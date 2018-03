Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in sala de sedinte a Consiliului Judetean Arges a avut loc o sedinta a Colegiului Prefectural in care primarii si-au vazut visul cu ochii: au participat si unii dintre parlamentarii argeseni. Nu au ...

- Politistii de la Serviciul de investigatii criminale si cei de la trupele speciale au descins, vineri dimineata in localitatea Sannicolau Mare din judetul Timis, la locuintele a trei persoane, suspectate intr-un dosar de camatarie.Citeste si: Ministrul Sanatatii transeaza SCANDALUL din Sanatate.…

- Cativa primari timiseni au primit un SMS care le-a produs multa deruta. Primarii in cauza sunt membri PNL, iar SMS-ul expediat era... The post Un SMS tulburator primit de unii primari timiseni. Cum l-a impresionat pe Danuț Groza, edilul-șef din Sannicolau Mare appeared first on Renasterea banateana…

- Primarii „rebeli” din PNL Timiș nu vor sa auda de propunerea președintelui organizației județene de-a intra in BPJ in calitate de „personalitați”. Ei considera ca demersul liderului PNL Timiș este fals și lipsit de seriozitate.

- Pompierii de la Detasamentul de la Sannicolau Mare au facut astazi un exercițiu spectaculos. Zeci de trecatori s-au oprit pentru cateva zeci de minute pentru a urmari interventia la inaltime facuta cu ajutorul macaralei de peste 70 de metri din dotarea ISU Timis. Autospeciala de interventie si salvare…

- In zilele de weekend, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet! Oamenii legii au aplicat peste 370 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați si au retinut 37 permise de conducere. Politistii au constatat 7 infracțiuni. Mai eaxact, in Sannicolau Mare, oamenii legii au oprit…

- Spațiul este in curs de amenajare. Voluntarii asociației Fluturele Visator din Sannicolau Mare s-au apucat deja de treaba. „Ne dorim ca in acest an sa deschidem, in spațiul fostei fabrici de pantofi, un centru pentru tinerii din Sannicolau Mare. In prezent, cu ajutorul tinerilor voluntari,…

- Daca aș vrea sa-mi bat joc de edilul, profesorul, omul și polistul Nicolae Robu aș zice așa: „Primarii liberali din Timiș sunt niște hoți, incompetenți și maeștri ai abuzului in serviciu”. N-am sa spun așa ceva, in primul rand pentru ca s-ar supara pe mine cei mai mulți dintre edilii liberali care nu…

- Șeful PNL Ludovic Orban a declarat ca Liviu Dragnea și ceilalți lideri din coaliție "se fac ca nu ințeleg" avertismentele serioase venite din partea Comsiei Europene. Dragnea este "miel bland" in fața UE, a declarat Ludovic Orban la Realitatea TV.Ludovic Orban, președintele PNL, critica atitudinea…

- Actiunile pe aceasta linie s-au derulat in baza unui plan comun, derulat in parteneriat cu Garda Forestiera Timisoara, Directia Silvica Caras-Severin, Garda Nationala de Mediu, Inspectoratul Judetean de Jandarmi, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Caras-Severin si Inspectoratul…

- Primarii din Timiș care se plang de desele intreruperi de curent din satele lor s-au intalnit cu reprezentanții Enel. Cei de la compania de electricitate au promis, din nou, ca vor face investiții, dar au invocat, pe de alta parte, netoaletarea copacilor, care duce la afectarea cablurilor.

- Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, anunța alegeri in 12 organizații locale, unele cu primari „rebeli”, altele cu rezultate slabe. Scrutinul ar trebui sa aiba loc in doua saptamani, dar lucrurile nu par clare nici de aceasta data. Precedentul de la Sannicolau Mare inca pare sa atarne greu, deși Robu…

- Sarbatoarea iubirii este si un prilej de stingere a tensiunilor din interiorul PNL Timis. De Dragobete, Nicolae Robu a lansat un indemn catre... The post Mesaj de Dragobete, de la Nicolae Robu:”Bagati-va mintile-n cap!” appeared first on Renasterea banateana .

- Conflictul intern din PNL Timis a intrat, deja, in obisnuinta. Ar fi ceva anormal ca primarii din Sannicolau Mare, Deta sau Dudestii Noi... The post Functia doboara gradul appeared first on Renasterea banateana .

- "Eu nu sunt dezamagit de ministrul Justitiei, stiu pozitiile unor colegi. Dar asta nu este un subiect care sa fie decis asa, decis foarte repede si fara o temeinica documentare si pregatire. Eu il consider in continuare pe Tudorel Toader un om de buna credinta, un profesionist, un om serios si cred…

- Joi seara, intr-o ședința a conducerii PNL Timiș, Nicolae Robu a revenit cu vechiul sau scenariu ca presa care nu scrie frumos despre el și marețele sale realizari e platita de PSD. El chiar le-a atras atenția primarilor cu care se afla in conflict ca dau prea multe declarații in aceasta presa „platita”.

- Prima zi de lucru a noului președinte al Consiliului Județean Dambovița , Daniel Comanescu, a inceput in forța. Șeful forului administrative s-a intalnit la primele ore ale dimineții, la sediul instituției, cu primarii localitaților dambovițene și constructorii care au contracte de lucrari pentru…

- BPJ al PNL Timiș urma, joi seara, sa discute sancțiunile la adresa a trei primari, gasiți „vinovați” ca nu-i ridica osanale președintelui Nicolae Robu. In cele din urma, sancțiunile nici macar n-au fost puse pe tapet, se pare in urma unui telefon primit de Robu de la Ludovic Orban. Seara n-a fost lipsita…

- Barbatul de 38 de ani a fost depistat de polițiștii din Deta. Oamenii legii susțin ca individul a intrat prin efracție in trei case din Rovinița Mare și ar fi furat mai multe cabluri de alimentare cu energie electrica. Furturile, spun polițiștii, au avut loc in perioada septembrie 2017 –…

- Contrar multor așteptari, Danuț Groza și Alin Nica vor fi prezenți joi in fața BPJ al PNL Timiș, unde urmeaza sa fie judcați pentru unele afirmații la adresa președintelui filialei, Nicolae Robu. Lor li se va alatura și edilul orașului Deta, Petre Roman, despre care inițial Robu anunța ca nu poate fi…

- Anunț șocant facut astazi de vicepreședintele CJ Timiș, Roxana Iliescu, privind votul pentru bugetul județului pe anul 2018. La inceputul ședinței de plen, aceasta a anunțat ca „inainte de a trece la votul pentru fiecare proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi am de facut un anunț. In calitate de…

- Deputatul PMP Cornel Samartinean conduce cu mana dura organizația de Timiș a partidului lui Traian Basescu. Acesta a emis o dispoziție prin care le interzice membrilor partidului sa participe la orice manifestație și/sau administrativa in numele PMP Timiș fara acordul conducerii. Contactat de PRESSALERT.ro…

- Conform ANM, se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge la rafala viteze de 60-85 kilometri pe ora, iar la munte, la altitudini de peste 1.700 metri, vor fi rafale de 90-100 km/h. Sunt vizate urmatoarele localitați din Timiș: Ciacova, Deta, Gataia, Banloc, Birda, Denta,…

- Romania poate fi lider european in domeniul pieței unice digitale, iar viitorul aparține celor care vor ști sa faca afaceri din varful muntelui, de pe un laptop. Asta crede Alin Nica, primarul din Dudeștii Noi, raportor al Comitetului European al Regiunilor (CoR), care și-a prezentat concluziile de…

- In calitate de raportor, Nica a prezentat, la Bruxelles, in cadrul celei de-a 127-a ședințe plenare a Comitetului European al Regiunilor (CoR), raportul cu privire la evaluarea la jumatatea perioadei a pieței unice digitale. Raportul subliniaza ca orașele și regiunile…

- Primarii de Sannicolau Mare și Dudeștii Noi vor fi chemați la judecata partidului pentru ca așa prevede statutul. Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, spune, din nou, ca nu are nimic cu Danuț Groza și Alin Nica, dar cei doi trag in jos partidul și lucrurile nu mai pot continua așa.

- Conflictul dintre șeful PNL Timiș Nicolae Robu și primarii rebeli din Sannicolau Mare, Danuț Groza, Petru Roman din Deta și Alin Nica de la Dudeștii Noi a escaladat acum doua zile, atunci cand mai mulți aleși locali ai PNL au transmis, printr-un comunicat de presa, ca nu vor mai lua parte la ședințele…

- Primarii „rebeli” din PNL Timiș Alin Nica (Dudeștii Noi) și Danuț Groza (Sannicolau Mare) sunt somați sa se prezinte peste doua saptamani la ședința BPJ pentru a fi sancționați. Edilul din Deta, Petre Roman, a scapat fiindca n-a avut declarații publice. Groza și Nica sunt singurii din filiala care au…

- Tensiunile dintre Nicolae Robu și grupul primarilor liberali din Timiș in fruntea carora se afla edilii din Deta și Sannicolau Mare, Petru Roman, și, respectiv, Danuț Groza, sunt departe de a fi stinse. Grupul razvratiților acuza tabara lui Robu de acțiuni sinucigașe pentru partid, iar consensul din…

- Fostul ministru Elena Udrea sustine, dupa clasarea acuzatiilor din dosarul Microsoft fata de mai multi fosti ministri, ca aceasta cauza a fost "praf in ochi", singurul scop fiind afectarea socorului ei electoral la alegerile prezidentiale din 2014."<> cu care se lauda in octombrie 2014…

- Președintele CJ Timiș, Calin Dobra, ii cere primarului Nicolae Robu sa nu evacueze Direcția Agricola din spațiul in care funcționeaza de peste cinci decenii. El se ofera sa medieze acest conflict, afirmand ca nu este normal ca o instituție publica sa stea in chirie la privat, atata timp cat exista acest…

- Gruparea rebela din PNL Timis continua sa provoace agitatie in partid. Primarii rebeli s-au intalnit la Gataia, unde au analizat situatia creata la Sannicolau Mare, localitate in care consilierii locali ar fi amenintati cu excluderea de catre tabara lui Nicoale Robu. Contestatarii presedintelui PNL…

- Aleși locali din PNL Timiș au decis sa boicoteze activitațile partidului din care fac parte. Grupul pentru Reforma și Acțiune Liberala (GRAL), format din aleși locali ai Partidului Național Liberal (primari, viceprimari, consilieri județeni și locali), iși exprima revolta fața de „continuarea acțiunilor…

- Razboiul intern din PNL Timiș se ascute. Primarii rebeli au anunțat ca nu vor mai merge la ședințele BPJ, pana cand conducerea filialei nu renunța la „acțiunile sinucigașe din punct de vedere politic”. Totul a plecat de la situația de la Sannicolau Mare, unde consilierii liberali care au ramas alaturi…

- Deși era in stare avansata de ebrietate, un babat din Timis s-a urcat la volanul mașinii sale. A pierdut insa controlul autoturismului și a lovit o vidanja, staționata langa drum. Accidentul a avut loc ieri, in Ghilad. Sositi la fata locului, politistii din Deta l-au supus pe soferul in varsta de 39…

- Pliantul, realizat de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș cu sprijinul Asociației Culturale Ariergarda, va prezinta 31 de conace și castele din Timiș. Sa ajungi, insa, la unele dintre ele este o adevarata aventura. „Daca ne așteptam sa existe…

- PNL Timiș a ramas fara unul dintre membrii vechi. Lugojeanul Ioan Ambruș a decis sa spuna adio „barcii” conduse de Nicolae Robu, la aproape un an și jumatate de cand a renunțat la toate funcțiile in partid. El nu se mai regasește in activitatea filialei cu al carei președinte a avut mai multe clinciuri…

- In cadrul ședinței extraordinare de luni, consilierii județeni au aprobat proiectul de hotarare privind aprobarea sumelor provenind din impozitul pe venit și din TVA pentru echilibrarea bugetelor localitaților din Timiș. Suma totala a fost de 55,606 milioane de lei, care s-au imparțit celor 99 de municipii,…

- Ședința extraordinara de numai cateva minute la CJ Timiș. S-au imparțit, in doi timpi și trei mișcari, cele 55,6 milioane de lei, provenind din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. A existat o singura obiecțiune, a unui consilier UNPR care n-a fost de acord cu banii primiți de o…

- Prima reacție a liberalilor din Timiș vizavi de actuala criza politica provocata de PSD nu vine de la organizația de seniori, cum ar fi normal, ci din partea celei de tineret. Probabil și fiindca președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, are alte preocupari: cluburi de noapte, compus de melodii sau capșunele…

- Fostul președinte al PNL Lugoj, Ioan Ambruș, a renunțat la mandatul de consilier local. Anunțul a fost facut de catre președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, care vineri, 12 ianuarie, a transmis „o inștiințare” Consiliului Local Lugoj și primarului Francisc Boldea. „Prin…

- Reprezentanții ISU Timiș au anunțat ca au trimis la fața locului doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o mașina SMURD, un ofițer și noua subofițeri de la Sannicolau Mare și Teremia Mare. Potrivit acestora, in urma incendiului, acoperișul anexei a fost distrus pe o suprafața…

- Accidentul a avut loc astazi, in jurul pranzului, langa Sannicolau Mare, mai exact pe DJ682 la ieșirea din localitatea Saravale catre Sanpetru. Doua autoturisme in care se aflau patru persoane s-au ciocnit frontal. La fața locului au ajuns pompieri, polițisti si medici care au acordat primul ajutor…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, nu poate fi amendat pentru ca a depașit ilegal o coloana de mașini oprite la semafor. Astazi, Ionuț Sirbu, purtatorul de cuvant al IPJ Timiș, a declarat, pentru PRESSALERT.ro: „Conform articolului 109 din OUG 195/2002, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor…

- Pompierii spun ca explozia s-a produs marți dimineața, pe strada Nistor Oprean din Sannicolau Mare. La momentul respectiv, in imobil se aflau un barbat in varsta de 55 de ani și o femeie de aproximativ 70 de ani, conform acestora. Nimeni nu a anunțat, insa, la 112 și nici direct autoritațile…

- Primele trei luni ale anului vor fi marcate de confruntarilor din PSD. Contextul creat de modificarile aduse de Legile Justitiei e unul exploziv pentru partidul de guvernamant. La asta trebuie adaugate si convulsiile din economie generate de transferul contributiilor de la angajator la angajat,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica, 31 decembrie a.c., un mesaj cu prilejul Anului Nou. Șeful statului afirma ca anul 2017 a fost un an al incercarilor, dar lauda protestele de strada prin care „societatea romaneasca și-a demonstrat pe deplin maturitatea și atașamentul fața…

- Consiliul Judetean Timis are in derulare un proiect prin care se doreste construirea a opt bazine de inot cu caracter didactic in localitatile Faget Buzias, Recas, Sannicolau Mare, Jimbolia, Gataia, Deta si Ciacova, excluzand de pe lista Lugojul si Timisoara. Bazinele vor avea 25 de metri lungime, vestiare,…

- Oficialii Aquatim spun ca au mers pe ideea de regionalizare in 2017 și ca au reușit sa puna in funcțiune rețele de apa și sa conecteze la sistemul de canalizare mai multe localitați din Timiș. „A fost un an bun pentru noi, iar «perla coroanei» este din nou locul I pe țara, premiu oferit…

- Nu se știe inca, la final de an 2017, unde va incepe construcția primului bazin de inot in 2018 deoarece inca sunt in analiza terenurile puse la dispoziție de primarii. Vor avea parte de bazine de inot construite din fondurile CJ Timiș localitațile Buziaș, Ciacova, Deta, Faget, Gataia, Jimbolia,…