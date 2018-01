Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry se va casatori in curand cu frumoasa Meghan Markle. Inainte de a face pasul cel mare, fiul cel mic al Printului Charles si-a dus logodnica la mormantul mamei sale. Cei doi au fost la Althorp, unde este inhumata Prințesa Diana, in luna noiembrie a anului trecut.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a fost invitat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Informația a fost confirmata chiar de Donald Trump, în cadrul unei emisiuni. Motivul pentru care președintele american nu a fost invitat se bazeaza pur și simplu pe faptul ca…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Printul Harry, nepotul reginei Elizabeth a II-a, si actrita Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai, la castelul Windsor. Pana atunci, s-a aflat unde va avea loc petrecerea burlacilor organizata pentru Harry. Ea va avea loc la Verbier, o statiune de schi exclusivista din...

- De ce nu poarta Meghan Marlke tiara, precum Kate Middleton inaintea nuntii Toata lumea isi doreste sa o vada pe Meghan Markle purtand tiara, asa cum se intampla cu Printesa Diana si cu Kate Middleton. Actrita americana nu si-a facut aparitia pana acum cu acest tip de accesoriu si se pare ca nu o va…

- Irina Rimes a divortat in vara anului trecut de Andi, barbatul cu care a trait timp de mai multi ani o frumoasa poveste de dragoste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat adevaratul motiv care a dus la divortul cantaretei, dupa numai cateva luni de mariaj. Barbatul si-a lasat insarcinata iubita…

- Printul Harry si logodnica sa americana, Meghan Markle, se vor casatori pe 19 mai 2018 la Castelul Windsor, iar Familia Regala va plati pentru ceremonie, inclusiv pentru servicii, muzica, aranjamente florale si receptia. Insa, avand in vedere ca Meghan a abandonat actoria pentru a se putea casatori…

- Dosarul penal deschis pe numele tinarului care, in timpul unei petreceri intr-un local din capitala, și-a scos arma din buzunar și a tras de citeva ori in aer, a fost clasat de procurori. Motivul invocat - nu este clar daca in imagini apare anume tinarul pe numele caruia a fost deschis dosarul penal.…

- Chiar daca toți ochii sunt ațintiți asupra inelului ei de logodna de fiecare data cand apare in public, la o privire mai atenta observam ca Meghan Markle poarta trei inele pe cealalta mana. Experții in tradițiille regale spun ca acest detaliu nu este deloc intamplator, ci are o semnificație aparte.…

- Logodnica Prințului Harry, Meghan Markle și-a șters pagina de Instagram și Twitter. Palatul Kensington a confirmat ca actrița americana și-a închis conturile de pe rețelele sociale pe motiv ca „nu le-ar fi folosit de mult timp”. Dupa casatorie, Markle ar putea renunța…

- Admiratori din intreaga lume au așteptat cu sufletul la gura concretizarea legamantului dintre Prințul Harry și Meghan Markle. Este evident pentru oricine ca amandoi se iubesc și vor face orice ca sa fie impreuna. Cand vine vorba de bani insa, lucrurile sunt puțin mai complicate. In prezent, fosta actrița…

- Dupa ce se va casatori cu Prințul Harry, viața lui Meghan Markle va lua o alta turnura. Actrița nu se va mai bucura de libertatea pe care o avea,inainte de a-l intalni pe Harry. O libertate fara reguli stricte sau constrangeri. Prințul Harry s-a implicat intotdeauna in proiectele umanitare, lucru inspirat…

- In varsta de 42 de ani, Schulz a organizat spectaculoasa cerere in casatorie in timpul concertului pe care il sustinea in Los Angeles de Revelion. Iubita lui a publicat imediat imaginea cu fericitul moment pe pagina sa de Facebook, urand tuturor un an nou fericit si declarand ca 2018 a inceput…

- De fiecare data cand Ducii de Cambridge apar in public impreuna cu micuții lor, ii vedem mereu in aceeași formula: Prințul George este ținut de mana de tatal sau, in timp ce sora lui mai mica, Charlotte, se afla in grija mamei. Chiar și in felicitarea de Craciun , cei doi parinți respecta aceasta postura…

- Barack Obama atrage atenția asupra riscului „utilizarii iresponsabile a rețelor sociale”, intr-un interviu pe care i l-a acordat prințului Harry, in cadrul unui program special al BBC Radio 4, relateaza AFP. Totodata, fosutl președinte american a vorbit și despre viața sa, dupa plecarea de la Casa Alba.…

- Printul Harry al Marii Britanii a renuntat sa participe la traditionala vanatoare regala de Craciun din dragoste pentru logodnica sa, Meghan Markle, o aparatoare a drepturilor animalelor, informeaza voici.fr.

- Meghan Markle este distrusa dupa ce cainele ei salvat, Guy, și-a rupt doua picioare. Actrița trece printr-o perioada delicata chiar inainte de a-și petrece Craciunul cu membrii familiei regale britanice. Beagle-ul a fost ranit la scurt timp dupa anunțul logodnei dintre actrița și Prințul Harry. Guy…

- Decizie cutremuratoare a unui barbat de 27 de ani. Acesta si-a ucis iubita si apoi si-a luat viata. Totul s-a petrecut cu doar cateva zile inainte de Craciun, atunci cand urma sa-si ceara iubita in casatorie.

- Printului Harry si actrita americana Meghan Markle si-a anuntat logodna luna trecuta si a declarat ca se vor casatori la biserica Saint George, din Castelul Windstor, potrivit Mediafax. Familia regala va plati pentru ceremonie, inclusiv pentru servicii, muzica, aranjamente florale si receptie.…

- Ducele si Ducesa de Cambridge nu sunt vazuti niciodata tinandu-se de mana in public, spre deosebire de Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, care au aparut tinandu-se de mana si chiar facand gesturi tandru.

- Printul Harry (32 de ani) si Meghan Markle (36 de ani) se vor casatori in luna mai a anului 2018, in Capela St. George, la Castelul Windsor, iar cei doi logodnici au doar cateva luni la dispozitie pentru pregatirea fericitului eveniment. Un expert regal din Marea Britanie a dezvaluit motivul pentru…

- Acum ca Prințul Harry este logodit cu Meghan Markle, iar din luna mai a anului 2018 va spune ADIO burlaciei, iata ca mai sunt și alți copii cu sange regal foarte cool, bogați și singuri. Odata cu casatoria Prințului Harry, lista barbaților nobili ramași necasatoriți se restrange, mai ales ca anul acesta…

- Dupa ce Printul Harry si Meghan Markle si-au anuntat logodna pe 27 noiembrie, Palatul Kensington a dezvaluit deja ca nunta va avea loc in luna mai 2018. Asta inseamna ca viitori miri au la dispozitie doar cinci luni pentru a organiza nunta regala. Desi logodnele regale tind sa fie scurte de obicei –…

- In timp ce logodnica lui se afla in Los Angeles, Prințul Harry s-a intalnit cu fosta lui iubita, Cressida Bonas, la un concert caritabil, care a avut loc aseara, in Londra. Cressida Bonas și Prințul Harry, pe vremea cand formau un cuplu Aseara, pe cand familia regala se afla la recepția diplomatica…

- Prince Harry si Meghan Markle s-au bucurat de o primire calduroasa in timpul primei aparitii publice in calitate de logodnici. Cei care au venit sa-i vada au declarat: “Il iubim, ea este frumosa”. Noul cuplu regal a fost aplaudat de peste o mie de oameni la Nottingham, unde a mers pentru un proiect…

- Ea urmeaza sa devina ducesa, soția Prințului Harry, in luna mai a anului viitor, dar oare s-a gandit vreodata ca va fi membru al Familiei Regale Britanice? Ei bine, luni Meghan Markle și Prințul Harry și-au anunțat logodna, iar mai tarziu in aceeași zi au aparut impreuna in fața presei și au oferit…

- 5 printi burlaci pe care inca ii poti cuceri sa te ceara de sotie! Printul Harry a fost cel mai vanat membru al familiei regale britanice in ultimii ani. Asta deoarece, pana la varsta de 33 de ani, inca nu reusise sa se aseze “la casa lui”. Cele care visau sa ii devina sotii au primit saptamana aceasta…

- Ea este una dintre cele mai cunoscute foste iubite ale Prințului Harry, o femeie superba cu care actualul logodnic al lui Meghan Markle a avut o relație frumoasa, in afara luminii reflectoarelor. Actrița Cressida Bonas in varsta de 28 de ani a avut o relație amoroasa cu Prințul Harry timp de doi ani,…

- Ea urmeaza sa devina ducesa, soția Prințului Harry, in luna mai a anului 2018, dar oare s-ar fi gandit vreodata ca va fi membra a Familiei Regale Britanice? Meghan Markle și Prințul Harry se vor casatori in luna mai a anului viitor. Ei bine, luni Meghan Markle și Prințul Harry și-au anunțat logodna,…

- Printul Harry si actrita americana Meghan Markle se vor casatori in luna mai la biserica Saint George, din Castelul Windstor, a comunicat Palatul Kensington. Familia regala Marii Britanii, conform site-ului postului bbc.com, va plati pentru ceremonie, inclusiv pentru servicii, muzica, aranjamente…

- Un tanar si-a cerut iubita de sotie pe aeroportul din Sibiu. Momentul a fost atent pregatit de baiat si surpriza a fost una pe masura. Tanarul indragostit s-a asezat in genunchi si i-a intins inelul de logodna in prezenta unui public numeros care a asteptat cu sufletul la gura raspunsul fetei.…

- Barack și Michelle Obama le-au adresat felicitari prințului Harry și logodnicei sale, actrița americana Meghan Markle, cu prilejul anunțarii viitoarei lor casatorii in primavara anului 2018, relateaza marți AFP. "Michelle și cu mine suntem încântați sa-l felicitam…

- Prințul Harry și Meghan Markle se vor casatori in aceasta primavara, dupa anunțul referitor la logodna lor, și au afirmat ca erau „total nepregatiți" pentru furtuna de media care i-a î...

- Printul Harry al Marii Britanii (32 de ani) si actrita americana Meghan Markle (36 de ani) au acordat primul interviu dupa ce au anuntat ca vor merge la altar, dezvaluind cum a decurs cererea in casatorie, povestea inelului de logodna, cum s-au intalnit si cum s-au indragostit.

- Luni dimineața, reprezentanții de la Palatul Regal britanic au anunțat in mod oficial logodna, iar mai tarziu Meghan Markle și Prințul Harry apareau pentru prima oara impreuna in fața presei, de mana, in calitate de logodnici, in Sunken Gardens, unul dintre locurile preferate ale lui Lady Di. Seara,…

- Printul Harry al Marii Britanii si aleasa sa, actrita americana Meghan Markle, si-au facut aparitia in fata jurnalistilor in gradina favorita a Printesei Diana de la Palatul Kensington. Logodna a fost anuntata luni, oficial, Printul Harry si Meghan Markle urmand sa se casatoreasca in primavara anului…

- Printul Harry al Marii Britanii si aleasa sa, actrita americana Meghan Markle, si-au facut aparitia în fata jurnalistilor în gradina favorita a Printesei Diana de la Palatul Kensington.

- Dupa ce-n cursul acestei dimineți s-a anunțat, printr-un comunicat oficial, logodna dintre Prințul Harry al Marii Britanii și actrița americana Meghan Markle, cei doi au ieșit, in public, pentru prima data in calitate de logodnici. Prima lor apariție in calitate de logodnici Meghan (36) și Harry (33)…

- Declaratiile liderului de la Chisinau au fost facute la trei zile dupa incheierea summitului Parteneriatului Estic, ce a avut loc saptamana trecuta la Bruxelles. ”Summitul Parteneriatului Estic a confirmat ca dosarul Republica Moldova se afla in cel mai jos sertar al preocuparilor Europei.…

- Inca un motiv de bucurie pentru Familia Regala britanica. In asteptarea celui de-al treilea copilas al cuplului William-Kate, se fac deja si planuri de nunta, dupa ce Harry si iubita lui, Meghan, s-au logodit. Mezinul Printului Charles si-a cerut iubita de sotie, in cursul acestei luni, la Londra, nunta…

- Printul Harry, nepotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu prietena sa, actrita americana Meghan Markle, in primavara anului 2018, a anuntat Clarence House, resedinta oficiala a...

- O tanara din Marea Britanie a vrut sa-i faca o surpriza iubitului ei de Craciun și a decis sa-l ceara in casatorie. Nu se aștepta insa ca cererea sa se faca pana la urma in fața unui doctor, scrie The Sun. Adam Kay care a lucrat ca medic de urgența mai mulți ani, a povestit intr-o carte unele dintre…

- Printul Harry si iubita sa, actrita Meghan Markle, au fost vazuti pentru prima data tinandu-se de mana, la Jocurile Invictus, unde de altfel au si avut prima aparitie publica impreuna, la ceremonia de deschidere. A

- Codin Maticiuc este o vedeta recunoscuta pentru petrecerile de lux la care participa, dar si pentru actele de caritate. In ultima vreme, barbatul nu s-a mai afisat cu nici o domnisoara, pe care sa o declare iubita lui oficiala, insa pare ca se simte confortabil asa cum este.

- Multi parteneri sunt fericiti in relatie sau casatorie, insa isi cauta o aventura. Studiul a fost realizat pe un grup de 100 de femei cu varste intre 35 si 45 de ani. Niciuna dintre femeile participante la studiu nu a dorit sa iasa din casatorie, iar 67% dintre doamne marturisesc de ce au…

- Prințul Harry și Meghan Markle au aparut in public sarutindu-se și ținindu-se de mina. Cei doi indragostiți traiesc dupa regulile lor și nu respecta deloc protocolul regal. Harry și Meghan au reușit sa infurie toata familia regala cu anunțul lor ca se muta impreuna inainte de nunta. Ei vor astfel…

- Un programator din Shenzhen, China, a gasit o metoda inedita de a-și impresiona iubita in momentul cererii in casatorie. I-a creat o inima imensa din telefoane iPhoneX pe care apoi le-a daruit prietenelor fetei.