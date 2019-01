Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a-si proteja crescatorii de porci, Danemarca a inceput, luni, sa construiasca un gard la granita cu Germania, in ideea de a impiedica trecerea porcilor mistreti care ar putea fi infectati cu virusul pestei porcine africane, transmite AFP.

