- Cercetatorii de la Oxford au vrut sa afle daca este adevarat sau nu ca femeile se maturizeaza mai rapid decat barbatii. Dincolo de confirmarea acestei suspiciuni, acestia au concluzionat ca domnii manifesta adesea o intarziere in dezvoltarea prelungita a retelelor cognitive.

- Noul studiu sugereaza ca femeile nu sunt atat de impresionate de barbatii bine facuti, care frecventeaza sala de sport prea mult, ci mai degraba de cei care nu fac asta. Cercetatorii au intervievat femei din intreaga lume prin intermediul aplicatiei „Clue". Doctorul Tanja Gerlach, care a condus studiul,…

- Gigi Becali a vorbit despre egalitatea intre sexe și despre incidentul petrecut intre Anamaria Prodan și Dan Alexa. In urma cu cateva zile, patronul luiu FCSB spunea ca daca era in locul lui Dan Alexa "o lua de par, o tundea, o tavalea" pe Anamaria Prodan. EXCLUSIV. Anamaria Prodan: "Dan Alexa…

- In timp ce vedetele incearca sa arate cat de frumos este sa fii mama și posteaza fotografii draguțe cu copiii lor, Amy Schumer a decis sa expuna adevarata fața a maternitații. Actrița britanica posteaza zilnic imagini pe rețelele de socializare cu fiecare etapa a job-ului de mama, de la pompa de sani…

- Incepand cu 1 iulie anul curent, se majoreaza varsta standard de pensionare. Barbații au dreptul la pensie daca au implinit 63 de ani și au acumulat un stagiu de cotizare de 34 de ani. Femeile se vor pensiona la varsta de 58 de ani și șase luni, avand un stagiu de cotizare de 31 de ani și jumatate.…

- Femeile din toata lumea țin regimuri imposibile și se infometeaza pana in punctul in care ajung sa aiba problem de sanatate. Sophia Loren, o actrița cu forme pline in tinerețe spunea ca prefera cateva kilograme in plus pe șolduri decat sa renunțe la a se bucura de micile placeri cum ar fi pastele, pizza,…

- Sarcina poate avea un impact diferit asupra femeii, cat și a partenerului ei de viața. Varianta pozitiva este atunci cand ambii, și femeia și barbatul se bucura pentru minunea din viața lor. Psihologul Zinaida Gribincea explica care sunt motivele, care il fac pe un barbat sa recurga la acest gest.