Motivul pentru care un copil a avut nevoie de ajutorul pompierilor Misiune speciala a pompierilor buzoieni. Vineri, la orele pranzului, un copil de șase ani a avut nevoie de sprijinul unor echipaje de la ISU pentru a ieși din incurcatura in care se afla. Pompierii de la Descarcerare din cadrul ISU Buzau, impreuna cu cei de la SMURD au fost solicitați telefonic la 112 sa intervina pentru a ajuta un baiețel de șase ani, din strada Traian Vuia, care a ramas prins cu degetul intr-o masa de calcat. Pompierilor li s-au alaturat și cadrele medicale de la Ambulanța Buzau, avand in vedere varsta copilului, trauma suferita și faptul ca acesta este speriat. Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Misiune mai putin obisnuita pentru pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Tara Barsei’’ Brasov. Acestia au salvat de la moarte o pisica, in aceasta dimineata. Animalul era urcat intr-un brad, din cartierul Astra, la o inaltime de 15 metri si era speriat si inghetat. Salvatorii…

- INTERVENTII…Pompierii vasluieni au fost solicitati sa intervina in 74 de misiuni, la sfarsitul saptamanii trecute. Majoritatea dintre ele au fost misiuni ale echipajelor medicale de urgenta, dar si a pompierilor militari solicitati sa intervina pentru stingerea unor incendii. Mare parte dintre acestea…

- Pompierii au facut 5 controale in cluburi și discoteci, in noaptea de sambata spre duminica, in urma carora au dat 5 amenzi, in valoare de 4500 de lei și 5 avertismente, pentru deficiențe care cresc riscul de incendiu. In niciunul dintre cluburile și discotecile controlate nu au fost gasite situații…

- Pompierii sunt in alerta si incearca sa stinga un incendiu de vegetatie uscata, care a izbucnit joi in zona localitatii tulcene Niculitel. Mai multi pompieri – militari si voluntari – din judet se lupta deja de aproximativ doua ore cu flacarile ce au afectat o suprafata de aproape 20 de hectare. Din…

- Pompierii gorjeni intervin la aceasta ora in cartierul Narciselor din municipiul Targu Jiu. Salvatorii incearca sa inlature apa de pe strazi și din casele afectate de inundații. Mai multe case din aceasta zona a municipiului...

- Pompierii din Aiud au intervenit in cursul serii de astazi, pentru deblocarea ușii unei locuințe, in Aiud, pe strada strada Ștefan cel Mare Detașamentul de pompieri Aiud a fost solicitat sa intervina marți seara, in jurul orei 19.15, pentru deblocarea unei uși de apartament, situat in municipiul Aiud,…

- Misiune speciala a pompierilor, la sediul Primariei Buzau. Ei au intervenit deoarece bucati uriase de gheata care s-au format pe acoperisul cladirii Palatului Comunal ii puneau in pericol pe trecatorii din zona. Cu ajutorul unei macarale, un echipaj al ISU Buzau a reusit sa desprinda controlat bucatile…

- Bryan Woodington a petrecut puțin mai mult de șapte luni la bordul faimoasei nave USS The Sullivans, iar cand s-a intors acasa, a dorit sa recreeze impreuna cu sotul sau faimoasa fotografie a unui marinar care saruta o asistenta medicala in cel de-al Doilea Razboi Mondial.