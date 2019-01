Stiri pe aceeasi tema

- Moldova va concura in a doua semifinala a editiei de anul acesta a concursului muzical Eurovision, care va avea loc pe 16 mai, la Tel Aviv, in Israel, potrivit rezultatelor tragerii la sorti, informeaza site-ul oficial al evenimentului.

- Muncipalitatea din Tel Aviv ca construi un camping urban cu o capacitate de 2000 de locuri, o alternativa la hotelurile scumpe, destinat turistilor care vor sosi in luna mai in Israel pentru a asista la cea de-a 64-a editie a concursului Eurovision 2019. “Orasul Cort” va fi amplasat in Yarkon Park,…

- Doua mii de persoane dintre turistii care se vor deplasa in Israel in luna mai pentru a asista la concursul Eurovision 2019 vor avea posibilitatea de a opta pentru campingul urban in loc sa se cazeze in hoteluri scumpe, informeaza marti DPA. Municipalitatea din Tel Aviv a anuntat marti ca a aprobat…

- Organizatorii Eurovision 2019, care se va desfasura in luna mai la Tel Aviv (Israel), au dezvaluit marti logo-ul viitoarei editii: trei triunghiuri formand impreuna o stea stralucitoare, ce va insoti sloganul "Dare to dream" (Indrazneste sa visezi) sub care va avea loc concursul, relateaza EFE.…

