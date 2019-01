Stiri pe aceeasi tema

- Intensificarea agresivitații Rusiei și scepticismul in legatura cu soliditatea angajamentelor președintelui SUA, Donald Trump, privind apararea Europei au convins țarile europene, in special Franța și Germania, de necesitatea unei "autonomii strategice" a UE, comenteaza The Wall Street Journal, conform…

- La data de 1 august, restaurantul american Brooklyn Burger Factory a inceput sa isi vanda produsele – mai ales burgeri – in cartierul Crown Heights din New York. Totusi, nicio persoana nu a vizitat restaurantul. Motivul? Acesta acesta exista doar in aplicatia de livrare de mancare Uber Eats. Preparatele…

- Administratia de la Washington acuza Ungaria ca refuza sa extradeze in Statele Unite doi rusi suspectati de trafic de armament, pe care autoritatile ungare vor sa ii trimita inapoi in Rusia, unde este posibil sa nu existe un proces pentru faptele lor, relateaza Reuters.

- Delegatia nationala a Pro Romania s a intrunit in prima sedinta dupa Congresul Pro Romania organizat in perioada 20 21 octombrie, in cadrul careia au fost desemnati responsabilii pe domeniile majore de interes, trezorierul si secretarul general al partidului. Deputatul Mircea Dobre este trezorierul…

- Ministrii americani de externe, Mike Pompeo, si al apararii, Jim Mattis, urmeaza sa primeasca vineri la Washington inalti responsabili chinezi, semn al reducerii tensiunilor dintre cele doua tari dupa luni de escaladare pe plan comercial si militar, relateaza AFP. Omologii lor chinezi, Yang Jiechi (externe)…

- Administrația de la Washington va impune, incepand de luni, cele mai dure sancțiuni la adresa regimului de la Teheran, relateaza BBC. Statele Unite ale Americii acuza Iranul ca iși continua in secret programul de dezvoltare a armelor nucleare. Vizate sunt sectoarele finantelor, ...

- Cuba a declarat vineri ca noile sanctiuni planificate de Statele Unite reprezinta o incercare inutila de a manipula politicile si ca tot ce fa realiza este sa izoleze si mai tare Washington-ul pe scena internationala.

- Presedintele american vrea sa retraga SUA din Uniunea Postala Universala, organizatie care stabileste sistemul postal mondial, inclusiv taxele pentru coletele internationale. Decizia vine in contextul razboiului comercial dintre Washington si Beijing.