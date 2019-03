Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu a vrea sa renunțe defintiv la statutul de burlac și vrea sa faca pasul cel mare alaturi de Anda Calin. Carismaticul prezentator a recunoscut ca s-a impacat cu mama fetiței sale Anastasia și ca totul merge foarte bine intre ei acum. Sunt foarte bine. Suntem familie. Ea e familia…

- Liviu Varciu a facut primele declarații dupa impacarea cu mama fetiței lui, Anastasia. Zilele trecute, Anda Calin a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare alaturi de prezentatorul tv și micuța lor, dovada clara ca totul merge foarte bine intre ei. „Sunt foarte bine. Suntem familie.…

- Dupa ce Loredana Groza a fost aspru criticata pentru ca și-a schimbat complet infațișarea , a venit randul Dianei Munteanu sa primeasca replici dure din partea fanilor. Motivul este același: vedeta a devenit aproape de nerecunoscut. Diana Munteanu a devenit de nerecunoscut Diana Munteanu, in varsta…

- Liviu Varciu și Anda Calin s-au desparțit in primavara anului trecut, insa iata ca nu au rezistat prea mult timp departe unul de celalalt. Cei doi au impreuna o fetița și acest aspect pare sa-i uneasca mai mult decat s-ar fi așteptat. Liviu Varciu și Anda Calin se pare ca s-au decis sa-și mai acorde…

- Liviu Varciu i-a cucerit pe fanii sai de pe rețelele de socializare cu o imagine plina de tandrețe in care apare alaturi de fiica sa cea mica. "Caldura sufleteasca", este mesajul postat de Liviu Varciu in dreptul imaginii cu mezina sa, Anastasia. Ipostaza cu Liviu Varciu și Anastasia i-a cucerit pe…

- Liviu Varciu este innebunit dupa fiica lui cea mica, Anastasia. Micuța este dragalașenia intruchipata. Liviu Varciu și fiica sa cea mica, Anastasia, aiu fost filmați in intimitatea casei, intr-un moment de tandrețe tata-fiica. in inregistrare se vede cum artistul ii cere mezinei sale sa-și dea jos de…

- Sfarșitul concediului de maternitate va insemna pentru fosta iubita a lui Liviu Varciu și retragerea din lumea stralucitoare a showbizului. Anda Calin trebuie sa se intoarca la vechiul job, in contabilitate, lasand televiziunea și modellingul pentru alte tinere talente. Anda Calin e mama cu norma intreaga…

- Fata cea mare a lui Liviu Varciu are iubit. Carmina s-a fotografiat alaturi de cel care i-a furat inima. Carmina, fata cea mare a lui Liviu Varciu, se pare ca are iubit. Aceasta a postat in mediul online, potrivit spynews.ro , o fotografie in care apare alaturi de tanarul care a cucerit-o. „Este cea…