- La varsta de 100 de ani, cel mai batran miliardar din lume nu a renuntat la ideea de a merge la birou in continuare, in fiecare zi. El spune ca nu poate sa stea acasa, pentru ca se plictiseste.

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte a spus, luni, ca a folosit marijuana pentru a ramane treaz. Declarațiile lui vin in contextul in care 5.000 de persoane au murit, dupa ce Duterte a lansat un razboi impotriva drogurilor, in urma cu doi ani. Comentariul sau va deranja cu siguranța familii oamenilor…

- Pentru tinerii antreprenori, pentru freelanceri sau pentru cei care obisnuiesc sa-si duca munca de la birou in propria casa, un spatiu de lucru eficient este foarte important pentru a putea ramane productivi.

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a luat o decizie importanta in aceasta dimineața. Jucatoarea noastra nu va participa la Turneul Campioanelor de la Singapore, competiție care va incepe pe 21 octombrie, astfel ca anul acesteia este incheiat. Simona Halep ramane astfel cu amintirea unui an de senzație,…

- Festivalul „Coboratul oilor” este sarbatorit in Loman, comuna Sasciori, la mijlocul lunii septembrie. Ciobanii coboara cu turmele de la munte, iar satenii se strang sa iși ia acasa oile. Aceasta manifestare sarbatorește intoarcerea acasa a ciobanilor cu oile de pe munte, una dintre cele mai importante…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectueaza verificari in cazul dispariției unui barbat de 80 de ani, din comuna Maciuca, la data de 14 septembrie 2018, acesta nefiind identificat pana in prezent. La data de 17 septembrie, polițiștii din cadrul Secției ...

- Copiii din ziua de astazi au hobby-uri periculoase. Varsta hotilor și a talharilor din judetul Teleorman este intr-o continua scadere. Tineri, copii sau chiar prescolari au decis sa renunte la bucuria varstei pentru a comite ilegalitati. Un caz petrecut in județul nostru este cu adevarat tulburator.…