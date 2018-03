Motivul pentru care selfie-urile au fost interzise la Festivalul de Film de la Cannes

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Festivalului de film de la Cannes au decis sa interzica selfie-urile pe care le fac spectatorii alaturi de vedete pe covorul roșu. Motivul, ”selfie-urile creeaza o dezordine intempestiva atunci cand starurile de cinema urca scarile Palatului Festivalurilor din Cannes”, a declarat Thierry…

- Realizatoarea franco-elvețiana Ursula Meier va prezida juriul care va acorda premiul Camera d’Or din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, recompensa ce este acordata pentru cel mai bun film de debut. Camera d’Or este un premiu oferit pentru cel mai bun film prezentat intr-una din selecțiile juriului…

- Criticii de film francezi protesteaza fata de modificarile anuntate de organizatorii Festivalului de la Cannes privind proiectiile pentru presa din dimineatile de dinaintea premierelor de gala. Syndicat Francais de la Critique de Cinema a transmis luni o scrisoare in care sustine ca delegatul general…

- Familia Regala are reguli foarte bine puse la punct si stricte, ceea ce inseamna ca au o conduita ordonata si respectabila. Evident, insa, in cartea regulilor lor exista si sectiunea de gastronomie, care spune ca membrii Familiei Regale nu au voie sa consume anumite alimente.

- Filmul unei studente a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca a fost acceptat la categoria Short Film Corner a Festivalului de Film de la Cannes 2018. ”Bloc 5” este primul scurtmetraj al Ioanei Baila.

- Filmul ”Bloc 5”, realizat de o absolventa a Facultații de Teatru și Televiziune din cadrul Universitații Babeș-Bolyai, a fost acceptat la secțiunea de scurt metraje, din cadrul Festicașului de Film de la Cannes.Astfel, filmul regizat de catre Ioana Baila, în prezent…

- ”Bloc 5”, primul scurtmetraj al Ioanei Baila, este parte a lucrarii de licența și va putea fi vizionat online în perioada 14 – 19 mai 2018 pe platforma oficiala a Festivalului, urmând ca, în funcție de reacția publicului, sa aiba șansa de a fi proiectat alaturi…

- Cineastul francez Bertrand Bonello va fi presedintele juriului pentru scurtmetraje si al sectiunii Cinefondation in cadrul celei de-a 71-a editii a Festivalului de la Cannes, pepiniera tinerelor talente provenite din scolile de cinema din intreaga lume, au anuntat vineri organizatorii citati de AFP.…

- Distribuitorul roman Independenta Film, care promoveaza filme de autor de referința, caștigatoare de premii prestigioase la Cannes, Berlin, Veneția sau Sundance, are 18 nominalizari la Premiile Cesar de anul acesta - considerate echivalentul francez al Premiilor Oscar - prin cinci dintre filmele pe…

- Noul director artistic al Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes, este Paolo Moretti, potrivit unui anunt facut de Societe des Realisateurs de Films.

- Regizoarea Adina Pintilie a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul „Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not", la gala celei de-a 68-a editii a Festivalului de la Berlin, care a avut loc sâmbata seara. Filmat pe o perioada de zece saptamâni, între anii 2015 si 2017,…

- Joi s-a dat startul celei de-a 68-a ediție a Festivalului de film de la Berlin, unul dintre cele mai așteptate evenimentele de premiere ale anului. Romania este reprezentata la aproape toate categoriile de la Berlinala, ba mai mult, Regizorul Calin Peter Netzer, care a caștigat Ursul de Aur in 2013…

- Adevaratele vedete sunt bijuteriile. Cum sa te saturi sa le privesti? Bijuteriile cu pietre pretioase ale vedetelor care pasesc pe covorul rosu de la Cannes iti iau ochii la propriu. Chiar daca festivitatile Festivalului de fim de la Cannes s-au incheiat, nu e niciodata prea tarziu sa revezi si sa admiri…

- Cineastul austriac Michael Haneke, dublu castigator al trofeului Palme d'Or atribuit in cadrul Festivalului de Film de la Cannes, va crea in premiera un serial de televiziune, care se va intitula "Kelvin's Book", a anuntat compania germana de productie UFAFiction intr-un comunicat, informeaza…

- Inainte sa termine facultatea, actorul Alexandru Potocean (33 de ani) a pasit pe covorul rosu al Festivalului de la Cannes, dupa ce pelicula „4 luni, 3 saptamani si 2 zile“, in care a jucat, a obtinut premiul Palme d'Or. Dar n-a fost in al noualea cer si nici n-a apucat sa se dezmeticeasca, cu atata…

- Regizorul roman Corneliu Porumboiu, fiul cunoscutului arbitru și om de afaceri Adrian Porumboiu, va participa și anul acesta la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, la secțiunea Forum, acolo unde cel mai recent documentar al sau, „Fotbal Infinit” a fost selecționat de organizatori. Este a…

- Actorul si umoristul Manu Payet va fi maestru de ceremonie, dupa ce anul trecut a fost Jerome Commandeur. In 1995, Vanessa Paradis a oferit unul dintre cele mai frumoase momente ale Festivalului de Film de la Cannes cand a cantat faimoasa melodie "Tourbillon de la Vie" din filmul "Jules et Jim" incheind…

- Actrița australiana Cate Blanchett a fost desemnata președintele juriului celei de-a 71-a ediții a Festivalului de la Cannes 2018, care se va desfașura in acest an intre 8 și 19 mai. „De-a lungul anilor, am luat parte la festivalul de film de la Cannes ca actrița, producator, in cadrul Galei, al competițiilor,…

- Blanchett, in varsta de 48 de ani, care a contribuit la lansarea initiativei „Time's Up" in aceasta saptamana, in urma lansarii a numeroase acuzatii la adresa unor personalitati puternice din industria de film, va deveni cea de-a 12-a femeie care va conduce juriul la Cannes, scrie AFP.com. „Suntem foarte…

- Platforma Netflix pregateste continuarea lungmetrajului fantasy „Bright”, cu Will Smith si Joel Edgerton in distributie, regizat de David Ayer.Citeste si: Cate Blanchett va prezida juriul Festivalului de la Cannes in 2018 Actiunea filmului „Bright” are loc intr-un Los Angeles fictiv,…

- Filmul eveniment „120 BPM/batai pe minut”, laureat cu Marele Premiu la Cannes si propunerea Frantei pentru premiile Oscar, va intra in cinematografele din Romania incepand cu 26 ianuarie 2018. Lungmetrajul regizat de Robin Campillo a fost preferatul criticii in perioada festivalului de la Cannes, fiind…

