- Manifestarile dedicate Celebrarii Centenarului Marii Uniri de la Alba Iulia vor fi, cu siguranta, cele mai mediatizate din tara, pe 1 decembrie. Istoricul Vasile Lupasc, cel care si-a dedicat ultimii ani promovarii imaginii domnitorului Vlad Tepes in tara, dar si peste hotare, prin cartile sale, spune…

- PPDA a beneficiar de cel puțin 2000 de dolari din partea unei companii prin care era finanțata Fundația Open Dialog a Ludmilei Kozlovska. Acest lucru rezulta din partea secreta a raportului prezentat ieri in Parlament de catre comisia care a investigat legaturile dintre Kozlovska și liderii unor partide…

- Presedintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, sustine ca partidele extraparlamentare de opozitie proeuropene au dat curs invitatiei liberalilor de a se aseza la masa de negocieri si de a discuta despre participarea la urmatoarele alegeri parlamentare. Liderul PL a facut anuntul in cadrul emisiunii…

- Judecatorii CCR vor discutat, joi, sesizarile presedintelui Klaus Iohannis si a partidelor de Opozitie privind modificarile la Codul administrativ, care prevad introducerea pensiilor speciale si folosirea limbii minoritatilor in administratia locala.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti intr-o emisiune TV, ca nu ar refuza ideea propunerii unui pact pe justitie, semnat de toate partidele din Romania, daca seful statului Klaus Iohannis i-ar propune acest lucru, miercuri, la Cotroceni, insa "depinde ce punem in el".

- Platformele digitale precum Facebook sau Google vor respecta codul de conduita impotriva dezinformarii elaborat de Comisia Europeana, pentru ca alegatorii 'sa-si formuleze informati optiunile politice' la alegerile europarlamentare ce se vor desfasura in mai 2019, a anuntat marti comisarul european…

- Partidele, reactie dupa esecul referendumului. Formatiunile au iesit imediat dupa ora 21.00 sa comenteze esecul rasunator al referendumului pentru familie, la care s-au prezentat la vot putin peste numarul sustinatorilor care au semnat pentru initierea lui. USR spune ca prezenta celor 12.000 de observatori…

- Henrikh Mkhitaryan, mijlocașul lui Arsenal, nu va fi in lotul lui Unai Emery pentru duelul de joi, pe care "tunarii" il joaca in deplasare cu formația azera Qarabag, in grupele Europa League. Ceea ce surprinde cel mai mult e cauza absenței superstarului armen: nu o accidentare sau o suspendare, ci bine…