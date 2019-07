Stiri pe aceeasi tema

- Un turist in varsta de 34 de ani, din judetul Neamt, a fost gasit spanzurat, joi seara, intr-o camera a unui hotel din statiunea Jupiter, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta."Astazi, in jurul orei 19.00, politistii constanteni au fost sesizati cu privire la faptul…

- Pe 15 si 16 iunie 2019 iubitorii ambarcatiunilor usoare sunt asteptati pe lacul Izvorul Muntelui (Bicaz) de la poalele masivului Ceahlau din judetul Neamt. Motivul? A V-a editie a evenimentului Bicaz Kayak Fest, manifestare ce urmareste promovarea, incurajarea si dezvoltarea comunitatii kaiaciste din…

- Polițistul care și-a pierdut viața dupa ce a fost impușcat de un interlop, in județul Timiș, ar fi putut fi salvat de vesta antiglonț, potrivit lui Cristian Danciu, președintele Biroului Teritorial Timiș.

- Surprinzator, avand in vedere suma cheltuita, nu s-a facut nici macar un singur metru de asfalt din cei aproape sapte kilometri ai soselei care, conform contractului initial, ar fi trebuit sa fie gata in 2013. Motivul principal invocat de Ministerul Transporturilor pentru intarzierea catastrofala este…

- Omul de afaceri slatinean Radu Gheorghe, cunoscut drept Marjacu (dupa denumirea firmei pe care o administra, Marjacu SRL), s-a spanzurat, miercuri dupa-amiaza. El și-a pus capat zilelor in locuința pe care o...