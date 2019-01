Stiri pe aceeasi tema

- Haneesya Hanee, o tanara de numai 19 ani a fost aleasa Miss „Dewi Remaja”, dar bucuria nu a ținut decat 72 de ore. Dupa acestea, titlul i-a fost retras, din cauza unui gest necugetat pe care l-a facut.

- Pe data de 20 iulie 1969 Neil Armstrong a facut istorie, devenind primul om care a mers pe Luna. Americanul era comandantul misiunii de aselenizare Apollo 11 din iulie 1969. Exista insa voci care susțin ca pasul...

- De cand a devenit ducesa, Meghan Markle este obligata sa faca un pas in spate atunci cand se afla in prezența rudelor care fac parte din Familia Regala. Evident, nimeni nu merge in fața Reginei Elisabeta...

- Eugen Teodorovici a explicat de ce a cerut schimbarea șefului ANAF, Ionuț Mișa. Este o situație care a impus o astfel de propunere și o decizie din partea prim-ministrului in sensul ca pentru 2019, din punctul meu de vedere pentru ceea ce avem de facut la ANAF, ca sa schimbam ceea ce spunem…

- Una dintre cele mai populare rețele sociale din lume, Instagram, ar putea fi interzisa in Iran. Autoritațile de la Teheran sustin ca platforma online are un conținut imoral si obscen, contrar regulilor stricte ale republicii musulmane.

- Muzicianul Jay Murray canta in Clubul Cavern din Liverpool, Marea Britanie, cand un barbat a urcat pe scena, l-a apucat de picioare și l-a trantit la pamant. Imaginile șocante au fost surprinse pe 29 decembrie și au ajuns virale pe internet. Jay Murray canta melodia Sweet Caroline și nu se aștepta…