- Mii de elevi și profesori din Galați tremura de frig deoarece centralele termice cu care sunt dotate școlile și internatele școlare nu pot fi folosite, unitațile de invațamant așteaptand autorizațiile pentru racordarea la rețeaua de gaze, informeaza Mediafax.Cele mai mari probleme sunt in cazul elevilor…

- Respectarea drepturilor lucratorilor din domeniul audiovizual a fost subiectul principal discutat astazi, 15 octombrie 2018, in cadrul Comitetului de Dialog Social pentru sectorul audiovizual din cadrul Comisiei Europene. Membrii delegatiei romane, Leonard Paduret, presedintele Federatiei Cultura si…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a finalizat inregistrarea datelor triajului epidemiologic, controlului medical, realizat in unitatile scolare ale judetului Galati in primele zile dupa inceperea scolii. In orase, aceste controale sunt efectuate de catre medicii de medicina scolara, dar in mediul…

- Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta i a avut ca oaspeti in data de 1.10.2018 pe reprezentantii agentiilor de turism din judetele Tulcea si Galati. Potrivit unui comunicat transmis de reprezentantii Aeroportului Mihail Kogalniceanu Constanta acestia au participat la un tur interactiv,…

- Un sportiv german a fost interzis intr-un restaurant de sushi din orașul Landshut dupa ce .... a mancat prea mult. Reprezentanții localului, in care platești o suma fixa și mananci cat vrei, spun ca el a golit 100 de farfurii de mancare la o singura masa.

- Vasluienii nu mai sunt, așadar, cei mai saraci dintre saraci, conform calculelor realizate de un site care analizeaza fenomenele economice și sociale din Romȃnia. Județele mai sarace decȃt Vasluiul sunt Covasna (cu un PIB de 1.744 milioane dolari, respectiv 0,71% din PIB–ul național), Mehedinți (1.759…

- Copiii de la o clasa I a unei scoli din orasul Galati au stat, luni, pe hol, in prima zi a anului scolar, deoarece clasa lor este in curatenie. Purtatorul de cuvant al ISJ Galati, Oana Enache, spune ca banii pentru igienizari au venit tarziu.