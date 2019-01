Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cu 182 de pasageri a aterizat pe Aeroportul din Timișoara, din cauza ninsorilor cazute in nordul Greciei. Aeronava trebuia ... The post Avion cu 182 de pasageri, deviat la Timișoara din cauza ninsorilor din Grecia appeared first on Renasterea banateana .

- Un avion apartinand companiei Lion Air, cu 189 de oameni la bord, care calatorea de la Jakarta la Pangkal Pinang, in Indonezia, s-a prabusit in Marea Java, luni dimineata, potrivit Agentiei de cautare si salvare a tarii, citata de The Guardian.

- Un avion cu destinatia Varsovia a aterizat de urgenta la Otopeni Foto: Wizzair.com O aeronava cu destinatia Varsovia a aterizat de urgenta pe aeroportul Otopeni, în aceasta dupa-amiaza, din cauza unei amenintari cu bomba la bord. Cei 173 de pasageri au fost debarcati, iar…

