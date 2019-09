Motivul pentru care ai un copil problemă Daca copiii cresc cu parinți stresați sau care se cearta in timpul copilariei, șansele sa devina așa-numiți copii problema sunt mai mari. Cand copiii au ieșiri galagioase și neliniști, acestea ar putea sa aiba legatura cu starea mentala a mamei din timpul sarcinii, dar și cu certurile avute de parinți dupa naștere. Un studiu realizat de cercetatorii de la universitațile Cambridge, Birmingham, New York și Leiden a aratat ca parinții certareți sau stresați au șanse mai mari sa aiba copii cu temperament dificil. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 404 de cupluri , din vremea cand femeile erau… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

