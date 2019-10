Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in urma cu cațiva ani, Clinica de Dermatologie a fost mutata din cladirea de pe str. Marașești in Complexul Studențesc, reprezentanții Primariei Timișoara au gasit o soluție și in ceea ce privește Secția de Radioterapie, care a ramas sa funcționeze in același imobil din centrul orașului. Nicolae…

- Dupa o vara cu șantiere in centru, primarul Timișoarei susține ca șoferii petrec mai puțin timp in trafic. Nu mai mult de 40 de minute dupa toate modernizarile. „Vedeți cate lucruri facem in infrastructura orașului. (…) Nu e totuna sa pierzi zilnic doua ore sau sa pierzi zilnic 40 de…

- Fațada Palatului Culturii, aflat in centrul Timișoarei, urmeaza sa fie reabilitata. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca recent a fost semnat contractul pentru efectuarea de lucrari suplimentare de reabilitare a fațadei cladirii care adapostește…

- Modernizarea WC-ului public din centrul Timișoarei s-a facut cu incalcarea grosolana a legii, au constatat auditorii Curții de Conturi. Modul in care administrația condusa de Nicolae Robu a acționat seamana izbitor cu cazul porții ”ucigașe” de pe Calea Lugojului care dupa ”estetizare” s-a prabușit,…

- Podul Muncii va avea patru benzi de circulație, trotuare, dar și piste de biciclete decente. S-a facut și o expertiza tehnica, care spune ca „s-a constatat starea necorespunzatoare a suprastructurii, a elementelor de rezistența care susțin calea, a infrastructurii, a aparatelor de reazem, degradari…

- Scandal la inaugurarea Parcului Central din Timișoara, care a fost reabilitat. Chiar in timpul declarațiilor de presa facute de primarul Timișoarei, Nicolae Robu, doi timișoreni au facut scandal, cu ocazia redeschiderii Parcului Central, dupa renovari care s-au intins pe durata a doi ani. Aceștia au…

- Presedintele Comisiei pentru cultura, arte si mijloace de informare in masa din camera Deputaților, Gigel–Sorinel Știrbu, cere retragerea titlul de Ambasador Cultural al Timisoarei acordata lui Stefan Popa Popa’s, dupa ce acesta ar fi spus ca Timisoara s-a umplut de „ciurucurile din Oltenia”. Printr-o…

- Cei 40 de palmieri cumparați de Primaria Timișoara, care au fost expuși in fiecare an pe bulevardul I. C. Bratianu, nu au reaparut, intrerupandu-se tradiția inaugurata de primarul Nicolae Robu. Andrei Dragila, directorul Horticultura SA, ne-a declarat ca arborii exotici nu vor mai fi scoși in acest…