Motivul pentru care au loc sistări ale furnizării apei potabile la Ungheni In lunile mai și iunie, a fost sistata, de mai multe ori, furnizarea apei potabile. Motivul: marirea brusca a turbiditații apei raului Prut. Se știe ca anume Prutul este sursa de captare a apei potabile pentru consumatorii ungheneni. Ploile abundente din acest an și deversarile apei din lacul de acumulare Costești-Stanca au dus la poluarea apei raului. Explicația IM ”Apa-Canal” Ungheni Care este, totuși, cauza intreruperii furnizarii apei potabile? Apele raului Prut au o turbiditate avansata in perioada topirii zapezilor, proilor abundente, majorarea treptata a debitului de deversare din lacul… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

Sursa articol si foto: expresul.com

