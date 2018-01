Stiri pe aceeasi tema

- Un detaliu extrem de grav a fost ascuns pâna acum: Regina Elisabeta a Marii Britanii a fost extrem de aproape de moarte la o tentativa de asasinat din urma cu peste 30 de ani. Totul s-a petrecut în cadrul unei vizite a Reginei în Noua Zeelanda, în 1981, se arata într-un…

- Regina Elizabeth a II-a a facut dezvaluiri despre dificultatile pe care le-a avut in ziua incoronarii, in cadrul unui documentar realizat de televiziunea BBC, in care a povestit despre greutatea coroanei sale si despre disconfortul pe care l-a avut calatorind intr-o trasura din aur, scrie The Guardian,…

- Chiar daca toți ochii sunt ațintiți asupra inelului ei de logodna de fiecare data cand apare in public, la o privire mai atenta observam ca Meghan Markle poarta trei inele pe cealalta mana. Experții in tradițiille regale spun ca acest detaliu nu este deloc intamplator, ci are o semnificație aparte.…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii (91 de ani) a dezvaluit, intr-un interviu-eveniment pentru BBC, ca lunga ceremonie de incoronare, petrecuta in urma cu aproape 65 de ani, a fost mai mult decat incomoda.

- Zara Tindall, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, si sotul ei, fostul jucator de rugby Mike Tindall, asteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a cuplului, citata de PA. "Pot sa va confirm ca Zara este…

- Motivul pentru care printul George al Marii Britanii nu o tine niciodata de mana pe mama lui, ducesa de Cambridge, in fotografiile oficiale ale familiei princiare, ci apare intotdeauna tinandu-l de mana pe tatal lui, printul William, a fost explicat recent de o specialista in stiinte parentale, informeaza…

- Linia de succesiune la tronul Britaniei a trecut printr-un numar de modificari in anii recenti, pe masura ce William si Kate si-au extins familia si pot fi alte adaugari de membri la Casa Regala dupa ce Printul Harry si Meghan vor avea...

- Omul Anului 2017 la Radio Romania International Marea jucatoare româna de tenis Simona Halep, devenita numarul 1 mondial, a fost desemnata "Omul Anului 2017 la RRI", în cadrul traditionalei anchete de opinie lansate printre ascultatorii si utilizatorii de Internet din lume ai…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a adus un omagiu victimelor atentatelor de la Londra si Manchester in mesajul sau traditional de Craciun, relateaza AFP. „De Craciun, ma gandesc la Londra si la Manchester, ale caror personalitati puternice au stralucit in fata atacurilor teroriste anul acesta”,…

- Marius Ghilezan, avizat cunoscator al regimului monarhic romanesc, considera ca monarhia trebuie sa reprezinte o alternativa viabila la actuala forma de guvernamant republicana. Iar pentru ca aceasta sa se intample, Principele Nicolae trebuie reprimit in familia regala. Ghilezan apreciaza ca instituționalizarea…

- Proaspat logodita cu Prințul Harry, actrița Meghan Markle va petrece Craciunul cu Regina Elisabata a II-a și alți membri ai Familiei Regale. Anunțul a fost facut de Casa Regala a Marii Britanii, tradiționala adunare urmand sa aiba loc la Sandringham. La eveniment urmeaza sa participe și Ducele și Ducesa…

- NEWS ALERT Ping-pong cu clujenii din zborul de Londra. Aeroportul a fost inchis Pasagerii romani, aflati in cursa care trebuia sa plece la ora 07:40 de pe aeroportul Luton din Londra au fost debarcati pentru a doua oara, pe motiv ca pilotii au depasit orele de zbor ziua respectiva. Cei peste 100 de…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este cel mai cunoscut monarh. Nu multi sunt cei care stiu ca exista o legatura de sange intre Majestatea sa si Regele Mihai. Cei doi sunt veri de gradul al III-lea. De altfel la sarbatorirea a 60 de ani de domnie a Reginei Elisabeta a II-a, Regele Mihai a fost…

- Portavionul HMS Queen Elizabeth a fost inaugurat azi de Regina Elisabeta a II a a Marii Britanii. Nava a costat trei miliarde de lire sterline si este cel mai nou portavion al flotei navale britanice. Constructia navei a durat cinci ani. ...

- Regele Mihai I al Romaniei, fiul principelui Carol si al printesei Elena, era verisor de gradul al III-lea cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Descendent al uneia dintre cele mai cunoscute familii regale din lume, Regele Mihai a fost unul dintre stranepotii Reginei Victoria a Marii Britanie.…

- Astazi, 5 decembrie 2017, la ora 13.00, regele Mihai I al Romaniei a decedat. Informatia aceasta este una dintre putinele pe care le stiu despre regele Mihai. Am 21 de ani si am terminat liceul in anul 2015, la profilul de filologie, una dintre probele de la bacalaureat fiind istoria.…

- Regele Mihai I, va fi inmormantat la Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de Arges, care este situata la doar o suta de metri de manastirea Curtea de Arges. La ceremonia de inmormantare ar putea fi prezenti, in primul rand, copiii regelui: Principesa Margareta, custode al…

- Urmeaza sa se stabileasca procotolul pentru ca la funeralii vor participa membri ai familiilor regale din țari precum Olanda, Belgia, Iordania și altele. La eveniment, cu siguranța, va veni și Regina Sofia, mama Regelui Felipe al VI-lea al Spaniei, care spunea ca Regele Mihai este "varul ei…

- Doi dintre reprezentantii campioanei Romaniei, FC Viitorul, jucatorul Eric de Oliveira si unul dintre antrenorii secunzi, Cristian Sava, isi serbeaza astazi zilele de nastere.Fotbalistul a ajuns la 32 de ani, iar tehnicianul a facut 50 de ani."Colectivul clubului Viitorul le ureaza lui Eric de Oliveira…

- Printul s-a logodit cu actrita Meghan Markle , iar nunta urmeaza sa aiba loc in primavara anului viitor. Anuntul a fost dat chiar de Casa Regala a Marii Britanii. Anterior, Meghan Markle a avut o intalnire privata cu Regina Elisabeta a Doua, care si-a dat acordul pentru casatorie.

- Printul Harry și Meghan Markle și-au anunțat oficial logodna luni dimineața, a anunțat Casa Regala a Marii Britanii. Nunta va avea loc în primavara anului 2018, informeaza express.co.uk. Prințul Harry și Meghan Markle s-au logodit la începutul lunii, iar Regina Elisabeta…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si Irlandei de Nord si principele Philip, Duce de Edinburg, sarbatoresc luni nunta de platina – saptezeci de ani de la casatorie. Luni, clopotele Abatiei Westminster vor bate timp de trei ceasuri, incepand cu ora locala 13.00. O serie de sase imagini inregistrate…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este acum cel mai in varsta șef de stat la cei 91 de ani ai sai, dupa ce Robert Mugabe, dictatorul din Zimbabwe, a fost demis ieri din funcție, dupa ce și-a condus țara timp de 37 de ani.

- Inspirata de tematica petrecerii zilei de naștere a mamei sale care a facut un chef cu "sirene" pe un iaht in Dubai, Samira Zenga și-a dorit și ea ca ziua de naștere sa fie sarbatorita cu tematica mitologica-marina.

- Palatul Buckingham a dat sambata publicitatii o noua fotografie-portret infatisandu-o pe regina Elisabeta a II-a alaturi de sotul ei, printul Philip, pentru a marca cea de-a 70-a aniversare...

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, inalti oficiali din administrațiile rusa si americana, persoane influente din mediul de afaceri occidental sunt subiectul unei uriase scurgeri de informatii.

- Primire nu tocmai calduroasa pentru Donald Trump care a vizitat vineri statul american Hawaii. Mai exact, scrie Independent, cel mai puternic om al planetei a avut parte de un mesaj uronic atunci cand a ajuns in Hawaii. Mai exact, urarea a fost: ”Bine ai venit in Kenya!”. Motivul?- Ei bine, Hawaii este…

- Regina Elisabeta a II-a, 90 de ani, a urcat pe tron la 6 februarie 1952. Este cel mai longeviv monarh din lume, iar in istoria Marii Britanii are cea mai lunga domnie, depașind-o pe regina Victoria la 9 septembrie 2015.

- Desi la venerabila varsta de 91 de ani, Regina Elisabeta a II-a este prezenta in viata sociala, Palatul Buckingham a pus la punct un plan pentru scenariul mortii celui mai longeviv monarh al Marii Britanii. „A cazut London Bridge”, este mesajul codificat prin care oficialii Palatului Buckingham vor…

- Va vine sau nu sa credeti, 6,7 milioane de lire sterline, aceasta este suma pe care regina Elisabeta a II-a a cistigat-o in ultimii 30 de ani datorita premiilor obtinute la concursuri de caii sai. Desi are 91 de ani, suverana britanica a fost fotografiata in mai multe rinduri facind echitatie. Daca…

- Defecțiunea tehnica aparuta la un server central al Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor , care nu a putut desfașura joi activitați cu publicul la nivelul serviciilor centrale și județene, a fost reparata. Defecțiunea aparuta in cursul serii de ieri, la nivelul unui server…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este o parioare infocata si destul de priceputa, scrie The Times, care i-a calculat castigul din pariuri la peste sapte milioane de euro in aproape 30 de ani.

- Ii cunoaștem din filme, seriale sau de pe scenele unde sunt ovaționați de sute de mii de fani. Iți prezentam, in cele ce urmeaza, o serie de imagini cu cele mai mari celebritați ale lumii, așa cum nu le-ai mai vazut niciodata: Regina Elisabeta a Marii Britanii la varsta de 10 ani și cainii ei din rasa…

- Exista cateva reguli la Casa Regala a Marii Britanii ce țin de protocolul regal și care nu ar trebui incalcate, indiferent de moment. Știm cu toții deja ca regalitațile nu dau autografe, nu se țin de mana sau afișeaza gesturi tandre in public și, in cazul barbaților, trebuie sa ceara permisiunea reginei…

- Regina Marii Britanii nu iese niciodata in public fara poseta, insa poarta bani la ea doar intr-o singura zi a saptamanii. Iata ca, presa britanica a deslusit acest mister si a aflat ca Regina Elisabeta a II-a poarta bani la ea doar in ziua de duminica, iar motivul este cu adevarat de apreciat: ii doneaza…