- Nu mai este mult și Andreea Balan și George Burcea vor deveni parinți pentru a doua oara. Cum nașterea este anunțata pentru luna martie, este probabil ca botezul sa urmeze candva in vara. Și deja se știu anumite lucruri.

- Un baiat din orașul moldovean Balți a impresionat Republica Moldova cu gestul sau. Copilul a oprit un autobuz pentru a inapoia banii unei batrane, dupa ce i-au cazut din buzunar. Femeii i-au cazut din buzun...

- Doi miri din Orlando, la scurt timp dupa ce și-au unit destinele i-au rugat pe invitații de la nunta sa dea o fuga cu toții la un hipermarket local. Nuntașii au plecat sa cumpere jucarii In timpul nunții lor, Brad și Jessica Bond, le-au cerut invitaților sa mearga la hipermarket și sa cumpere jucarii…

- Andreea Balan a fost amendata de șefii de la Antena din cauza faptului ca nu a anunțat in cadrul trustului ca este insarcinata. Artista a dezvaluit ca este gravida in revista Unica, fapt care i-a enervat la culme pe boșii de la postul de televiziune unde este jurat la show-ul “Te cunosc de undeva”.…

- Cel puțin 107 de oameni au fost raniți in urma unui atac chimic cu gaz toxic comis sambata de rebeli in orașul Alep, din Siria. Acesta este primul atac de acest gen din regiune. Autoritațile siriene ii acuza pe insurgenți de comiterea atacului. Bilanțul oamenilor care au avut de suferit dupa atac s-a…

- Dani Mocanu a marturisit ca se bucura de viața și ca, pentru moment, nu dorește sa se implice intr-o relație. Manelistul spune deschis ca prefera aventurile deoarece nu are „chef de gelozii”. Fanii manelistului au fost curioși sa afle daca Dani Mocanu are o iubita. Cantarețul le-a raspuns ca in acest…

- Andreea Balan este una dintre vedetele autohtone care se pregatesc sa devina mamici. Vedeta are deja o fetița superba alaturi de George Burcea și a dezvaluit ca ele doua au vorbit despre noul membru al familiei. Artista este insarcinata in 5 luni, daruindu-i Ellei o surioara. Jurata de la „Te cunosc…