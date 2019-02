Stiri pe aceeasi tema

- Presa europeana este contrariata de poziția Ministerului Justiției de la București care face demersuri sa blocheze accesul propriului candidat la șefia Parchetului European. Laura Codruta Kovesi...

- Eurodeputata Maria Grapini a anunțat ca nu o va vota pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de șef al Parchetului European. Cu inima grea, Grapini i-ar fi facut totuși o concesie lui Kovesi, daca prietenii de pe Facebook i-ar fi cerut s-o voteze. Dar nu i-au cerut. Cu doar cateva luni inainte de a-și…

- „Se duc bani mai mulți la bucureșteni, așa mi se transmite. (...) Am putea sa spunem ca s-a decis de catre Guvern sa se taie bani de la transportul public in comun, de la termoficare, de la iluminatul public, de la consolidari ca sa avem mai multe spații verzi și mai multe locuri de joaca. Nu, nu…

- Bogdan Mateescu, judecator CSM, transmite ca este mandru ca un magistrat roman este primul nume de pe lista pentru funcția de procuror șef al Parchetului European."Sunt mandru ca un magistrat roman, Laura Codruta Kovesi, este primul nume de pe lista, intr-o ordine de preferinta, intocmita…

- Peter Szijjarto, ministrul maghiar de Externe, nu a participat la reuniunea ministrilor de Externe ai Partidului Popular European (PPE) desfasurata Bucuresti, reuniune care se organizeaza traditional in tara care detine presedintia Consiliului UE. Szijjarto a fost prezent la toate reuniunile precedente…

- La doua luni si jumatate de la decesul lui Constantin Toma, fost model al casei de moda a lui Catalin Botezatu, nici anchetatorii, nici avocatul familiei nu au primit rezultatul necropsiei, desi este partial finalizata. Motivul este halucinant: reprezentanții Serviciului de Medicina Legala Ploiesti…

- In locul celui de-al treilea om in stat, va tine un discurs vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, caruia Dragnea i-a delegat atributiile la sfarsitul anului. Dragnea a plecat in vacanta pe data de 2 ianuarie si nu a revenit la Bucuresti pentru evenimentul inaugural. Administratia Prezidentiala…

- Marți, 18 decembrie, vremea se va menține inchisa și rece, iar izolat vor fi condiții de polei. Local se vor semnala precipitații sub forma de ninsoare la munte și mai ales lapovița și ninsoare in restul teritoriului, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Vantul va sufla slab și moderat,…