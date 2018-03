Stiri pe aceeasi tema

- Nu trebuie sa fii specialist in social media pentru a sti ca mare parte din ce vedem in feedurile noastre de Instagram sunt reclame sponsorizate. Celebritatile castiga bani frumosi, doar apasand butonul de upload. Pana si faimoasa Kim Kardashian face asta. Pentru bloggerita si femeia de afaceri Huda…

- Alerta cu bomba in centrul orașului Drochia. Un barbat a sunat la poliție și a anunțat ca liceul Bogdan Petriceicu Hasdeu este minat. In scurt timp, la fața locului au intervenit fortele de ordine și salvatorii.

- Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in locuința ei. Femeia a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. In ciuda varstei, Israela era foarte activa pe rețelele de socializare. Discuta frecvent cu fanii și le oferea sfaturi. Ultimul…

- Ies la iveala detalii cutremuratoare despre Rafael, tanarul de 23 de ani din Arad care a ucis-o pe Gabriela, apoi si-a pus capat zilelor. Oamenii din Tarnova sustin ca el era un scandalagiu si tot timpul cauta cearta.

- Un poștaș este acuzat ca oprește bani din pensii ca sa vanda ziare in Varfuri, județul Dambovița. Revoltați, localnicii spun ca factorul poștal ia și din banii celor care primesc ajutoare sociale și pensii pe caz de boala, in schimbul a diferite felicitari, integrame sau ziare. Poștasul se apara și…

- Propunerea privind eliminarea taxei radio-tv a fost respinsa duminca de elvetieni prin referendum. Aceasta taxa este una din cele mai mari din Europa. De asemenea, in 2014, elvetienii au refuzat cel mai mare salariu minim pe economie de peste 3.000 de euro pe luna.

- Oamenii strazii au refuzat sa mearga in adaposturile puse la dispoziție de primarie. Deși temperaturile au coborat cu mult sub o grade, aceștia au preferat sa ramana in continuare pe strazi, in plin ger, in ciuda eforturilor depuse de jandarmi. La Braila, pe un ger cumplt de minus 13 grade, polițistii…

- Inaugurat in septembrie 2017, Stadionul Olimpic de la PyeongChang va fi demolat in perioada urmatoare. Arena pe care au avut loc ceremoniile de deschidere si inchidere ale Jocurilor Olimpice a costat 109 milioane de dolari, dar sud-coreenii au decis sa o demoleze, potrivit USA Today.…

- Decizia face parte dintr-un plan pe termen lung de a mari capabilitațile seifului, relateaza Bloomberg . Seiful Apocalipsei sau Banca mondiala de seminte, aflata la 1.300 de kilometri de Polul Nord, adaposteste seminte de la o multime de soiuri de cereale si legume, unele extrem de vechi, altele rezistente…

- Diferenta de varsta dintre doi soti le-a ridicat suspiciuni vecinilor, care au sustinut ca barbatul, mai mare cu 29 de ani decat sotia sa, ar fi pedofil. Cei doi spun ca totul a inceput in momentul in care s-au mutat impreuna, pe atunci femeia avea 18 ani, iar el 47. Pentru a scapa…

- Simona Halep a ajuns la nivelul la care poate face avere fara sa depuna prea mari eforturi. Nu doar contractele de publicitate ii aduc Simonei sume cu multe zerouri, ci si bonusurile acordate de Asociatia Tenisului Feminin (WTA), iar Halep trebuie sa se prezinte la Indian Wells pentru a nu rata…

- Federatia Americana de Tenis (USTA) trebuie sa-i plateasca despagubiri sportivei canadiene Eugenie Bouchard, care s-a accidentat in vestiar, la editia din 2015 a turneului de grand slam US Open, a decis juriul unui tribunal din New York.

- In contextul cresterii preturilor in economia afectata de criza, a lipsei de hrana si a riscului ridicat de crima la care sunt expusi agentii de securitate in statul Zulia, Venezuela, o firma de paza a gasit o metoda originala de a atrage noi angajati.

- Cum a petrecut Catalin Scarlatescu Ziua Indragostiților. Juratul de la „Chefi la cuțite” le-a dat un sfat tuturor barbaților.Catalin Scarlatescu se afla inca la dieta, insa gatește cele mai speciale preparate. Așa s-a intamplat și de Sfantul Valentin, cand juratul de la Antena 1 a impresionat clienții…

- Stallone a vrut, de mic, sa joace in filme. A fost refuzat de peste 1.500 de ori! NU! Și-a vandut bijiteriile soției, și-a vandut, contra a 25 de dolari, propriul caine. Apoi a vazut un meci intre Muhammad Ali și un boxer care, deși știa ca va fi invins, se incapațana sa ramana in picioare. Așa a aparut…

- Compania Amazon, deținuta de cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, le ofera angajaților sume de pâna la 5.000 de dolari, pentru a demisiona, potrivit Business Insider.Strategia de a plati oameni pentru a demisiona poate parea bizara, însa se poate dovedi eficienta, încât…

- Stephen Mader, un fost ofițer de poliție din Virgina de Vest, și-a dat in judecata angajatorul dupa ce a fost concediat pentru ca nu a impușcat o persoana de culoare, fiind primul polițist care a intervenit intr-un posibil caz de suicid, in 2016.

- Comuna Mera risca sa ramana fara serviciu de colectare a gunoiului menajer de la populație. Conducerea Primariei Mera i-a anunțat pe locuitorii comunei ca firma care se ocupa de colectarea gunoiului nu vrea sa mai vina din cauza cheltuielilor foarte mari pe care trebuie sa le faca. Mașina care colecteaza…

- O profesoara a fost data afara pentru ca s-a casatorit cu o femeie. Dupa ce s-a casatorit cu dragostea vieții ei, a fost data afara de la școala Catolica din Miami, unde lucra ca profesoara. Motivul? Și-a unit destinele cu o femeie, nu cu un barbat. Morfii, care a lucrat ca o profesoara de clase primare…

- Divizia americana a bancii olandeze Rabobank va fi obligata sa plateasca 369 milioane de dolari autoritatilor dupa ce a recunoscut ca a ascuns informații de anchetatori. Banca a participat la o schema de spalare de bani pentru traficantii de droguri din Mexic. In perioada 2009-2012, executivii…

- Mihaela Buzarnescu (43 WTA) a spus pas echipei de Fed Cup pentru infruntarea cu Canada, concentrandu-se pe parcursul din circuitul WTA. Mihaela Buzarnescu nu se afla in cele mai bune relații cu Federația Romana de Tenis. Dupa o accidentare suferita la genunchi in 2015, a mers la președintele George…

- Legendarul baschetbalist american Magic Johnson, actualul presedinte al echipei Los Angeles Lakers, va plati o amenda de 50.000 de dolari pentru ca a laudat un adversar, Giannis Antetokounmpo, noul star al echipei Milwaukee Bucks. Motivul pare absurd, insa regulile Ligii Americane de Baschet sunt stricte:…

- Simona Halep joaca de la inceputul acestui an fara sponsor tehnic si se pare ca aceasta perioada se va prelungi. A doua jucatoare a lumii si-a reziliat contractul cu cei de la Adidas si nu se grabeste sa semneze cu o alta firma, chiar daca ofertele sunt extrem de tentante.Citește și: RUSINOS!…

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis…

- Data de 20 iulie 1969 are o importanta deosebita pentru istoria umana, reprezentand ziua in care astronautii Apollo 11 au aterizat pe suprafata Lunii. Pana in anul 1972, NASA s-a intors pe luna de inca cinci ori, iar in cadrul celor sase misiuni lunare, agentia spatiala a lasat in urma 809 obiecte,…

- Familia Stanescu din Pascani obtine lunar, din partea municipalitatii, ajutoare in valoare de aproape 4.000 de lei. Familia este compusa din doi adulti si zece copii. Oamenii incaseaza de la stat ajutoare sub forma de bani si produse alimentare. Astfel, copiii primesc mancare de la cantina sociala,…

- In timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai populare retele sociale din lume. Unul din aspectele discutiei a atras atentia celor prezenti in mod deosebit, scrie Business Insider.…

- Facebook ar putea renunta la cea mai populara functie a retelei de socializare, News Feed (fluxul personalizat de stiri). Miercuri, in timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai…

- Compania Facebook a anunțat ca extinde suportul pentru programarea în avans a postarilor și la rețeaua Instagram.Momentan, optiunea pentru alegerea datei si orei de postare functioneaza doar pentru poze, nu si clipuri video. În plus, este nevoie sa folosim unul dintre serviciile…

- Daniel Iordachioaie a recunoscut ca a trecut printr-o experiența neplacuta. A vrut sa ajute pe cineva sa-și cumpere un cal, dar a ieșit in paguba. Daniel Iordachioaie, care s-a luptat cu o boala crunta in trecut , a avut parte de multe pațanii de-a lungul vieții sale. Artistul a vrut, in urma cu cațiva…

- Noul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, declara ca prioritatea sa este de a-i organiza pe cei din subordine pentru a-i face sa performeze. Ce spune despre autostrada Iasi - Targu Mures? Ati spus in comisiile de specialitate din Parlament, referindu-va la autostrada Iasi-Tg. Mures, ca este importanta…

- Furculita este unul dintre primele lucruri pe care le punem pe masa atunci cand ne pregatim sa mancam. Nu ne imaginam viata fara ea, mai ales ca in cultura noastra mancatul cu mana este considerat un gest de proasta crestere. Totusi,...

- Dragos Bucur a decis sa paraseasca emisiunea ”Visuri le cheie”, motivele fiind de natura profesionala. El a fost alaturi de oamenii nevoiasi nu mai putin de patru sezoane, timp in care a adus atatea bucurii si a provocat lacrimi de emotie. Dar noua provocare l-a facut pe Dragos sa renunte. „Visuri la…

- Managerul Simonei Halep, fosta jucatoare de tenis Virgina Ruzici, a declarat la finalul meciului dintre sportiva din Romania si Angelique Kerber ca determinarea Simonei a fost cea care a facut diferenta pe teren. “Simona refuza sa piarda! Este gata sa moara pe teren, numai sa castige. Este genetic!…

- Mica Unire e sarbatorita cu proteste, in București, in Piața Victoriei! Zeci de oameni s-au adunat in fața sediului Guvernului pentru a manifesta fața de actuala coaliție aflata la putere.Oamenii sunt dotați cu steaguri tricolore, tobe, vuvuzule și fluiere și scandeaza impotriva PSD și ALDE.…

- Oamenii - si nu sobolanii - ar fi putut fi cauza raspandirii ciumei in timpul ''Mortii Negre'', una dintre cele mai grave pandemii din istoria omenirii, sugereaza un nou studiu, citat marti de Press Association.''Moartea Neagra'' a devastat populatiile europene intre 1346 si 1353 si a dus…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu s-a aflat printre propunerile de premier al PSD facute marți în CExN, însa fostul ministru a dezvaluit, la Antena 3, motivele pentru care a renunțat la aceasta nominalizare, deși o ”motiva”. ”M-a propus organizația de…

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, informeaza DPA, citat de Agerpres.

- Co-fondatorul celei mai mari afaceri social media din lume a vazut ca averea sa a scazut vineri cu 3,3 miliarde de dolari, dupa ce a anuntat planurile de a schimba structura News Feed-ului. De acum inainte pe Facebook vor avea prioritate continuturile distribuite de familiile si de prietenii internautilor,…

- Brandul RE/MAX s-a situat pe locul 5 in topul Franchise 500, un top al francizelor realizat de publicatia Entrepreneur. RE/MAX a fost fondata in 1973 de catre Dave si Gail Lingier. Astazi, brandul are in spate o retea globala de peste 97.000 de agenti imobiliari in peste 95 de tari.…

- Scandal la Primaria Slobozia dupa ce 86 de asistați sociali al caror drept la plata indemnizațiilor a fost suspendat au fost trecuți pe lista celor care trebuie remunerați. Oamenii au ramas fara dreptul de a primi bani dupa ce au refuzat sa-și caute un loc de munca, deși reprezentanții Agenției Județene…

- Facebook a anuntat o modificare majora in ceea ce privește conținutul care apare in News Feed-ul fiecaruia din cele peste 2 miliarde de utilizatori. Potrivit companiei, de acum înainte vor avea prioritate conţinuturile distribuite de familiile şi de prietenii internauţilor, în…

- Meghan Markle si-a inchis conturile pe care le avea pe Instagram, Facebook si Twitter. Vestea a fost confirmata de oficialii de la Palatul Kensington, care au venit si cu o explicatie, potrivit BBC . Gestul viitoarei sotii a Printului Harry vine cu mai bine de patru luni inainte de nunta

- Bitcoin pomitea in urma cu cativa ani viitorul tranzactiilor online, insa limitele tehnologice ale sistemului blockchain par sa tina criptomoneda atat de mult pe loc, incat mai multe companii renunta la aceasta metoda de plata. De curand Valve, compania din spatele sistemului de distributie digitala…

- SUA au cerut marti Iranului sa ridice restrictiile de utilizare a retelelor de socializare Instagram si Telegram si au recomandat cetatenilor iranieni sa utilizeze retelele virtuale private (VPN) pentru a evita blocarea acestor aplicatii, relateaza AFP. 'Oamenii din Iran ar trebui…

- Prețul petrolului a crescut la 67 de dolari pe baril in urma protestelor din Iran, al treilea exportator de țiței din cadrul OPEC, potrivit Reuters . Acesta este cel mai mare nivel atins din 2015 incoace și va duce, cel mai probabil, la scumpirea carburanților daca situația persista. Iranul se confrunta…