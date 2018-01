Motivul pentru care cel mai cunoscut model fitness a fost dat jos din avion

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Guggenheim din New York (ofensat) i-ar fi oferit lui Donald Trump un vas de toaleta din aur de 18 carate dupa ce Casa Alba a cerut in imprumut un tablou semnat de Vincent Van Gogh pentru a le decora apartamentul celor doi soti.

- Essena O'Neill este un model australian de 18 ani care sustine ca social media nu reprezinta viata reala. Modelul are peste 600.000 de fani pe Instagram si spune ca facea cu usurinta 2000 de dolari australieni pe fiecare postare. În octombrie anul trecut, ea a sters peste 2.000…

- Trei studenti din Japonia ai Universitatii din Bologna au mers la un restaurant din Venetia, au comandat friptura si peste prajit, au baut apa si...au avut un soc când au primit nota de plata.

- Meghan Markle a facut cunoștința cu toate rudele insemnate și apropiate ale Prințului Harry inainte de anunțul logodnei. Totuși, de-abia acum a cunoscut-o pe cea mai importanta femeie din viața logodnicului ei. Meghan a cunoscut-o pe Tiggy Potrivit publicației ”The Sun”, Prințul Harry și-a dorit cu…

- Pepe a avut parte de un incident cu adevarat neplacut in seara zilei de vineri, 19 ianuarie. Preocupat de forma sa fizica, solistul a mers, așa cum face de fiecare data cand poate, la o sala de sport cunoscuta din Voluntari.

- "Consider incurajatoare recentele progrese si va cer sa profitati de aceasta sansa de a merge inainte", le-a pus Jens Stoltenberg deputatilor din parlamentul de la Skopje, in cadrul vizitei de doua zile pe care o efectueaza in tara balcanica. "Usa NATO este deschisa pentru noi membri", a adaugat el,…

- Cea mai importanta moneda virtuala din lume si-a limitat pierderile pe parcursul tranzactiilor de la New York, la un declin de 18%, la 11.444 dolari pe unitate, cel mai redus nivel de la sfarsitul lunii decembrie, potrivit unui pret compozit calculat de Bloomberg.

- Modelul Veronica Valle, de 26 de ani, o fosta iubita a campionului mondial de F1, Lewis Hamilton, spune ca acesta are reguli foarte ciudate atunci cand vine vorba de toalete și ca are schimbari bruște de dispoziție, scrie The Sun. Valle spune ca Hamilton era din ce in ce mai bizar și ca avea schimbari…

- Înca un mit a fost demontat. Barbatul perfect nu exista. Una dintre fostele iubite ale lui Lewis Hamilton, Veronica Valle, a facut dezaluiri incredibile cu privire la campionul de Formula 1. Deși tânara de 26 de ani credea ca relația lor merge pe drumul cel bun, modelul și-a dat seama…

- Logodnica Prințului Harry, Meghan Markle și-a șters pagina de Instagram și Twitter. Palatul Kensington a confirmat ca actrița americana și-a închis conturile de pe rețelele sociale pe motiv ca „nu le-ar fi folosit de mult timp”. Dupa casatorie, Markle ar putea renunța…

- Kit Harington a devenit recent cel mai discutat subiect pe retelele sociale. Motivul? Interpretul personajului Jon Snow din serialul de succes Game of Thrones a (Urzeala Tronurilor) fost filmat beat vineri intr-un bar din New York. Pentru ca ii deranja pe clienti, tanarul de 33 de ani a fost rapid…

- O furtuna puternica a provocat haos în nord-estul Statelor Unite și estul Canadei, provocând pâna la 17 decese, meteorologii avertizând ca temperaturile în aceasta zona urmeaza sa scada abrupt în urmatoarele zile, informeaza BBC News și The Associated Press. Furtuna,…

- Acum este casatorit și are doi copii, dar cu ani in urma, Mircea Radu era cunoscut in showbiz-ul romanesc drept un mare cuceritor. Printre cuceririle lui s-a numarat și Simona Gherghe, care ar fi suferit mult dupa desparțire. Insa prima lui mare iubire a fost actrița Alexandra Dinu. Cum arata soția…

- Serviciul meteorologic national american a avertizat ca o furtuna de iarna severa va aduce ninsori puternice miercuri si joi, din Florida (in sud) pana in regiunea New-England din nord-estul tarii. Un avertisment de furtuna a fost emis pentru orasul New York, unde se asteapta un strat de zapada…

- Ambasadoarea SUA la ONU Nikki Haley a cerut marti 'reuniuni de urgenta ale Consiliului de Securitate la New York si Consiliului pentru drepturile omului la Geneva' pentru a discuta situatia din Iran si 'libertatea' ceruta de poporul iranian, relateaza AFP. 'Nu trebuie sa fim tacuti. Poporul din Iran…

- Mio Mio MiVue 786 WIFI duce mai departe functionalitatea camerelor video auto oferind in plus receptor GPS si conectivitate Wi-Fi. Modelul este primul din gama capabil sa transmita in direct pe contul de Facebook al utilizatorului imagini din timpul calatoriei. Pentru a folosi Mio MiVue 786 WIFI la…

- Guvernul de la Paris le-a propus membrior G20 introducerea unor reglementari comune la nivel mondial pentru moneda virtuala Bitcoin. Motivul invocat de Franta este temerea ca moneda virtuale este folosita din ce in ce mai des pentru spalare de bani, trafic de droguri si terorism. "Este justificat…

- Adrian Mititelu a fost audiat in aceasta dimineața la sediul DNA, intr-un dosar deschis in luna februarie a acestui an. La intrarea in sediu, Mititelu a precizat doar ca se afla acolo in calitate de martor. "Sunt citat ca martor intr-un dosar care prevede anumite fapte de corupție. E nou", a spus Adrian…

- Bucuresteanca Magda Coman, o femeie de o frumusete rapitoare, era, acum ani buni, si un manechin plin de sperante. Cand avea doar 21 de ani insa, un sofer neatent a lovit puternic masina in care se afla fata, iar "sentinta" a fost extrem de dura pentru tanara: viata petrecuta pentru totdeauna in scaun…

- Chinezul Wu Yonging, cunoscut practicant de parkour, a murit. A cazut de la o inalțime de 200 de metri. Tanarul practicant de parkour avea doar 26 de ani. El a decedat dupa ce a cazut in gol, de la o inalțime de peste 207 metri, de pe acoperisul unui zgarie-nori. Momentul a fost filmat si are peste…

- Ceasul Patek Philippe 1518 este unul special. Este primul cronograf calendaristic perpetuu produs in serie și primul dintr-o familie de ceasuri care au devenit marca inregistrata a lui Patek Philippe, cu aproape un secol in urma. Modelul a fost produs prima data in 1941 și a fost fabricat doar 13 ani,…

- Ziarele din SUA vorbesc in ultima perioada despre relația pe care Tom Cruise o are cu fiica lui, Suri. Aparent, actorul nu a mai vorbit cu propriul sau copil de ani de zile și totul din cauza Scientologiei, religia pe care a adoptat-o in 1990. In iulie 2012, Katie Holmes, fosta soție a lui Tom Cruise,…

- Nokian Tyres anunța astazi ca BMW Group a ales anvelopa de iarna Nokian WR D4 ca echipament original pentru modelul BMW X1. Modelul SAV (Sports Activity Vehicle) al producatorului german de automobile va fi echipat cu anvelopa Nokian WR D4 in dimensiunea 225/55 R17 97H.

- Ilie Nastase s-a declarat afectat de moartea regelui Mihai, pe care l-a cunoscut in anii "90, in timpul unei vizite in Statele Unite. "Am auzit ca a murit. Am un mare regret. Prefer sa nu comentez, nu mai au niciun farmec poveștile acum. L-am cunoscut, am fost cu dansul și la New York, intr-o excursie…

- Inna crede ca Moș Nicolae nu-i va putea aduce altceva decat o nuielușa. Asta pentru ca are ghetuțele murdare, fiind mai mereu pe drumuri! De ani buni, Inna este artista autohtona cu cele mai multe spectacole peste hotare. Vedeta și-a facut deja un nume in afara granițelor și este iubita cam peste tot,…

- Un cunoscut prezentator TV e în doliu. Soția lui s-a stins din viata la doar trei zile dupa ce a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer. Simon Thomas, prezentator TV la Sky Sports, trece prin momente cumplite. Acesta a facut publica o fotografie emotionanta. „Echipa…

- Un jucator cunoscut, din fosta echipa a lui Mircea Lucescu a avut parte de momente cumplite intr-o parcare. Acesta a fost batut cu bestialitate de doi barbati. Motivul pentru care s-a ajuns la violenta este greu de imaginat!

- Tinerii au fost insoțiți de un adult și s-au dus la un centru de colectare al fierului vechi din municipiul Satu Mare si le-au spus angajaților ca au o mașina de vanzare. Modelul mașinii era un Opel Tigra. Pentru ca nu avea actele masinii, pustii le-au spus celor de la centrul de colectare…

- O tinara din Statele Unite a strins 225.000 de dolari pentru un om al strazii care i-a dat singurii sai 20 de dolari ca sa o ajute sa-și cumpere benzina dupa ce ramasese noaptea in pana pe o autostrada din Philadelphia, relateaza EFE. Kate McClure a reușit sa stringa suma pe „gofundme”, o pagina de…

- Actorul, producatorul si scriitorul german Peter Berling, cunoscut pentru rolurile interpretate intr-o serie de filme de referinta din cinematografia mondiala, precum "The Name of the Rose", "The Last Temptation of Christ" si "Gangs of New York", a murit la varsta de 83 de ani, au confirmat miercuri…

- Sorin Ioan Rogia și-a ucis prietenul în vârsta de 27 de ani. Tânarul în vârsta de 27 de ani a fost identificat în Gara din Timișoara de polițiștii de la Transporturi Feroviare.

- Jurnalistul Dan Tapalaga urmeaza modelul instaurat de Monica Macovei și Laura Codruța Kovesi. Chemat la audieri in Parlament la Comisia SIPA, Tapalaga le-a transmis parlamentarilor ca nu se va prezenta.Președintele Comisiei, Șerban Nicolae, a precizat ca in raspunsul primit de la Dan Tapalaga,…

- Un soț din Marea Britanie a povestit cum femeia cu care iși imparțea viața de 23 de ani a fugit cu un barbat de origine africana pe care l-a cunoscut pe Facebook. Heidi Hepworth, 44 de ani, l-a parasit pe Andy pentru un barbat de 30 de ani din Gambia, Mamadou Jallow, potrivit thesun.co.uk. Andy este…

- Lili Sandu și modelul Silviu Tolu formeaza un cuplu de mai bine de 2 ani, demonstrand carcotașilor ca diferența de 12 ani dintre ei nu este un impediment. Cum este și normal, indragostiții și-au imprumutat obiceiurile, completandu-se astfel reciproc. Modelul s-a data pe brazda și a adoptat stilul de…

- Una dintre vilele lui Pablo Escobar a devenit in prezent un hotel luxos denumit Casa Malca. Proprietatea din Tulum, Mexico, a fost abandonata in anul 1993, atunci cand traficantul a murit, iar in anul 2012 a fost cumparata de Lio Malca, un dealer in domeniul artei din New York

- Primire nu tocmai calduroasa pentru Donald Trump care a vizitat vineri statul american Hawaii. Mai exact, scrie Independent, cel mai puternic om al planetei a avut parte de un mesaj uronic atunci cand a ajuns in Hawaii. Mai exact, urarea a fost: ”Bine ai venit in Kenya!”. Motivul?- Ei bine, Hawaii este…

- Donald Trump a vizitat statul american Hawaii. Cu toate acestea, el nu a fost întâmpinat cu o primire calduroasa traditionala asociata cu insula, scrie Independent. Presedintele a fost acolo sa viziteze Pearl Harbor si unul din propriile sale hoteluri, iar protestele au atras atentia…

- Selecționerul Cosmin Contra a explicat de ce l-a selecționat pe Denis Alibec la echipa naționala, deși atacantul lui FCSB trece printr-o perioada dificila a carierei sale. "Bogdan Stancu s-a accidentat, iar in locul acestuia l-am luat pe Alibec. Am vrut sa-i intind o mana de ajutor lui Denis", a declarat…

- Luptatorul constantean Costin Mincu, aflat acum insa la Bucuresti, a intrat in randul barbatilor insurati, casatorindu se cu aleasa inimii sale, Alexandra Florentina Mina. Cei doi au spus "Da ldquo; in fata ofiterului de Stare Civila in capitala, iar ceremonialul religios si nunta cea mare vor avea…

- Atac armat in New York. Mai multe persoane au fost impușcate, insa nu bilanț oficial nu a fost anunțat pana in acest moment. UPDATE. Cel puțin sase persoane au fost impuscate de un taximetrist. Acesta a deschis focul din masina asupra pietonilor, insa inca nu sunt informații despre starea victimelor.…

- Tânarul atacant englez Edward Nketiah (18 ani), salvatorul echipei Arsenal Londra în meciul cu Norwich City (2-1) din Cupa Ligii engleze la fotbal, urmeaza sa semneze un nou contract în urma caruia salariul sau va înregistra o crestere de 650%, informeaza presa britanica.…

- Un barbat din Long Island, statul New York, si-a decapitat mama, i-a aruncat capul în strada, apoi i-a târât corpul zeci de metri. Nimeni nu a intervenit. Oamenii și-au dat seama ca sunt martorii unor scene îngrozitoare atunci când barbatul s-a sinucis,…