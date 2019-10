Stiri pe aceeasi tema

- Arta tatuajelor ca un act autonom poate a inceput sa moara in secolul XX, dar ascensiunea spectacolului și a circului i-au facut pe oameni sa platasca pentru a vedea barați și femei tatuate in anii 1950.

- Irina Loghin a povestit momentele cumplite pe care le-a trait acum 6 luni de zile, aceasta suferind un accident vascular care a determinat-o sa iși schimbe stilul de viața. Artista a reușit sa se recupereze rapid , alegand in special sa faca mișcare. Irina Loghin, 80 de ani, a lipsit de pe…

- Ilie Nastase si Ioana Simion au programat nunta pentru august, insa cu cateva saptamani inainte de eveniment, au anuntat cu totul s-a anulat. Imediat a aparut zvonul divortului, oamenii crezand ca s-a intamplat ceva intre ei. "Eu am schimbat putin planurile. Nu vreau sa stie nimeni cand va…

- Aproape 4.200 de angajați din Ministerul Mediului și instituții care-i sunt subordonate acestuia – Agenția de Protecția Mediului și Garda de Mediu -, precum și aproximativ 200 de angajați de la Energie (inclusiv toți funcționarii ISCIR) nu și-au primit salariile. Aceasta situație a aparut in urma demisiei…

- Vasul Virgin Sun a pornit sambata in cea mai lunga croaziera in jurul lumii, traseul care include 51 de țari și 111 porturi fiind demn de Cartea Recordurilor, arata The Sun, potrivit Mediafax.Nu mai puțin de 100.000 de sticle de șampanie au luat la bord organizatorii croazierei care va dura…

- „Elodia e in viata!” Vezi motivul pentru care avocata ar sta ascunsa mai bine de 12 ani Au trecut 12 ani de cant avocata Elodia Ghinescu a disparut fara urma, iar mama ei nu poate inca trece peste șocul provocat de pierderea ei. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de nerefuzat:Mara…

- Nici nu a apucat sa reacționeze pentru ca abia oprise mașina și un barbat a și incep sa țipe la ea și sa o impuște, scrie antena3.ro. Citeste si Ospatar, ucis de catre un client nemultumit ca sandviciul nu i-a fost pregatit suficient de repede A fost nimerita cu 17 gloanțe, insa a…

- Poliția verifica mai multe case din zona locuinței lui Gherghe Dinca din Caracal dupa ce pe Facebook s-a primit un mesaj in care se spune ca Alexandra Maceșanu traiește și este inchisa intr-un ”pod”. Imaginile transmise de Digi 24 arata mai mulți polițiști care verifica locuințe din zona Caracal situate…