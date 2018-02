Stiri pe aceeasi tema

- Mai este foarte puțin pana cand Prințul Harry va deveni un barbat insurat, nunta lui cu logodnica Meghan Markle fiind programata pe 19 mai. Și cum au aparut numeroase detalii despre casatoria fiului cel mic al Prințesei Diana cu Prințul Charles, de la ce model de rochie va alege Meghan Markle, la cine…

- Printesa Eugenie, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu logodnicul ei, Jack Brooksbank, pe 12 octombrie, a anuntat vineri tatal ei, printul Andrew, citat de DPA. "Asa cum s-a anuntat anterior, nunta va avea loc la capela St. George de la Castelul Windsor",…

- Prințul Harry este foarte afectat de absența mamei sale. El cinstește atât de mult memoria Prințesei Diana, încât a dus-o pe Meghan Markle la mormântul ei înainte de a o cere în casatorie. Calatoria la Althorp, unde este înhumata Prințesa Diana, a…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a fost invitat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Informația a fost confirmata chiar de Donald Trump, în cadrul unei emisiuni. Motivul pentru care președintele american nu a fost invitat se bazeaza pur și simplu pe faptul ca…

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Fondatorul Partidului Independentei Regatului Unit (UKIP), Alan Sked, a afirmat marti ca formatiunea politica britanica ar trebui sa se dizolve si sa dispara, relateaza agentia Xinhua. În opinia lui Sked, profesor emerit de istorie internationala la London School of Economics, viata…

- Meghan Markle a facut cunoștința cu toate rudele insemnate și apropiate ale Prințului Harry inainte de anunțul logodnei. Totuși, de-abia acum a cunoscut-o pe cea mai importanta femeie din viața logodnicului ei. Meghan a cunoscut-o pe Tiggy Potrivit publicației ”The Sun”, Prințul Harry și-a dorit cu…

- Chiar daca toți ochii sunt ațintiți asupra inelului ei de logodna de fiecare data cand apare in public, la o privire mai atenta observam ca Meghan Markle poarta trei inele pe cealalta mana. Experții in tradițiille regale spun ca acest detaliu nu este deloc intamplator, ci are o semnificație aparte.…

- Cum a doua saptamana din an a reprezentat și a doua ocazie in care Meghan și Prințul Harry au dus la bun sfarșit o alta indatorire regala, fosta actrița s-a vazut nevoita sa ia o decizie radicala, pe care a amanat-o de la anunțul logodnei cu Prințul Marii Britanii. Meghan, ieri, la o a doua indatorire…

- Printul Harry si logodnica lui, actrita americana Meghan Markle, au avut parte de o primire rezervata starurilor, marti, in Brixton, un cartier din Londra cunoscut pentru diversitatea sa etnica, unde cuplul princiar a vizitat un post de radio local, informeaza AFP. Numerosi admiratori…

- Logodnica Prințului Harry, Meghan Markle și-a șters pagina de Instagram și Twitter. Palatul Kensington a confirmat ca actrița americana și-a închis conturile de pe rețelele sociale pe motiv ca „nu le-ar fi folosit de mult timp”. Dupa casatorie, Markle ar putea renunța…

- Admiratori din intreaga lume au așteptat cu sufletul la gura concretizarea legamantului dintre Prințul Harry și Meghan Markle. Este evident pentru oricine ca amandoi se iubesc și vor face orice ca sa fie impreuna. Cand vine vorba de bani insa, lucrurile sunt puțin mai complicate. In prezent, fosta actrița…

- Nunta Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera o crestere de peste 500 de milioane de lire sterline a economiei britanice, datorita turistilor care vor vizita tara si a cetatenilor care vor sarbatori evenimentului, potrivit unor estimari, scrie digi24.ro.

- Aceasta declarație a Prințului a lovit in familia logodnicei sale. Ce reacții au avut rudele ei… In interviul acordat postului de radio BBC4 saptamana aceasta, Prințul Harry a povestit despre primul Craciun al lui Meghan Markle ca membra a familiei regale. Un interviu frumos, in care, insa, Prințul…

- Meghan Markle ar fi putut fi partenera lui James Bond in viitorul film al celebrei francize. Logodna cu printul Harry al Marii Britanii a facut ca numele ei sa fie sters de pe scurta lista cu Bond...

- Printul Harry a refuzat participarea la una dintre obiceiurile traditionale ale Casei Regale a Marii Britanii, organizate in a doua zi de Craciun de catre regina Eliza¬beth a II-a si printul consort Philip, pentru a-i face pe plac logodnicei lui Meghan Markle.

- Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar si de ducele si ducesa de Cambridge si ducele de Wales. Slujba de Craciun la care au participat a avut loc la biserica St Mary Magdalene. Potrivit presei britanice, este pentru prima data cand o persoana care nu este…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Msrkle, proaspat logoditi. Meghan Markle și prințul Harry au anunțat ca se vor casatori…

- Printul Harry si Meghan Markle au dat publicitatii trei portrete prin care marcheaza proaspata logodna, scrie digi24.ro.Fotografiile au fost realizate de fotograful american de moda Alexi Lubomirski, faimos pentru imaginile cu printesa Diana, noteaza News.ro.

- Prințul Harry și Meghan Markle au realizat o ședința foto cu fotograful de fashion Alexi Lubomirski pentru a marca logodna lor, la o luna dupa ce au facut anunțul. Fotografiile au fost realizate saptamana aceasta la Frogmore House, o reședința privata a Familiei Regale. Alexi Lubomirski este fostul…

- Prințul Harry și actrița Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai. Data oficiala a fost facuta publica pe contul de socializare al Kensington Palace, viitoarea reședința a tinerilor. Potrivit unui comunicat, prințul Harry și actrița Meghan Markle se vor casatori pe data de 19 mai. Informația a fost facuta…

- Printul Harry a renunțat la fumat pentru Meghan Markle, logodnica acestuia cerandu-i sa faca acest gest atunci cand au decis sa se mute impreuna in Nottingham Cottage, din incinta Palatului Kensington, scrie Express.co.uk, citat de libertatea.ro.

- Printul Harry (32 de ani) si Meghan Markle (36 de ani) se vor casatori in luna mai a anului 2018, in Capela St. George, la Castelul Windsor, iar cei doi logodnici au doar cateva luni la dispozitie pentru pregatirea fericitului eveniment. Un expert regal din Marea Britanie a dezvaluit motivul pentru…

- Acum ca Meghan Markle a captat atenția tuturor, odata cu anunțarea logodnei cu Prințul Harry, pana și Kate Middleton aproape ca a trecut in plan secundar, ce sa mai zicem de sora ei care nu face parte din familia regala, Pippa Middleton. Foto: Dailymail.co.uk Foto: Dailymail.co.uk Ei bine, cine ce a…

- In luna mai a anului viitor, fosta actrița Meghan Markle va intra in familia regala britanica, devenindu-i soție Prințului Harry al Marii Britanii. Un eveniment așteptat de milioane de simpatizanți regali, dar și de familia regala britanica. Cum așa? Ei bine, motivul e unul pur financiar, dat fiind…

- Entuziasm și mii de aplauze în Marea Britanie, la prima apariție publica aPrintului Harry si al logodnicei sale, Meghan Markle., dupa anunțul oficial. Cei doi au fost asteptati de sute de oameni în Notthingham, unde au participat la un târg de caritate organizat de Ziua Mondiala…

- Printul Harry al Marii Britanii si actrita Meghan Markle si-au onorat, vineri, primul angajament oficial comun, in orasul Nottingham, la cateva zile dupa ce au anuntat ca se vor casatori in luna mai. Logodnicii au fost intampinati de sute de persoane care s-au aratat entuziasmati, fluturand steaguri…

- Barack și Michelle Obama au transmis un mesaj catre prințul Harry și actrița Meghan Markle cu ocazia logodnei lor. „Michelle si cu mine suntem incantati sa ii felicitam pe printul Harry si pe Meghan Markle pentru logodna lor. Va dorim o viata plina de bucurii si fericire impreuna”, a scris Barack…

- Meghan Markle nu va mai juca in serialul Suits, dupa ce filmarile pentru sezonul 7 s-au incheiat, au anunțat USA Network și Universal Cable Productions. Anunțul a fost facut la o zi dupa ce ea și Prințul Harry și-au anunțat logodna. Meghan Markle a interpretat personajul lui Rachel Zane in acest serial,…

- Va fi nunta anului 2018 și va fi in luna mai. Prințul Harry și Meghan Markle se vor casatori la Palatul Windsor. Inelul care a pecetluit logodna celor doi a fost creat de prințul Harry, care a respectat astfel o tradiție a familiei regale britanice.

- Dupa logodna, viitoarea ducesa Meghan Markle a aratat inelul special cu care printul Henry a cerut-o de sotie. Bijuteria valoreaza nu mai putin de trei sute de mii de dolari, in opinia specialistilor. Inelul a fost facut fix cum si-a dorit printul Henry, informeaza Antena Stars. Este format…

- "A fost dragoste la prima vedere" - marturiseste printul Harry, in primul interviu dupa anuntarea logodnei cu actrita Meghan Markle. Nunta lui Harry, al cincilea pe linia succesorala a tronului britanic, va avea loc in primavara.

- La scurt timp dupa anunțul oficial privind logodna și nunta de anul viitor, prințul Harry al Marii Britanii și aleasa inimii sale, Meghan Markle, au oferit un interviu pentru BBC, in care au vorbit, printre altele, despre cum s-au cunoscut.

- Printul Harry, al cincilea in linia de succesiune a tronului Marii Britanii, se va casatori cu actrita americana Meghan Markle, au anuntat reprezentanti ai Casei Clarence, potrivit BBC, relateaza News.ro.

- Prințul Harry a cerut-o in casatorie pe actrița americana Meghan Markle, se arata intr-un comunicat al Casei Regale a Marii Britanii, dupa ce in spațiul public au aparut mai multe zvonuri privind logodna lor.