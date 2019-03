Stiri pe aceeasi tema

- Prima misiune in afara Stației Spațiale Internaționale (ISS) care urma sa fie efectuata doar de astronaute a fost anulata de NASA din lipsa de costume de dimensiuni potrivite, informeaza theguardian.com, potrivit mediafax. Oficialii NASA au anulat ceea ce ar fi trebuit sa fie o misiune premiera,…

- Confruntandu-se cu intarzieri repetate in realizarea unei rachete Boeing, pentru o viitoare misiune pe Luna, reprezentanții NASA menționeaza noi opțiuni pe care agenția spațiala le ia in considerare, relateaza CNN.NASA ar putea anunța, in decursul acestei saptamani, daca va decide sa renunțe…

- TAROM s-a razgandit și lasa Oradea fara zboruri internaționale. Cursele Oradea – Barcelona și Oradea – Milano Bergamo, ce erau anunțate sa inceapa la finalul lunii martie, respectiv la inceputul lunii aprilie, au fost retrase din orarul de zbor. Motivul, lipsa interesului pentru bilete!

- Agentia spatiala americana NASA a dat unda verde vineri pentru lansarea, saptamana viitoare, a noii capsule a companiei SpaceX destinate transportarii astronautilor, un test crucial care se va face mai intai cu un manechin inainte de un zbor cu echipaj uman in cateva luni, informeaza AFP. …

- Novak Djokovic a starnit hohote de ras in sala la conferința de presa de dupa finala Australian Open. Totul a pornit de la o intrebare pe care sarbul a primit-o de la un jurnalist italian cu un accent ciudat. Ubaldo Scanagatta (69 de ani), jurnalist italian de calibru, și-a inceput intervenția de la…

- O ambulanța care tocmai revenise dintr-o misiune a ars ca o torța in curtea Serviciului Județean de Ambulanța Botoșani, scrie libertatea.ro.Salvarea tocmai se reintorsese in curtea instituției medicale, iar bateria care alimenteaza echipamentele medicale a fost pusa la incarcat.

- Agentia pentru reglementarea telecomunicatiilor din Rusia, Roskomnadzor, a initiat anchete administrative impotriva retelelor de socializare Twitter si Facebook.Functionarii rusi sustin ca firmele straine nu ar respecta legea cu privire la datele utilizatorilor.