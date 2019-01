Motivul pentru care profesoara fostului soț al Mariei Constantin a murit! Ce au constatat medicii Este vorba despre interpreta de muzica populara Camelia Argint. I-a fost profesoara lui Ciprian Tapota Latarețu, fostul soț al Mariei Constantin. Femeia, in varsta de 55 de ani, a murit in urma unui infarct, anunța Gazeta de Sud. Soțul artistei a chemat de urgența ambulanța in ziua respectiva, insa medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic. Artiștii din Gorj au transmis mesaje de condoleanțe. „Șocul e mult prea mare sa pot crede ca e adevarat, dar imi dau seama ca, de data asta nimeni nu glumește! Doar viața iși permite sa faca glume intr-un mod atat de crunt, iar eu nu ma pot… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

