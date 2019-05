Motivul pentru care Katie Holmes a ținut ascunsă relația cu Jamie Foxx Katie Holmes si Jamie Foxx sunt de șase ani impreuna, dar nu au aparut niciodata ca un cuplu la vreun eveniment. Actrița americana a avut un motiv bine intemeiat pentru care și-a ținut ascuns iubitul. Actorii Katie Holmes si Jamie Foxx traiesc o frumoasa poveste de iubire de cațiva ani, dar abia acum s-au afișat pentru prima data impreuna. S-a intamplat pe covorul rosu de la Gala Met ce a avut loc la New York, potrivit Libertatea . Cei doi indragostiți sunt impreuna din 2013, dar presa internaționala susține ca și-au ținut relația secreta din cauza unui contract pe care actrița americana l-a semnat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Motivul pentru care actrița americana Katie Holmes și-a ținut ascunsa relația cu Jamie Foxx ani de zile este legat de o interdicție pe care a avut-o din partea fostului ei partener de viața, Tom Cruise, in urma divorțului de acesta. Despre Katie Holmes s-a tot spus in ultimii ani ca are o idila cu starul…

