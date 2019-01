Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de luni in crestere usoara, investitorii adoptand o atitudine prudenta inaintea discutiilor comerciale programate a avea loc saptamana aceasta intre SUA si China, relateaza Agerpres.Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,12%, ajungand…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a incheiat ziua de joi pe rosu, indicele principal BET inregistrand o scadere de 0,13%. Electrica, -1,8%, si OMV Petrom, -1,29%, au fost printre cele mai importante scaderi din punct de vedere al valorilor tranzactionate.Luni, BVB a incheiat ziua pe verde, indicele…

- Bursa de la New York a inchis in scadere sesiunea de miercuri ca urmare a faptului ca Banca centrala americana a majorat miercuri, pentru a patra oara in acest an, dobanda de intervenție, potrivit Reuters. Dow Jones a scazut cu 1,5%, iar Nasdaq cu 2,17%.

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de joi in crestere, pe fondul semnalelor privind existenta unor progrese in discutiile dintre SUA si China pentru rezolvarea disputei lor comerciale. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,20%, ajungand la valoarea de 24.575,86 puncte, in…

- Bursa de la New York a inchis in scadere accentuata dupa o sesiune marcata de preocuparea investitorilor pentru perspectivele companiilor americane prin prisma razboiul comercial. Dow Jones a pierdut 0,99%, iar Nasdaq 1,63%.

- Deciziile marilor banci centrale, cum ar fi Fed, de a majora ratele dobanzilor sunt justificate de fundamentele economice, scrie agerpres.ro. "Este cu siguranta o dezvoltare necesara pentru acele economii care inregistreaza o imbunatatire a cresterii economice, o majorare a inflatiei si un nivel…

- Bursa de pe Wall Street a inchis sedinta de miercuri in scadere puternica, inregistrand cel mai semnificativ declin din ultimele opt luni, investitorii fiind ingrijorati de majorarea ratelor dobanzilor bondurilor americane si de incetinirea economiei mondiale, scrie presa internaționala. Indicele Dow…