- Festivalul National de Muzica Populara „Meleaguri Brancusiene" se va desfasura anul acesta la Polovragi. Asta a decis conducerea Scolii Populare de Arta, dat fiind faptul ca la Targu Jiu nu exista o sala de spectacole care sa...

- Oana Neț, educatoarea care și-a inecat fetița de numai patru anișori și, dupa ce a ucis-o, i-a taiat venele de la incheieturile ambelor manuțe, va fi supusa unei expertize psihiatrice, așa cum o cere procedura judiciara in astfel de cazuri. In cateva zile, mama asasina va fi transferata din arestul…

- Actorii din Game of Thrones au plans cand au citit scenariul ultimului sezon al serialului, a dezvaluit o persoana din conducerea televiziunii americane HBO, informeaza Daily Mail. Motivul lacrimilor este faptul ca actorii au descoperit ca personajele pe care le interpreteaza si care au supravietuit…

- Alex Velea este un adevarat sex-simbol și este de departe unul dintre cei mai invidiați barbați din Romania, iar motivele sunt pe cat se poate de evidente. Pe langa faptul ca arata impecabil și are un fizic absolut sculptat, se bucura de iubirea uneia dintre cele mai frumoase femei din lume, amintindu-ne…

- Crima infioratoare la Pogana VIOLENTA CONJUGALA… Caz socant in comuna Pogana, unde o femeie de 50 de ani, Lenuta Stan, a fost ucisa cu mai multe lovituri de topor in cap de concubinul ei, Mihai Galben, cu care femeia avea doi copii. Scandalurile in aceasta familie se tineau lant, femeia fiind agresata…

- Sportul iesean moare incet dar sigur! „De ce-l ingropati, domnule primar?” Mihai Chirica, primarul orasului Iasi, devenit celebru in toata tara dupa ce s-a luat la tranta cu liderul PSD Liviu Dragnea, vrea cu orice pret sa ramana in memoria iubitorilor sportului si nu numai drept…

- Realitatea TV este interzisa la Congresul PSD. Oficialii partidului ne-au informat în urma cu puțin timp ca postul nostru nu are acces în interiorul Salii Palatului, acolo unde se desfașoara întâlnirea social-democraților.

- Timp de trei ore, buzoianul Cristian Nedelcu a protestat in fata sediului IPJ Buzau, mai precis la poarta Serviciului de Permise si Inmatriculari, fata de ceea ce numeste el „trucarea examenelor de angajare” in diferite institutii publice. La randul lor, autoritatile acuzate de protestatar spun ca acesta…

- Pentru ca anuntul a fost urmat de un val de critici pe internet, cenzorii au interzis pe internet mai multe cuvinte si sintagme, printre care: "pe viata", "Xi Zedong" (n.r. nume hibrid format din numele lui Xi Jinping si cel al lui Mao Zedong), "cultul personalitatii", "imortalitate", "a emigra". Litera…

- Sebastian, fiul fostului fotbalist Florin Pancovici, a fost gasit spanzurat in scara blocului unde locuia alaturi de parinți. Trupul neinsuflețit a fost gasit chiar de tatal sau, ex-jucator la Petrolul Ploiești, FC Bihor, Ceahlaul sau FC Vaslui. Sebastian Pașcovici a lasat un bilet de adio in locuința.…

- CSM Bucuresti va juca luni, de la ora 20:00, partida retur cu Gyor din grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. ”Tigroaicele” au plecat inca de sambata in Ungaria. Campioana Romaniei a invins Gyor, fix cu o luna in urma, cu 28-22, astfel ca va aborda partida din Ungaria…

- Zeci de pacienti ai Sectiei Oncologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad se simt umiliti de catre cei care ar trebui, in fapt, sa ii ajute. Motivul: sunt pusi sa astepte cu orele la cabinetul de specialitate. Joi, un apartinator care astepta impreuna cu un membru al familiei sale, a rabufnit…

- Bogdan Stancu (30 de ani) i-a informat astazi pe oficialii FRF ca se va retrage din naționala de fotbal a Romaniei. Bogdan Stancu, in prezent la Bursaspor, a trimis astazi un mail pe adresa Federației Romane de Fotbal in care anunța retragerea din naționala, conform TV Telekomsport. ...

- Amestecul, adesea letal, dintre politica si justitie, confruntarile nesfarsite dintre politicieni din partide diferite, transforma Romania intr-o tara exotica, asa cum erau tarile din America Latina in ultima jumatate a secolului 20. Aparent Romania face figura aparte in randul tarilor din Uniunea Europeana.…

- Camilla Parker Bowles vrea sa faca pași majori pentru a deveni Regina, a dezvaluit o sursa pentru publicația Daily Star Online. Prințul Charles va purta discuții pe acest subiect - ca soția sa sa devina Majestate, cand el va deveni Rege, dar aceste discuții ar putea deveni „fierbinți”, scrie sursa citata.

- Voluntariatul in Republica Moldova este la pamant. Și nu pentru ca moldovenii ar fi un popor fara spirit civic, ci pentru ca majoritatea cetațenilor sunt saraci, iar caștigarea unei bucați de paine pentru ziua de maine este principala lor preocupare.

- Generalul Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Paza (SPP), a revenit in atenția publica dupa scandalul in care a fost implicat de președintele PSD, Liviu Dragnea. Liderul social-democraților l-a numit “personaj veninos”.

- O invatatoare a avut de suferit dupa ce s-a maritat. Parintii au fost revoltati de decizia luata de catre conducerea scolii, iar in prima faza nici nu au putut sa afle motivul pentru care Jocelyn Morffi a fost data afara.

- Gica Hagi a vorbit din nou despre motivele care il fac sa iși paraseasca țara. "In acest moment suntem in lumea a treia a fotbalului. Este inadmisibil. Nu exista un proiect național pentru revitalizarea sportului, daramite a fotbalului. Totul este la intamplare. Eu am demonstrat ca daca se…

- Mai este foarte puțin pana cand Prințul Harry va deveni un barbat insurat, nunta lui cu logodnica Meghan Markle fiind programata pe 19 mai. Și cum au aparut numeroase detalii despre casatoria fiului cel mic al Prințesei Diana cu Prințul Charles, de la ce model de rochie va alege Meghan Markle, la cine…

- Narcisa Suciu a facut declarații despre dieta ei. Aceasta a fost vegetariana timp de 11 ani, dupa care a renunțat. Cantareața Narcisa Suciu, care este stabilita și casatorita de mulți ani in Finlanda , a comentat despre regimul ei intr-un interviu. Narcisa Suciu, care este una dintre concurentele de…

- Autoritațile locale par sa lase undeva spre capatul listei de prioritați aceasta parte a vieții culturale clujene. Muzee închise sau în renovare În ceea ce privește neglijența de care dau dovada, se poate oferi ca exemplu Muzeul de Speologie, unic în țara, care și-a…

- De-a dreptul fascinant! Saptamana viitoare, o țara va preda aceasta insula unui alt stat, urmand ca, dupa doar șase luni, teritoriul sa-i fie returnat. Mai precis, Franța va preda peste 3.000 de metri patrati din teritoriul sau Spaniei fara ca vreun singur foc de arma sa fie tras. Insa, in doar sase…

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș au decis sa vanda acțiunile pe care le au la compania de drumuri Drumco. Motivul? Conform președintelui Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, de ani de zile aceasta societate este pe minus și nu aduce niciun beneficiu administrației județene.

- De ce este important sa mananci mai multe legume: Legumele sunt sursa importanta de substanțe nutritive, inclusiv vitamine, proteine, fibre și minerale, iar ele trebuie sa faca parte din dieta zilnica. Consumul de legume poate preveni apariția mai multor afecțiuni. In ciuda beneficiilor pe care…

- Anamaria Prodan, impresarul lui Nicolae Stanciu, a vorbit despre oferta pe care mijlocașul roman a avut-o de la Borussia Dortmund, unul dintre cele mai importante cluburi ale Europei. Ce vorbea jucatorul cu Gigi Becali și toate detaliile transferului au fost explicate de soția lui Laurențiu Reghecampf. …

- Polițiștii de la Novaci au amendat din nou un șofer de autocar care aducea un grup de copii la Ranca. Motivul a fost ca depașea tonajul admis, accesul spre Ranca fiind permis numai cu microbuze. O astfel de amenda a fost aplicata și acum...

- Daca si tu te chinui de ceva vreme sa iei permisul de sofer, acest material iti va fi de mare folos. Conform unui studiu recent despre examenul auto, cei care prezinta cel mai mare risc sa pice testul sunt oamenii... inteligenti. Da, ati citit bine!

- Angajatii de la ANAF dau dovada de exces de zel inca din primele zile ale anului. Acestia sunt puti pe fapte mari si incearca sa recupereze toate restantele de la contribuabili. Motivul este simplu: li s-a promis un insemnat procent din ce recupereata. Astfel, au anceput sa trimita somatii catre restantieri,…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari.

- Candva legitimat la Internazionale Milano si la AC Milan, Cristian Daminuta (27 de ani) si-a gasit liniste la micuta echipa Abano Calcio. Chiar daca evolueaza in Liga a IV-a din Italia, fotbalistul roman nu mai vrea sa auda de fotbalul romanesc.

- Mai multe imagini postate pe pagina de Facebook a unui internaut au devenit virale in scurt timp. Motivul? Ele surprind o batrana, in timp ce se descalta de galoșii de guma, inainte de a intra in magazinul unei benzinarii din Cahul, Republica Moldova.

- Statele Unite au trimis 60 de milioane de dolari agentiei Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), pentru ca aceasta sa poata continua sa opereze, dar au retinut plata altor 65 de milioane, a declarat marti un oficial al Departamentului de Stat, citat de AFP."Trebuie revazute…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL.El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de…

- Televiziunea publica japoneza NHK a transmis din greseala o alerta prin care anunta lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, recomandand locuitorilor sa se adaposteasca. Dupa cateva minute, NHK a recunoscut ca anuntul a fost gresit si a transmis scuze.Pe site-ul televiziunii NHK a aparut…

- Ieseanca in varsta de 31 de ani a ajuns in ultima garda in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sf. Spiridon" cu multiple rani. Dupa ingrijiri de specialitate, victima insarcinata in sase saptamani le-a declarat salvatorilor sai ca a fost batuta de doua tinere, fara insa a da detalii despre…

- Intr-un documentar despre bijuteriile regale, Regina face dezvaluiri uimitoare despre propria coroana.Regina Marii Britanii susține ca obiectul este atat de greu incat acum 65 de ani, cand a fost incoronata, se temea sa lase capul in jos pentru a nu-și rupe gatul.

- Actrita Gillian Anderson a dezvaluit ca a luat decizia de a parasi serialul "The X-Files" dupa prima relansare a show-ului TV in 2016, insa a ales dupa aceea sa joace intr-un nou sezon al acestei productii de televiziune, deoarece este o persoana "curioasa", informeaza joi PA. Actrita…

- Logodnica Prințului Harry, Meghan Markle și-a șters pagina de Instagram și Twitter. Palatul Kensington a confirmat ca actrița americana și-a închis conturile de pe rețelele sociale pe motiv ca „nu le-ar fi folosit de mult timp”. Dupa casatorie, Markle ar putea renunța…

- Meghan Markle, logodnica printului Harry, a petrecut sarbatorile de iarna in casa Familiei Regale. Meghan Markle (36 de ani), care urmeaza sa devina sotia Printului Harry in aceasta primavara, a trebuit sa onoreze traditia darurilor haioase de Craciun, pe care membriii familiei regale si le ofera intre…

- Vinul rosu ramane bautura preferata de oamenii din intreaga lume. Cu toate astea, sunt persoane care pot bea o sticla intreaga fara sa aiba vreo problema, iar altele incep sa se lupte imediat cu o durere crancena de cap.

- Admiratori din intreaga lume au așteptat cu sufletul la gura concretizarea legamantului dintre Prințul Harry și Meghan Markle. Este evident pentru oricine ca amandoi se iubesc și vor face orice ca sa fie impreuna. Cand vine vorba de bani insa, lucrurile sunt puțin mai complicate. In prezent, fosta actrița…

- Locuitori din nord-vestul Bulgariei strang semnaturi pentru o declaratie privind separarea regiunilor Vidin, Vrata si Montana de restul tarii, ei sustinand ca doresc fie autonomie, fie alipirea la...

- Dintii de lapte cazuti ai copilului sunt nu doar un moment emotionant in orice familie, acestia au ajuns sa aiba o menire mult mai folositoare.Unii parinti pastreaza primii dinti de lapte cazuti pentru a-i folosi ulterior in scopuri medicale, la necesitate.