- „Imi pare rau din adancul sufletului, dar ce-a fost facut la tinerețe... Asta este... Fiica mea imi spunea ca e o spovedanie publica. Sa dea Dumnezeu sa fie... Nu e o chestie de rușine, nu e adevarat ca am curaj, pur și simplu sunt dreapta...”, a marturisit una dintre bunicile care au participat azi,…

- O mama și-a aruncat baiatul de patru ani de la balcon și apoi s-a sinucis, dupa ce a pierdut custodia copilului ei. Trupurile neinsuflețite ale celor doi au fost gasite de tatal copilului, Andrey Yekimov, in fața apartamentului din St Petersburg, Rusia. Anastasia, 25 de ani, se afla la locuința fostului…

- Tatal in varsta de 72 de ani al lui Elon Musk are o fetița in varsta de 10 luni cu fiica lui vitrega. Aceasta informație ar putea explica relația ”amara” din familia lui Elon Musk, despre care patronul Tesla a vorbit de curand. Vezi galeria foto + 2 + 2 Intr-un interviu pentru Rolling Stone, oferit…

- Celebrul miliardar de la SpaceX, Elon Musk, a decis sa elimine ambele pagini Facebook ale companiilor sale, dupa un schimb de replici pe Twitter in care a fost provocat de cativa dintre fanii sai. Paginile spatiului SpaceX si Tesla sunt acum inactive. Dimensiunile conturilor erau imense, fiecare dintre…

- Elon Musk pare ca nu mai are foarte mult timp sa se mandreasca cu cea mai mare baterie din lume, deoarece un alt miliardar vrea sa-i depașeasca recordul, scriu cei de la Playtech.ro. Compania lui Elon Musk, Tesla, a reușit in urma cu cateva luni sa construiasca cea mai mare baterie din lume, insa performanța…

- Katarina Dyer, fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe, a facut o gluma macabra pe Facebook in timp ce realizatorul radio-TV era gasit mort. Katarina nu aflase inca de moartea tatalui ei vitreg. Andrei Gheorghe a murit luni (19 martie) in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani.…

- Un caz șocant a avut loc in Spania. O fetița a nascut la numai 11 ani un copil care, potrivit primelor informații, este conceput cu propriul ei frate, informeaza stirilekanald.ro. Fetița de 11 ani a ajuns la spital acuzand dureri de stomac. In realitate, ea se pregatea sa nasca, intrand in travaliu.…

- O mama din Oklahoma care s-a casatorit cu fiica ei a fost condamnata la doi ani de inchisoare, potrivit BBC. Patricia Ann Spann, in varsta de 45 de ani, a pledat vinovata in fata acuzatiei de incest si a recunoscut casatoria cu fiica sa biologica, Misty Velvet Dawn Spann in varsta de 26 de ani.

- Societatea SpaceX, care a lansat in februarie o puternica racheta spre Marte, ar putea efectua de anul viitor zboruri test cu nava sa interplanetara, in perspectiva asigurarii supravietuirii speciei umane in caz de pericol, a anuntat duminica proprietarul sau Elon Musk, citat de AFP. Nava…

- "Aspiratia de corp strain este o urgenta majora, daca nu intervii in timp cat mai scurt, poate fi ireversibila situatia. Sunt unele vegetale care, din cauza umiditatii care exista in caile aeriene si caldurii, isi maresc foarte repede volumul si ii sufoca pe loc, un astfel de exemplu fiind fasolea.…

- La doua zile de la moartea Israelei, au ieșit la iveala detalii neștiute din viața ei, dar și despre fostul ei soț, Liviu Arteni, cu care a fost casatorita timp de zece ani. Potrivit click.ro, fiica decedatei și Liviu nu iși vorbesc de ceva timp și asta din cauza comportamentului violent pe care acesta…

- Israela s-a stins din viata la 70 de ani, ea fiind gasita fara suflare in baie. De-a lungul timpului, insa, ea a fost implicata in numeroase scandaluri si nu doar cu fostul ei sot, ci si cu Adriana Iliescu, femeia devenita mama la 67 de ani. Cele doua au fost invitate sa comenteze asupra a cum vede…

- Marius Niculae, fost fotbalist al echipei nationale a Romaniei, și-a așteptat fosta iubita in strada, unde efectiv a rupt-o in bataie, scrie Cancan. Marius Niculae a publicat o discutie OBSCENA cu fosta iubita. ATENTIE, LIMBAJ LICENTIOS Cum s-a ajuns aici? Oana Marica, zisa "Bunesa…

- Oana Roman este casatorita cu Marius Elisei și au impreuna o fetița, Isabela. Recent, micuța nu s-a putut abține și și-a dat de gol parinții. Aceasta a dezvaluit principalul motiv pentru care parinții ei obișnuiesc sa se certe in familie. In momentul in care a fost intrebata ce o deranjeaza cel mai…

- Oana Roman le-a avut invitate in platoul emisiunii ei pe mama sa și pe una dintre prietenele ei cele mai bune. Mioara Roman și Cerasela Rogen au fost invitatele speciale ale vedetei, care a parut foarte emoționata. Fiica fostului premier a dezvaluit ca aceste femei sunt foarte importante in viața ei…

- Jurnalista Mara Banica a fost de-a dreptul revoltata de un caz social prezentat in emisiunea Simonei Gherghe. Mai exact, Mara Banica a fost șocata de atitudinea mamei care și-a abandonat cei patru copii si a plecat in Italia, pentru a munci. Jurnalista a spus in direct ce crede ea despre situația celor…

- Este sarbatoare mare in familia lui Kylie Jenner și a partenerului ei, rapperul Travis Scott. Fetița lor a implinit deja o luna de cand a venit pe lume, iar sora lui Kim Kardashian a facut publice doua fotografii cu micuța ei prințesa, iar in una dintre ele i se vede fața. Fanii au admirat-o indelung…

- Vladimir Draghia face parte din echipa “Faimoșilor” și este unul dintre cei mai buni concurenți de la “Exatlon”, fiind unul dintre favoriți la caștigarea premiului de 100.000 de euro. Tanarul este un impatimit al tatuajelor. Unul singur ii este, insa, cel mai drag. Cel de pe brațul drept, care indica…

- Maria și Ana Cardoș sunt mama și fiica, pasionate de moda și de croitorie. Acest lucru le-a ținut mereu aproape, la inceput pe fiica de mama, pe cand era de-o șchioapa și o ajuta prin atelier, și mai apoi pe mama de fiica, printr-o adevarata aventura a modei, la Paris. Maria și Ana au povestit […] The…

- Zilele trecute, Andra a susținut un spectacol la Sala Palatului din Capitala. Cantareața a fost extrem de emoționata și a plans pe scena. Printre cei care au cantat alaturi de ea s-au numarat Aurelian Temișan, Viorica de la Clejani, Liviu Teodorescu, Connect-R și Dan Bittman. Artista a ținut sa-i faca…

- Femeie in varsta de 60 de ani și-a reclamat la poliție propria fiica, in varsta de 35 de ani, din Targu Jiu, pentru fals. Victima susține ca fiica sa a folosit o fotocopie a carții sale de identitate și i-a falsificat semnatura, incheind un contract pentru furnizarea de servicii de telefonie mobila.Ulterior,…

- Elon Musk este antreprenor cu norma intreaga, acesta avand bani investiti in mai multe afaceri. Chiar daca lumea il cunoaste, in principal, pentru Tesla si SpaceX, omul de afaceri nascut in Africa de Sud mai detine cateva companii care sunt extrem de promitatoare.

- Roxana Kirița, fata fostului fotbalist, a trait clipe dificile, dupa ce a descoperit in cadrul emisiunii „Exatlon” ca tatal ei are probleme de sanatate. Prezentatorul competiției a dezvaluit ca Giani Kirița lipsește pentru ca a fost internat la spital, iar medicii i-au recomandat sa nu participe la…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia unei informatii conform careia Elena Basescu ar fi insarcinata cu iubitul ei, Catalin Tomata. Mezina familiei fostului presedinte al Romaniei ar urma sa devina, astfel, mamica pentru a treia oara. EBA mai are doi copii cu “Syda”, de care s-a…

- Noi informatii au iesit la iveala despre barbatul care a produs un accident in lant, weekendul trecut, in Capitala. Soferul a socat pe toata lumea, acesta intrand intentionat in masinile care se aflau la semafor.

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla, cel care a trimis zilele trecute in spațiu cea mai puternica racheta din lume, a marturisit ca ii datoreaza succesul de care se bucura acum unei activitați pe care obișnuiește sa o practice inca de mic. Musk citește foarte mult, mai ales din domenii precum tehnologie…

- Elon Musk, fondatorul si directorul general al SpaceX, compania aerospatiala ce tocmai a trimis in cosmos o masina Tesla, este un cititor fervent si un autodidact care nu scapa niciun subiect relevant, mai ales din tehnologie si stiinta.

- Cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, a decolat cu succes de la Cape Canaveral si a lansat in spațiu o incarcatura inedita. Este vorba de un automobil Tesla rosu avand la bord un manechin botezat Starman. Pe placa cu circuite imprimate a mașinii Tesla a fost scris mesajul:…

- Elon Musk este un vizionar fara doar si poate si ieri, odata cu lansarea rachetei Falcon Heavy, a dovedit-o inca o data. In varful Falcon, Elon a incarcat o masina Tesla care, se pare, va ajunge mai departe in Sistemul Solar decat se anticipa initial. De departe cea mai scumpa plasare de produs din…

- Vecine, dar si rivale | Cum arata astazi fiicele lui Bill Gates si Steve Jobs FOTO Steve Jobs si Bill Gates au fost prieteni si rivali. Primul a cofondat Apple, iar cel de-al doilea Microsoft. Cei doi au fiice apropiate ca varsta. Fiica lui Steve Jobs, Eve Jobs, are 19 ani. Jennifer Gates are…

- Rocsana Marcu nu da inapoi in procesul cu trustul Intact. Reprezentanta legala a Rocsanei Marcu, avocata Ramona Aldea, a dezvaluit in ce stadiu se afla procesul, dar si faptul ca daunele cerute de vedeta se vor majora. Initial, vedeta a solicitat daune in valoare de 10.000 de euro, care reprezentau…

- Caz socant la Oradea. Un copil de 9 ani, ranit grav intr-un accident rutier, a fost dat afara dintr-un spital. Cei din conducere susțin ca legea ii obliga sa le ceara bani parinților pentru spitalizare, pe motiv ca accidentul s-ar fi produs din cauza baiatului. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea,…

- Elon Musk, fondator si patronul companiilor Tesla si Space X, si-a tinut promisiunea si a anuntat inceputul precomenzilor pentru lansatoarele de flacari, o arma incendiara prezentata ca fiind una dintre cele mai sigure din lume.

- Dupa o casnicie ratata, George, artistul care ne-a cucerit cu fizicul și vocea sa, este fericit! A luat-o de la zero alaturi de o femeie matura, cu zece ani mai in varsta, a reinvațat sa iubeasca și a devenit tatal unui bebeluș. Și nu numai!

- Relația dintre Laura Dinca și Cristian Boureanu pare sa fie mai stabila și mai frumoasa ca oricand, scrie spynews.ro. Iar de curand, cei doi au avut o discuție cat se poate de serioasa cu privire la viitorul lor. Iar concluzia amandurora a fost ca, pentru a forma, cu adevarat, o familie, trebuie…

- Celebrul producator din Modena are in calcul fabricarea unui automobil de acest gen, a anuntat Sergio Marchionne, directorul general al companiei. Informatia vine in contextul unei deteriorari a imaginii Tesla, mai ales dupa ce firma patronata de miliardarul Elon Musk nu a reusit sa rezolve problemele…

- Ai fi tentat sa spui ca un om care este CEO si fondator al doua dintre cele mai interesante companii din lume, SpaceX si Tesla, n-ar avea foarte mult timp liber pe care sa si-l petreaca jucandu-se. Se pare insa ca nu acesta este cazul lui Elon Musk, antreprenor care nu conteneste sa uimeasca lumea intreaga.

- Descoperire macabra intr-o localitate din județul Iași. Trupul neinsuflețit al unei femei in varsta de 35 de ani a fost descoperit intr-o groapa, fiind bagata acolo de catre concubinul și fiul ei minor in varsta de doar 15 ani.

- O mama a doi copii care a început sa faca produse de îngrijire în hambar pentru pielea sensibila a copiilor ei a reusit sa construiasca un busuiness de 12 milioane de lire sterline anual, scrie Daily Mail. Joanna Jensen, în vârsta de 47 de ani, a…

- Tanara in varsta de 27 de ani a vrut sa efectueze o depașire, dar s-a izbit violent de o alta mașina. In urma impactului, mama ei, in varsta de 59 de ani, a murit pe loc. Cornelia Rapițeanu era profesoara la Liceul Tehnologic "Grigore C. Moisil" (Liceul Contactoare) fiind diriginta clasei…

- Azi noapte, la 00,51, politistii au intervenit pe raza comunei Rozavlea, la un accident de circulatie. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca un barbat de 36 de ani din localitate, pe fondul consumului de alcool s-a cercetat cu sotia, si-a luat fiica de doi ani, si fara sa tina cont de pericolul…