- Potrivit presei internationale, tribunalul a luat decizia ca urmare a unei sesizari a localnicilor, care considera ca zgomotul de la meciuri ar fi prea mare. Astfel, zilnic dupa ora 20.00 si duminicile si in intervalul 13.00-15.00, considerate perioade de odihna, nu se vor putea disputa partide pe arena…

- Gruparea Freiburg nu va putea gazdui meciuri dupa ora 20.00 pe noul sau stadion si in zilele de duminica nici in intervalul 13.00 – 15.00, ca urmare a unei decizii a tribunalului din Baden-Wurttemberg, anunța MEDIAFAX.Citește și: Plecare de rasunet de la PRO TV! Cine paraseste postul dupa…

- LPF nu le-a aprobat moldovenilor de la Poli Iași cererea de a reveni in Copou pentru meciul cu CFR, din 28 octombrie. Motivul? Ardelenii ar fi facut deja rezervari la avionul de Suceava. Ieșenii au reușit sa schimbe gazonul de pe „Emil Alexandrescu" mai repede decat era preconizat. Iar firma care s-a…

- Rapid a jucat astazi in deplasare la Miercurea Ciuc, contra celor de la Csikszereda, intr-un duel din etapa a 13-a din liga secunda. Vezi AICI programul etapei #13Vezi AICI clasamentul Ligii 2 Galeria Rapidului care a facut deplasarea pentru duelul de la Miercurea Ciuc a intampinat probleme la sosirea…

- Un șofer roman care lucra pe TIR, pentru o firma din Spania a primit o amenda record, in timp ce calatorea in nordul Franței, dupa ce a fost prins pe A1 de un echipaj al jandarmeriei care efectua un control de rutina, la Arras.

- Poli Iași va disputa patru meciuri de pe teren propriu la Vaslui. Moldovenii vor sa schimbe gazonul arenei „Emil Alexandrescu”. Președintele Adrian Ambrosie a dezvaluit ca pe moldoveni lucrarea ii va costa 250.000 de euro și va dura doua luni. Iar in perioada execuției, Poli iși va disputa partidele…

- Damian Steiner, cel care a arbitrat finala din acest an de la Wimbledon dintre Roger Federer și Novak Djokovic, a fost concediat de ATP dupa unele interviuri aparute in presa. ATP considerat ca Steiner a incalcat politica asociației, dupa ce au fost descoperite mai multe interviuri aparute in presa…