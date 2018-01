Stiri pe aceeasi tema

- Prietenia dintre printul Harry si Barack Obama a alimentat zvonurile potrivit carora fostul presedinte al SUA si sotia sa, Michelle, vor fi in fruntea listei de invitati la nunta printului Marii Britanii cu actrita americana Meghan Markle. Biograful Casei Regale contrazice insa aceasta informatie si…

- Chiar daca toți ochii sunt ațintiți asupra inelului ei de logodna de fiecare data cand apare in public, la o privire mai atenta observam ca Meghan Markle poarta trei inele pe cealalta mana. Experții in tradițiille regale spun ca acest detaliu nu este deloc intamplator, ci are o semnificație aparte.…

- Admiratori din intreaga lume au așteptat cu sufletul la gura concretizarea legamantului dintre Prințul Harry și Meghan Markle. Este evident pentru oricine ca amandoi se iubesc și vor face orice ca sa fie impreuna. Cand vine vorba de bani insa, lucrurile sunt puțin mai complicate. In prezent, fosta actrița…

- In urma cu 36 de ani, un american se afla in Romania, atunci cand a nimerit la nunta a doi romani. Nu numai ca a nimerit, americanul a fost invitat de miri la ceremonie. Barbatul strain era singurul de la nunta care avea un aparat fotografic. Așa ca le-a facut proaspat insurațeilor o fotografie pe care…

- Actrița Meghan Markle, aleasa Prințului Harry al Marii Britanii iși ca organizarea nunții sa fie facuta „in felul lor”, fara sa țina cont neaparat de tradiții. Starul de televiuziune american iși dorește sa implice prietenii și familia cat mai mult. Meghan iși dorește cel mai mult sa fie condusa la…

- Actrița Meghan Markle, aleasa Prințului Harry al Marii Britanii iși ca organizarea nunții sa fie facuta „in felul lor”, fara sa țina cont neaparat de tradiții. Starul de televiuziune american iși dorește sa implice prietenii și familia cat mai mult. Meghan iși dorește cel mai mult sa fie condusa la…

- El a avertizat ca astfel de acțiuni distorsioneaza ințelegerea oamenilor a problemelor complexe și susține raspandirea dezinformarii. "Toți liderii lumii trebuie sa gaseasca modalitați prin care sa putem recrea un spațiu comun pe internet", a spus el. Obama a fost invitatul prințului…

- (Adauga detalii) Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, explicand ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a…

- Printul Harry a spus glumind ca nu stie inca daca fostul presedinte american Barack Obama se va afla pe lista de invitati la nunta sa, dupa ce un articol aparut in presa, invocand surse...

- Printul Harry a spus glumind ca nu stie inca daca fostul presedinte american Barack Obama se va afla pe lista de invitati la nunta sa, dupa ce un articol aparut in presa, invocand surse guvernamentale, sugera ca o astfel de invitatie l-ar putea infuria pe actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump,…

- In ciuda unei notorietați greu de egalat, marile case producatoare de ceasuri cauta tot mai des colaborarea cu branduri sau vedete de prestigiu din alte domenii. Motivul? Vor sa-și faca cunoscute numele și produsele chiar și celor care nu au purtat vreodata un ceas. Iata doar cateva dintre cele mai…

- Lotul FCSB-ului a fost aspru lovit in ultima perioada de accidentari musculare. Fotbalisti precum Budescu, Benzar, Teixeira, Balasa, Pintilii, Momcilovic, Planic, Coman sau Tanase au suferit sau inca sufera de pe urma unor rupturi sau intinderi musculare. Desi ProSport a publicat in mai multe randuri…

- Nu e o buruiana, e planta care trateaza cateva boli grave Supranumita de greci „elixir de viata lunga”, planta este folosita si astazi in caz de nervozitate, digestie dificila, lipsa poftei de mancare, anxietate si depresie, dureri reumatice si nevralgii. Este si remediu pe termen lung contra Alzheimerului.…

- Printul Harry al Marii Britanii l-a intervievat pe fostul presedinte american, Barack Obama, pentru o emisiune de radio care va fi difuzata pe BBC Radio 4 in dimineata zilei de 27 decembrie, informeaza CNN, citata de MediaFax.ro.

- Printul Harry l-a intervievat, in timpul editiei de anul acesta a Invictus Games care a avut loc la Toronto, pe Barack Obama pentru o emisiune care va fi difuzata de BBC Radio 4 pe 27 decembrie. Un promo al emisiunii a fost lansat duminica. Cei doi, care impartasesc o prietenie de cativa ani, poarta…

- Printul Harry al Marii Britanii l-a intervievat pe fostul presedinte american Barack Obama pentru o emisiune de radio care va fi difuzata pe BBC Radio 4 in dimineata zilei de 27 decembrie, informeaza CNN.

- „Trebuie sa folosesc accentul britanic?", intreaba zambind fostul presedinte american. „Deloc", vine raspunsul prompt al printului Harry, inainte sa il avertizeze pe Obama ca va face o grimasa daca vor exista pauze lungi intre raspunsuri. Cu un zambet, Obama raspunde: „Nu vreau sa vad fata aia". Reprezentantii…

- Un interviu mai puțin obișnuit a avut loc la Londra. Spunem mai puțin obișnuit pentru ca mai rar vezi un prinț sa intervieveze un fost președinte american. Prințul Harry și Barack Obama s-au așezat la aceeași masa pentru un interviu ce va fi difuzat pe postul de radio BBC4 pe 27 decembrie. Interviul…

- Atunci cand Prințul Harry și Meghan Markle se vor casatori la Palatul Windsor, in mai 2018, va exista cel puțin un membru din familia fostei actrițe care nu va fi invitat: Samantha, sora vitrega a lui Meghan. Samantha Markle, cunoscuta și cu numele de Samantha Grant, este mai mare cu 17 ani decat Meghan. …

- Printul Harry (32 de ani) si Meghan Markle (36 de ani) se vor casatori in luna mai a anului 2018, in Capela St. George, la Castelul Windsor, iar cei doi logodnici au doar cateva luni la dispozitie pentru pregatirea fericitului eveniment. Un expert regal din Marea Britanie a dezvaluit motivul pentru…

- Acum ca Prințul Harry este logodit cu Meghan Markle, iar din luna mai a anului 2018 va spune ADIO burlaciei, iata ca mai sunt și alți copii cu sange regal foarte cool, bogați și singuri. Odata cu casatoria Prințului Harry, lista barbaților nobili ramași necasatoriți se restrange, mai ales ca anul acesta…

- Dupa ce Printul Harry si Meghan Markle si-au anuntat logodna pe 27 noiembrie, Palatul Kensington a dezvaluit deja ca nunta va avea loc in luna mai 2018. Asta inseamna ca viitori miri au la dispozitie doar cinci luni pentru a organiza nunta regala. Desi logodnele regale tind sa fie scurte de obicei –…

- Prințul Harry și logodnica sa Meghan Markle sunt in plin foc al planurilor de nunta. Cu cat se apropie mai mult de fericitul moment, planificat pentru mai 2018, cu atat ies la iveala mai multe detalii despre marele eveniment.

- Cea mai tanara regina din lume. Este uimitor de frumoasa! Odata cu logodna Printului Harry cu Meghan Markle, atentia intregii lumi s-a indreptat din nou asupra familiei regale britanice. Este, fara indoilala, cea mai celebra din lume, iar apogeul popularitatii sale va avea loc anul viitor in primavara…

- Dupa cum probabil ai auzit deja de un milion de ori pe internet, Prințul Harry și actrița Meghan Markle s-au logodit și urmeaza sa se casatoreasca anul viitor. Ceea ce inseamna ca pe langa organizarea unei nunți grandioase, e nevoie de planificarea unei luni de miere și chiar a unei petreceri a burlacilor.…

- Așa s-a intamplat cu ocazia casatoriei lui William cu Kate Middleton. "O zi libera nu este acordata in mod automat", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant de la Downing Street Nr. 10 (n.r. reședința oficiala a prim-miniștrilor din Marea Britanie). Unii dintre britanici s-au…

- Cressida Bonas, fosta iubita a prințului Harry, a postat pe o rețea de socializare o imagine care a dat de gandit tuturor celor care au vazut-o. Tanara de 28 de ani despre care se vehicula candva ca va deveni soția lui Harry, s-a desparțit de acesta in anul 2014. La nici 24 de ore dupa vestea ca prințul…

- Printul Harry si actrita Meghan Markle s-au logodit la incepul lunii si se vor casatori, a anuntat Casa Regala a Marii Britanii, intr-un comunicat remis luni. Cei doi vor locui, dupa casatorie, la Nottingham Cottage, in Palatul Kensington.

- "Michelle si cu mine suntem incantati sa ii felicitam pe printul Harry si pe Meghan Markle pentru logodna lor. Va dorim o viata plina de bucurii si fericire impreuna", a scris Barack Obama pe Twitter. Printul Harry si actrita Meghan Markle s-au logodit la incepul lunii, a anuntat Casa Regala…

- Sotii Obama i-au felicitat, printr-un mesaj publicat pe Twitter, pe printul Harry si pe actrita Meghan Markle cu prilejul logodnei lor. „Michelle si cu mine suntem incantati sa ii felicitam pe printul Harry si pe Meghan Markle pentru logodna lor. Va dorim o viata plina de bucurii si fericire impreuna”,…

- Barack și Michelle Obama au transmis un mesaj catre prințul Harry și actrița Meghan Markle cu ocazia logodnei lor. „Michelle si cu mine suntem încântati sa îi felicitam pe printul Harry si pe Meghan Markle pentru logodna lor. Va dorim o viata plina de bucurii…

- NUNTA PRINTUL HARRY. Casa Regala a Marii Britanii a facut, marti, mult asteptatul anunt despre nunta Printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle. Palatul Kensington a postat pe retelele de socializare un anunt oficial privind nunta dintre Printul Harry si Meghan Markle. Nunta va avea…

- Prințul Harry și actrița americana Meghan Markle se vor casatori, in luna mai a anului viitor, la castelul Windsor. Anunțul a fost facut de Casa Regala, la doar o zi dupa cel privind logodna celor doi. Prințul Harry și actrița Meghan Markle se vor casatori in capela St. George, care se afla la palatul…

- Luni a fost o zi foarte importanta pentru Familia Regala a Marii Britanii, caci Prințul Harry și-a aunțat logodna cu cea care ii este partenera de mai bine de un an și jumatate, actrița Meghan Markle. Mai mult, cei doi indragostiți au aparut pentru prima data impreuna, in calitate de logodnici, in fața…

- Alteța Sa Regala, Prințul Țarii Galilor este incantat sa anunțe logodna sa cu doamna Meghan Markle. Nunta urmeaza sa aiba loc in primavara anului 2018, detaliile cu privire la acest eveniment vor aparea pe parcurs. Inalțimea Sa Regala și doamna Markle s-au logodit la Londra la inceputul…

- Mult așteptatul eveniment s-a intamplat! Prințul Harry, in varsta de 33 de ani, se va casatori cu iubita lui americana, Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, la un an distanța dupa ce aceștia și-au facut publica relația. Anunțul a fost postat in urma cu 25 de minute pe contul oficial de Facebook al…

- Bat clopote de nunta la Palatul Buckingham. Printul Harry si actrita Meghan Markle s-au logodit, conform unui comunicat publicat de Casa Regala.Nunta va avea loc in primavara lui 2018.Prințul Harry, al cincilea pe linia succesiunii la tron Marii Britanii.

- Printul Harry și Meghan Markle și-au anunțat oficial logodna luni dimineața, a anunțat Casa Regala a Marii Britanii. Nunta va avea loc în primavara anului 2018, informeaza express.co.uk. Prințul Harry și Meghan Markle s-au logodit la începutul lunii, iar Regina Elisabeta…

- Dupa ce Meghan Markle s-a mutat din casa sa din Toronto la Londra, fiind surprinsa zilele trecute la cumparaturi in capitala Marii Britanii, zvonurile unei potențiale logodne intre actrița de 36 de ani și Prințul Harry au devenit tot mai aprige. Știrile despre o logodna iminenta a celor doi au facut…

- O tanara de 28 de ani din Egipt a cerut divortul la doar doua saptamani dupa ce s-a casatorit cu sotul ei in varsta de 30 de ani. Motivul? Acesta face toate treburile in casa si nu o lasa sa miste obiectele aranjate de el. Cearta finala a pornit de la un televizor inteligent, pe care femeia il dorea…

- Pe internat a fost facuta publica o imagine cu un bilet pe care un invitat la nunta l-a pus in plicul cu darul, scrie libertatea.ro. In loc de bani, acesta a trecut toate cheltuielile pe care le-a facut pentru evenimentul respectiv. Citeste si Caz uluitor in Salaj: Fiica unui procuror…

- Primire nu tocmai calduroasa pentru Donald Trump care a vizitat vineri statul american Hawaii. Mai exact, scrie Independent, cel mai puternic om al planetei a avut parte de un mesaj uronic atunci cand a ajuns in Hawaii. Mai exact, urarea a fost: ”Bine ai venit in Kenya!”. Motivul?- Ei bine, Hawaii este…

- Donald Trump a vizitat statul american Hawaii. Cu toate acestea, el nu a fost întâmpinat cu o primire calduroasa traditionala asociata cu insula, scrie Independent. Presedintele a fost acolo sa viziteze Pearl Harbor si unul din propriile sale hoteluri, iar protestele au atras atentia…

- Wanda Nara, soția atacantului Mauro Icardi, este data in judecata de fostul ei barbat, nimeni altul decat fotbalistul de la Udinese, Maxi Lopez. Motivul invocat de fostul fotbalist al Barcelonei este publicarea numarului sau de telefon pe doua platforme online. Wanda Nara a divortat de Maxi Lopez la…

- Prințul Harry a reușit din nou sa o supere pe bunica sa, regina Elisabeta a II-a. Și asta, pentru ca roșcovanul familiei regale nu vrea sa deloc sa respecte protocolul regal. Motivul pentru care se grabește așa de tare sa o ia de soție pe Meghan Markle(34 de ani) este faptul ca actrița americana ar…

- Atleta Emma Coburn s-a maritat cu antrenorul ei. Atleta americana Emma Coburn, in varsta de 26 de ani, s-a maritat cu iubitul și antrenorul ei, Joe Bosshard. Nunta campioanei mondiale a avut loc in Hawaii, iar dragostea dintre cei doi pare imensa, ținand cont de fotografiile postate de sportive pe contul…