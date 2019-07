Stiri pe aceeasi tema

- Obiceiurile ”nesanatoase ii creeaza din nou probleme” lui Ilie Nastase. La 72 de ani, celebrul tenisman este in pragul celui de-al cincilea divort dupa ce, se pare, ca ar fi inselat-o pe Ioana Simion, asa cum a procedat cu Brigitte. Ioana a anulat nunta de pe 17 august si se gandeste sa divorteze la…

- Ilie Nastase și Ioana Simion, femeia pe care a luat-o de soție dupa ce s-a desparțit de Brigitte, ar urma sa divorțeze. Fostul tenismen a recunoscut, in urma cu o zi, ca nunta care trebuia sa aiba loc in vara acestui an a fost anulata.

- Dupa ce au anunțat ca anuleaza nunta, din motive legate de organizarea evenimentului, Ilie Nastase și Ioana Simion par sa o duca, de fapt, mult mai rau, in realitate. La mijloc ar fi vorba despre deja faimoasele infidelitați ale lui Ilie Nastase, care par sa o fi impins pe Ioana Simion spre anularea…

- Se pare ca relația dintre fostul campion la tenis Ilie Nastase și actuala sa soție, Ioana Simion, nu este deloc pe roze. In data de 25 aprilie anul acesta, fostul mare jucator de tenis Ilie Nastase s-a cununat civil cu Ioana Simion. Ilie Nastase și Ioana Simion ar fi trebuit sa faca nunta in data de…

- Nu este un secret ca apartamentul din Mamaia al lui Brigitte a fost cumparat de Ilie Nastase. Ei bine, acum, chiar inainte de nunta cu Pastrama, bruneta cauta sa il vanda. Motivul? Asa cum s-a zvonit... Da, are legatura cu fostul sot!

- O operatie de prelevare de organe de la un pacient in varsta de 58 de ani, care se afla in moarte cerebrala in urma unei rupturi de anevrism, are loc astazi la Spitalul Judetean Timisoara. O procedura similara a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, de la un pacient de 51 de ani, care suferise…

- Ilie Nastase iși dorește sa devina tata din nou, de aceasta data alaturi de partenera sa de viața, Ioana Simion, cu care s-a casatorit civil in urma cu doua luni. Fostul mare jucator de tenis al Romaniei va implini 73 de ani pe data de 19 iulie 2019. Ilie Nastase și Ioana Simion se pregatesc de nunta…