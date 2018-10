Stiri pe aceeasi tema

- La final de noiembrie, Andreea și Cabral Ibacka vor deveni parinții unei fetițe care i-a ales „la momentul potrivit”. O conversație plina de umor despre cum se vad cei doi in rol de mama și tata. Primul lucru care v-a venit in minte cand ați aflat ca veți deveni parinți? Andreea: Cateva simptome timpurii…

- S-au cunoscut prima data in anul 1919, cand au jucat in filmul „The Lucky Dog”. Stan Laurel (Stan) si Oliver Hardy (Bran) sunt, probabil, cei mai tari actori de comedie din istorie. Au format un cuplu de succes la Hollywood și au ajuns personaje cunoscute in intreaga lume. Au petrecut mult timp pe platorurile…

- Raluca Ogica este insarcinata! Ea și Adrian Ropotan vor deveni in curand parinți. Cuplul planuiește inca de pe acum o petrecere pe cinste care sa marcheze evenimentul. Raluca Ogica și soțul ei au ținut ascuns faptul ca bruneta este insarcinata, potrivit spynews.ro. Cei doi abia așteapta sa devina parinți…

- In aprilie, starul din „Pretty Woman” și-a dus iubita la altar, dupa patru ani de relație. Acum, Richar Gere le da o veste și mai buna fanilor lui: va deveni tata a doua oara! Vor deveni parinți Surprizele se țin lanț pentru Richard Gere! La cateva luni dupa ce s-a casatorit, soția sa il face tata.…

- Copiii actriței Nicole Kidman țipau ingroziți in timp ce o tarantula gigantica se tara prin piscina lor, in acest weekend, in starul de la Hollywood a ramas calm și a ales sa captureze singura vietatea. „Intoarce-te, mama! Da-te inapoi!”, se aud copiii vedetei intr-un filmuleț pe care aceasta l-a postat…

- Tom Cruise vrea sa faca un singur lucru la varsta de 54 de ani: sa distreze audiența pe marele ecran. Starul de la Hollywood nu iși mai dorește nicio relație, ci vrea sa petreaca cat mai mult timp cu prietenii lui de la biserica scientologica. Actorul, poate fi vazut in filmul „Mission: Impossible –…

- Andreea Ibacka, in varsta de 32 de ani, si prezentatorul de televiziune Cabral (40 de ani) vor deveni parinti pentru prima oara. Dupa sapte ani de casnicie, actrita a anuntat ca este insarcinata.