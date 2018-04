Stiri pe aceeasi tema

- Drama lui Dumitru Neculai, batranul batut crunt intr-un pasaj din Brasov, de catre doi tineri, a general un val de emotie, astfel ca un medic, Vasi Radulescu, a anuntat ca a reusit sa stranga aproximativ 90.000 de lei pentru victima. Pana in prezent nu se cunosc prea multe amanunte despre Neculai, care…

- Barbatul de 66 de ani agresat in 31 martie de doi tineri, care l-au batut cu pumnii si picioarele pe scarile unui pasaj din Brasov, va avea o locuinta, dantura refacuta gratis si peste 90.000 de lei in cont. Un medic din Bucuresti, impresionat de povestea barbatului, s-a implicat in ajutorarea lui.

- "Am vorbit cu purtatorul de cuvant al spitalului. Are traumatisme faciale, o mica fractura cervicala, este inca foarte marcat de tot ce i s-a intamplat, dar starea in rest e buna. Nu are acte. Cei de asistenta sociala au inceput demersurile sa ii faca acte provizorii, apoi va aparea si un cont bancar.…

- Barbatul in varsta de 66 de ani lovit crunt de de doi tineri, la Brasov, si-a recapatat cunostinta, dar va vea nevoie de mult timp ca sa se recupereze, in urma bataii incasate. Deși l-au calcat in picioare și l-au lasat practic fara suflare, omul i-a iertat pe agresori. Printre lacrimi, lecția pe care…

- Dupa scenele șocante din Brașov, unde un om in virsta a fost batut cu salbaticie de doi tineri, un nou caz atrage toate privirile. Un batran din Galați, in varsta de 90 de ani, a fost batut, in plina strada, de un barbat si o femeie. Aceștia l-au și deposedat de mai multe bunuri si de bani.

- Un politist de la Sectiei nr. 1 de Politie Locala a observat in zona restaurantului "Corabia Piratilor", de pe Prelungirea Traian, un barbat, care sustinea ca a fost victima unei agresiuni, prezentand urme vizibile de sangerare in zona capului. "La fata locului s-a deplasat un echipaj de politisti locali…

