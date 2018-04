Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule (DRPCIV) au declarat ca cei care vor sa obțina permisul de conducere sunt nevoiți sa aștepte cate doua sau trei luni pentru programarea pentru „oras”. Motivul pentru care se intampla asta este reprezentat de lipsa de personal,…

- Miercuri, 7 martie 2018, biologii, biochimistii si cimistii de la Spitalul Municipal Gavril Curteanu din Oradea au intrat in greva spontana intre orele 9:00 – 11:00. Motivul invocat este grila de salarizare. „In data de 14.02.2018, 652 de biologi, biochimiști și chimiști din sistemul…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt cei mai fericiți parinți. Cei doi se bucura de fiecare moment cu micuța lor, Bella Victoria Margot. Cuplul a dezvaluit cand va avea loc botezul fetiței lor, iar prezentatoarea a marturisit ca a luat destul de mult in greutate dupa naștere. Cei doi au amanat creștinarea…

- Femeia de 57 de ani avea grija de toti, dar a suferit un accident vascular, care a lasat-o intr-un scaun cu rotile, scrie stirileprotv.ro. Cu ochii in lacrimi, ea spune ca, dupa ce plateste medicamentele, nu mai raman nici macar bani de mancare si se gandeste cu groaza la ziua de maine.…

- In legatura cu desfașurarea activitaților planificate pentru vineri, 2 martie, la Complexul Memorial ,,Eternitate", incepand cu ora 08.15, circulația rutiera va fi sistata temporar și parțial pe strazile: Pantelimon Halippa și Ismail, pana la bd. Ștefan cel Mare.

- Copiii din doua clase de la o școala din Timișoara au fost mutați din incaperile unde invața. Motivul? Pentru a nu suferi de frig. Elevii, care se aflau in practica, au fost mutați in clase mai calduroase.

- Roger Federer (36 de ani), proaspat revenit in postura de lider al circuitului ATP, nu va participa la turneul de la Dubai, care va debuta pe 26 februarie, in ciuda faptului ca primisese un wild-card de la organizatorii intrecerii din Emiratele Arabe Unite. ...

- Guvernul spune ca lucreaza la dezvoltarea unui Registru National al Certificarilor in Constructii, care va deveni functional in urmatoarele 12 luni, desi institutia este necesara acum. Acest registru va emite constructorilor, proiectantilor si consultantilor in constructii niste certificate ce vor tine…

- Tribunalul Ilfov a admis solicitarea ANAF de poprire a conturilor deputatului Daniel Constantin, pentru a recupera o parte din prejudiciul din dosarul in care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru prejudicierea ICA. In perioada 2007-2008, Constantin a imprumutat de la Voiculescu…

- La aproape 10 ani de la prima caramida și cu multe sincope de finanțare, Complexul de Natație din Otopeni va fi gata anul acesta, anunța autoritațile. Odata inaugurata, noua arena ar urma sa fie cea mai mare din țara și ofera Romaniei perspective sigure pentru organizarea, in premiera, a Campionatului…

- Politicianul Daniel Savu depune plangere impotriva procurorilor DNA Ploiești care, conform inregistrarilor facute publice de Vlad Cosma, au vrut sa il paradeasca. Adica sa il puna sub acuzare. Motivul? Savu i-a critcat intr-o emisiune la un post de televiziune. Acum ca inregistrarile…

- Olga Balan, artista cu un CV impresionant in Italia, țara in care s-a stabilit, cocheteaza cu ideea de a se casatori cu un roman. Ea nu a ascuns faptul ca ii pare rau ca Michel Placido s-a insurat. Olga Balan, actrița care și-a construit o cariera stralucita in Italia, nu a ascuns faptul ca o bate gandul…

- Angajații unei stații de ambulanța din județul Vaslui nu au grija zilei de maine in ceea ce privește umplerea timpului pe perioada cat se afla la serviciu. Dupa cum descriu o parte dintre colegii acestora, activitatea celor de la Murgeni se reduce la a manca semințe și la a juca table, in timp ce colegii…

- Grupul de initiativa „Fara penali in functii publice” a fost lansat luni de Uniunea Salvati Romania (USR), in prezenta mai multor personalitati din domeniul politic, cultural sau social.

- Angelina Jolie a acordat recent un interviu in care a vorbit despre modul in care isi educa fiicele si care sunt lectiile de viata pe care Zahara (13 ani), Shiloh (11 ani) si Vivienne (9 ani) le-au invatat de la ea.

- Vești nu tocmai bune pentru Lavinia Șandru! Motivul?- Aceasta nu mai are, din acest an, emisiune la postul de știri Realitatea TV. Dupa ce a fost pe post pana la sfarșitul anului trecut, la jumatatea lui decembrie, Lavinia Șandru nu a mai revenit pe canalul deținut de Cozmin Gușa.

- Guvernul filipinez a distrus 30 de autoturisme de lux de contrabanda, folosind buldozere pentru a strivi vehiculele confiscate, într-un avertisment transant adresat în egala masura contrabandistilor si oficialilor corupti, relateaza miercuri dpa, citata de

- Timp de 11 ani, Angelina Jolie si Brad Pitt au fost cuplul perfect si invidiat de toata lumbea buna de la Hollywood. In 2016, insa, Brangelina s-a destramat brusc si au ramas multe semne de intrebare cu privire la motivul divortului.

- Ies la iveala noi acuzatii grave la adresa firmei Tel Drum despre care se spune ca ar apartine, de fapt, sefului PSD, Liviu Dragnea. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) spun ca cei de la Tel Drum au creat aparenta unei stari de insolventa, dar de fapt societatea nu are probleme financiare,…

- Intr-un interviu recent, Jolie a vorbit despre felul in care relatia ei cu Brad Pitt s-a destramat. In 2013, Angelina Jolie a hotarat sa faca o dubla mastectomie, dupa ce a aflat ca are gena BRCA, ceea ce insemna ca are 87% sanse sa dezvolte o afectiune maligna. La doi ani dupa…

- Timp de 11 ani, Angelina Jolie si Brad Pitt au fost cuplul perfect si invidiat de toata lumbea buna de la Hollywood. In 2016, insa, Brangelina s-a destramat brusc si au ramas multe semne de intrebare cu privire la motivul divortului. Pentru ca Jolie este foarte discreta cu viata privata, lumea a putut…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a explicat intr-un interviu ca organizatia nu a fost luata in calcul la impartirea functiilor de ministru in Guvernul Dancila. Motivul a fost acela ca Gorjul a avut prim-ministru...

- Fiul cel mare al fostului lider cubanez Fidel Castro s-a sinucis joi dimineața in locuința sa din Havana, a relatat televiziunea de stat cubaneza. Daca tatal sau a reușit sa fenteze moartea de nenumarate ori și in final, in 2016, s-a stins avand varsta de 90 de ani, iata ca fiul sau și-a scurtat singur…

- NEWS ALERT Accident in centrul Clujului. O masina a intrat intr-un autobuz FOTO Un autobuz CTP si o masina au fost implicate, in urma cu putin timp, intr-un accident de strada Memorandumului din centrul Clujului. Conform unor martori, soferul masinii a încercat sa evite un alt autovehicul…

- Cosmarul unei fetite de cinci ani a incetat dupa ce un unchi de-al ei – fratele femeii acuzate ca si-a maltratat fiica – a depus o filmare la politia din localitatea Cumpana, judetul Constanta. In imagini se pare ca se observa ca mama si-ar maltrata intr-un mod crud una dintre fetite. La chinurile copilei…

- Stanislav Mircea, unul dintre patru detinuti cercetati in stare de arest pentru maltratarea lui Andrei Braguta in celula, a fost transferat in arest la domiciliu. Motivul, pentru care magistratii au luat decizia respectiva, este faptul ca sotia lui Stanislav Mircea a nascut un baietel.

- Vești nu prea bune pentru directorul Antenei 3, Mihai Gadea! Mai exact, acesta este la un pas sa aiba toate conturile blocate. Motivul? Inspectorii ANAF vor sa recupereze peste 600.000 de lei, bani pe care acesta i-ar fi imprumutat de la Dan Voiculescu.

- In timpul ceremoniei, mama mirelui a inceput sa aiba probleme de respirație, iar un ofițer a insoțit-o la baie, unde i-a administrat o masca cu oxigen. Mirii au insistat ca femeia sa fie prezenta in momentul in care iși unesc destinele, insa starea sa de sanatate nu i-a permis. Cei doi viitori…

- Franta a adoptat, miercuri, un cod vestimentar si de conduita pentru deputatii din Adunarea Nationala, dupa cateva “derapaje” ale stangii radicale, criticate de alesii partidului presedintelui Emmanuel Macron, relateaza AFP.In decembrie 2017, deputatul Francois Ruffin, reprezentant al partidului…

- Comunele Traian și Valea Ciorii sunt la un pas sa piarda cele 10 milioane de euro, bani acordați de Uniunea Europeana pentru implementarea a doua proiecte destinate reintegrarii sociale a localnicilor din comunitațile sarace. Motivul il reprezinta dezinteresul beneficiarilor de a participa la activitațile…

- Ramane Familia Regala in Palatul Elisabeta? Potrivit lui Andrew Popper, șeful Casei Majestații Sale, acest lucru este posibil și in acest sens se poarta in continuare negocieri cu Guvernul. „Noi speram ca problema se va rezolva pe termen lung prin adoptarea acestei legislații și avem toate motivele…

- "Consider incurajatoare recentele progrese si va cer sa profitati de aceasta sansa de a merge inainte", le-a pus Jens Stoltenberg deputatilor din parlamentul de la Skopje, in cadrul vizitei de doua zile pe care o efectueaza in tara balcanica. "Usa NATO este deschisa pentru noi membri", a adaugat…

- Panica in Statele Unite! Motivul?- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur de gradul 2 pe Richter, relateaza miercuri EFE. Cutremurul a fost inregistrat la 20:09 ora locala (01:09…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca relatiile romano-japoneze vor fi ridicate la nivel de parteneriat strategic "in viitorul nu foarte indepartat". Klaus Iohannis a afirmat ca vizita premierului japonez Shinzo Abe in Romania reprezinta un "moment istoric".El a precizat ca discutiile…

- Misterul privind identitatea solistului trupei Carla's Dreams a persistat de-a lungul anilor, in ciuda faptului ca numele acestuia a fost divulgat. Recent, artistul a acordat un interviu in care a dezvaluit motivul pentru care apare mereu cu chipul acoperit. A

- Florin Lovin, impresarul lui Denis Alibec, știe calea prin care atacantul de 27 ani și-ar putea reabilita situația ingrata in care se afla la Steaua: reconcilierea totala fața de Nicolae Dica și MM Stoica, personaje cu care s-a contrat dur in prima parte a sezonului."Cred ca Denis nu a fost…

- Actorul Alexandru Arsinel a fost audiat timp de 4 ore de procurorii romani in dosarul in care chirurgul Mihai Lucan este cercetat pentru delapidarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj. Arsinel a suferit un transplant renal in 2013 si a fost operat de medicul Lucan.

- Adriana Bahmuteanu si-a dat demisia de la emisiunea pe care o prezenta la Antena Stars impreuna cu Bianca Sarbu si Cristi Brancu la inceputul acestui an. Motivul deciziei sale neasteptate ar fi legat de anumite probleme de sanatate. Asadar, ramasa fara un loc de munca, vedeta se va focusa pe afacerea…

- Fostul jucator de tenis Dumitru Haradau a analizat semifinala de la Shenzhen dintre Simona Halep si Irina Begu, sustinand ca numarul unu mondial nu a avut rival. Simona Halep, principala favorita si liderul mondial, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Irina Begu, cap de serie numarul patru…

- Vicepremierul catalan demis Oriol Junqueras a cerut, joi, Tribunalul Suprem, sa fie eliberat, fiind inchis de mai mult de doua luni din cauza rolului in tentativa de declarare a independentei a regiunii Catalonia, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul Mihai Tudose ramane fara un ministru chiar la inceputul anului. Ministrul Apelor și Padurilor, Doina Pana și-a prezentat miercuri demisia la cabinetul Guvernului. Doina Pana invoca motive de...