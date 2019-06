Renate Weber a vorbit sambata seara, la emisiunea „Descoperiți cu Andreea Sava” despre decizia lui Tariceanu de a renunța sa candideze la alegerile prezidentiale. „E o declarație care trebuie luata in contextul in care a fost facuta, un context care nu este deloc ușor. Tariceanu a spus doar ca in acest moment nu se mai gandește la o candidatura. Poate ca pana mai spre toamna lucrurile se vor așeza(…). Cand ALDE nu a reușit sa faca pragul pentru europarlamentare, cred ca e un șoc suficient de mare. Trebuie sa reconstruim. Trebuie sa ne pregatim pentru alegerile care urmeaza. Eu sper ca domnul Tariceanu…