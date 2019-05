Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care s-a sinucis duminica dupa-amiaza avea doar 23 de ani. Petrica Stavar s-a spanzurat intr-o padure din apropierea localitații Vaslui. Cand a aflat ca fiul ei murise, mama acestuia s-a aruncat de pe un pod. In ciuda incercarilor martorilor de a o opri, femeia s-a aruncat in gol.

- Iși ingropase tatal in urma cu doar doua luni și de atunci se schimbase total. Robert, tanarul taximetrist din Vaslui, care a fost gasit de mama sa spanzurat in baie, intrase intr-o depresie severa, spun apropiații. Era tot timpul trist și vorbea doar despre moartea parintelui sau. Mai mult Robert și-a…

- O tanara in varsta de 21 de ani a decis sa-și ia viața intr-un mod cat se poate de brutal. Ea și-a pus ieri seara capul pe linia ferata și a așteptat venirea trenului care a decapitat-o. Tragedia a avut loc in apropiere de gara Topolovațul Mare, din apropiere de Lugoj. Mecanicul a reușit sa o observe,…

- Caz incredibil in Vaslui, unde un polițist a reușit „performanța” de a fi obligat sa achite daune morale hoțului pe care il prinsese in flagrant. Revoltat ca i s-ar fi stricat imaginea, hoțul a cerut despagubiri in instanța.

- Keith Flint, solist si dansator al grupului britanic The Prodigy, a anunțat in urma cu mult timp ca se va sinucide și a explicat și motivul pentru care care urma sa iși puna capat zilelor.

- Unul dintre cei mai indragiți actori de catre romani a decis sa iși puna capat zilelor! Actorul și comediantul Brody Stevens a fost gasit mort in apartamentul sau din Los Angeles, vineri noaptea. Din primele informații acesta s-a spanzurat, scrie The...

- Fiul unui afacerist din Vaslui a fost prins la furat dintr-un magazin, de un politist aflat in timpul liber. Pentru ca nu avea cu ce sa-l imobilizeze, politistul a recurs la un gest care l-a suparat la culme pe hot, onoarea si imaginea lui fiindu-i afectate.