- Democratii il acuza pe Donald Trump ca a aruncat Statele Unite in ”haos” in ajunul Craciunului - turbulente financiare, paralizia unei parti a administratiilor americane, destituirea socanta a secretarului american al Apararii -, in contextul in care nu se contureaza vreo iesire imediata din "shutdown",…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si-a reiterat, joi, nevinovatia, spunand ca nu are nicio legatura cu delictele comise de fostul sau avocat Michael Cohen, condamnat la trei ani de inchisoare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a explicat luni, pe contul sau de Twitter, de ce doreste pedeapsa cu inchisoarea pentru fostul sau avocat Michael Cohen, care colaboreaza cu justitia in delicata ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta

- Președintele SUA, Donald Trump, și-a anulat intrevederea cu Vladimir Putin nu din cauza incidentului din stramtoarea Kerci, ci din cauza situației politice interne din SUA, considera purtatorul de cuvant al MAE de la Moscova, Maria Zaharova.

- Presedintele SUA Donald Trump a anulat intalnirea pe care ar fi urmat sa o aiba cu liderul rus Vladimir Putin cu ocazia reuniunii G20 din Argentina. Anunțul a fost facut joi seara pe pagina de Twitter a președintelui SUA, motivul fiind ca rusii nu au eliberat inca navele ucrainene si pe marinarii luati…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca va ajunge in curand la o ințelegere privind comerțul cu China, adaugand ca au fost facute progrese mari in rezolvare diferențelor celor doua țari, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump a confirmat, joi, ca este pe cale sa finalizare o procedura privind respingerea cererilor de azil pentru toti cei care au intrat ilegal în Statele Unite.

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca ar putea trimite pana la 15.000 de militari la granița Statelor Unite cu Mexic, pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranți latino-americani, relateaza site-ul publicației New York Times și agenția Reuters.