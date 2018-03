Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a fost aruncat luni seara in raul Sasar, in Baia Mare, de un barbat si o femeie a fost salvat de pompierii din cadrul ISU Maramures, potrivit dispeceratului institutiei citat de Agerpres.ro. Barbatul, care aruncat de pe pod, a fost salvat la aproape 1.000 de metri in aval de locul unde…

- Echipa nationala de rugby a Romaniei pierde in Georgia, scor 16-25 (6-10), in Campionatul European, dar obtine calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, in urma succesului surprinzator obtinut de Belgia in fata Spaniei, cu 18-10 (12-0), informeaza...

- Un tanar a murit duminica, 11 martie 2018, din cauza consumului de droguri, fiind abandonat pe o strada din municipiul Pitesti. Drogurile consumate erau procurate de la un dealer din Slatina, cunoscut oamenilor legii.

- O tanara chelnerita in varsta de 18 ani din Statele Unite a castigat aprecieri neasteptate si o surpriza dupa ce a acordat "un ajutor suplimentar" unui barbat in varsta, bolnav, care a rugat-o sa ii taie mancarea din farfurie, relateaza Xinhua.

- Caz șocant la Pitești, acolo unde o femeie a sunat la 112 pentru a anunța ca un barbat mort a fost aruncat dintr-o mașina, pe o alee dintre blocuri. Cadavrul este al unui tanar de etnie roma, in varsta de 28 de ani. Poliția organize...

- O femeie de 31 de ani s-a aruncat de la etajul 9 al unui bloc turn din Craiova. Potrivit primelor informații din presa locala, femeia nu și-a pierdut viața, ci se afla în coma la spitalul județean de urgența.

- Mihaela Radulescu traiește de aproape patru ani o frumoasa poveste de dragoste cu Felix Baumgartner. "Diva de la Monaco" a fost destul de rezervata pana acum in ceea ce privește relația pe care o are cu celebrul parașutist.

- Incepand din data de 1 martie 2018, Politia Municipala Carei are un nou comandant in persoana subcomisarului Ioan-Copil Lapuște. Acesta a declarat pentru Buletin de Carei ca detine o imputernicire pentru postul de comandant adjunct pe o perioada de 6 luni. Ioan Copil-Lapuște a venit ca proaspat absolvent…

- Presedintele Xi Jinping continua seria neagra a cenzurii in China. El a interzis recent folosirea literei „n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Motivul? In argoul chinez, folosita in mai multe combinatii, litera in cauza poate fi un atac la adresa presedintelui.

- Comunicat. Direcția de Asistența Sociala Arad vine in sprijinul persoanelor fara adapost, avand in vedere temperaturile scazute și intensifica anchetele pe teren. Impreuna cu Poliția...

- Duminica seara, cel de-al cincilea sezon al celei mai indragite emisiuni de umordin Romania a inceput in forța! Delia, Bendeac și Cheloo au revenit la pupitrul de jurați, iar misiunea lor nu a fost ușoara, caci ediția de debut a fost una memorabila!

- Timp de aproape trei ani, Primaria Timisoara nu a avut un contract cu o firma care sa se ocupe de dezinsectie si deratizare. Asta, din cauza ca firma Romprest a contestat in instanta licitatia pentru atribuirea contractului. In cursul anului 2017, litigiul s-a solutionat in instanta, iar Primaria Timisoara…

- Politistii nemteni cauta un barbat de 30 de ani, din municipiul Roman, banuit de comiterea unei infractiuni cu privire la viata si integritatea corporala a unei persoane, in dupa amiaza zilei de 23 februarie a.c.Mai exact suspectul si a aruncat tatal de la etajul al treilea al blocului in care locuieste.…

- Peste un minut si treizeci de secunde a durat intreaga inginerie pana cand mingea a intrat in cos Spectacol total la facultatea Georgia Tech din Statele Unite. Baschetbalistii de la Harlem Globetrotters au reusit alaturi de studenti sa marcheze un cos incredibil.

- Misiune anevoiasa astazi pentru pompierii din Dolj: au salvat un catel dintr-un tub de opt metri, pe raza comunei Carcea. Animalul a fost bagat intr-un sac, alaturi de inca un exemplar, si aruncat sub podul localitatii.

- Recordul stabilit de Rihanna pe platforma online YouTube - cele mai multe videoclipuri ale unui artist care au depasit 100 de milioane de vizualizari fiecare - a fost doborat de o gaina, Galinha Pintadinha, un personaj popular dintr-o serie de clipuri muzicale animate braziliene, potrivit bbc.com....

- Incident in timpul concertului lui Elton John. Artistul a fost lovit la concertul din Las Vegas, dupa ce un fan i-a aruncat un colier in fața. Cantarețul a fost intrerupt chiar in timp ce canta hitul Saturday Night’s for Fighting, moment in care un fan i-a aruncat un colier direct in fața.…

- Al 100-lea gol marcat de Cristiano Ronaldo in Champions League pentru Real a fost din penalty, reușit in victoria cu PSG, 3-1. Portughezul a gasit, se pare, un truc genial și pentru loviturile de pedeapsa. Bate puternic in gazon cu piciorul de sprijin și face mingea sa se ridice puțin, permițandu-i…

- Caz incredibil in Spania. O fetita de 11 ani a nascut un baietel pe care l-ar fi conceput cu fratele ei, in varsta de 14 ani. Politia vrea, acum, sa stabileasca circumstantele in care a avut loc acest nefericit eveniment. A

- Numele lui este Radu si a devenit primul vlogger din Armata Romaniei. Oficial. Ministerul Apararii a publicat pe pagina de Facebook primul clip. „E vineri, e ora 17.00, Radu Chirila, student al Academiei Tehnice Militare și primul vlogger din Armata Romaniei este aici cu primul episod din Povești din…

- In acest sfarsit se saptamana, efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, in cooperare cu lucratori din cadrul I.P.J. Constanta, I.S.U. Constanta si Politia Locala vor actiona pentru asigurarea climatului de ordine la o serie de evenimente publice organizate in zona…

- O femeie de 42 de ani din localitatea Romanesti a murit, joi dimineata, dupa ce s-a inecat intr-o fantana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani. Femeia s-a aruncat in fantana, iar martorii au alertat autoritatile prin numarul unic pentru apeluri de urgenta 112.…

- Un cuplu din Florida și-a mințit baiatul in varsta de 13 ani ca a fost diagnosticat cu cancer cerebral in stadiu terminal, pentru a se imbogați. Cei doi au fost reținuți și puși sub acuzare. „Copilul și-a petrecut ultiele opt luni crezand ca va muri de cancer cerebral”, au declarat surse din…

- Nu e gluma! Un tulcean a ajuns sa stea atarnat de sarmele de rufe o noapte intreaga. Barbatul a supravietuit miraculos unei caderi in gol de la etajul patru. Isi pierduse cheile asa ca a incercat sa intre in apartamentul situat la etajul al patrulea coborand in balcon, de pe acoperisul blocului.

- Tribunalul Galati a respins o cerere de revizuire a sentintei in cazul lui Romeo Catalin Ovidenie, un galatean condamnat definitiv de judecatori la 7 ani de inchisoare pentru tentativa la omor.

- Mai este doar o zi pana cand va incepe operațiuna de ridicare a mașinilor parcate in locuri nepermise. De la 1 februarie 2018, cel puțin teoretic, firma Rapid Lifts SRL va incepe sa vaneze, alaturi de Poliția Locala, mașinile parcate ilegal. Aceasta inseamna orice mașina care nu este staționata pe un…

- Americanca Serena Williams nu mai figureaza în clasamentul WTA, dupa ce nu a jucat în ultimul an. Ea a nascut o fetita în septembrie 2017 si va reveni luna viitoare pe teren, în Cupa Federatiei.

- Montarea panourilor de protectie a calatorilor nu poate fi realizata in toate statiile metroului bucurestean, intrucat acest lucru presupune modificari substantiale structurale, iar experienta...

- Strada Linistei din Timisoara a devenit obiectul unui experiment halucinant, efectuat de politistii locali. Acestia si-au mobilizat toate energiile in zona, desfasurand o vasta operatiune de exterminare a masinilor de pe artera, prin descinderi la interval de cateva ore. Pare neverosimil, dar in decurs…

- Totul a fost un accident de vanatoare in Rusia, potrivit presei locale. Pușca barbatului se sprijinea pe genunchi, iar cainele i-a sarit in brațe, lovind arma, iar aceasta s-a descarcat. Cainele-erou. Momentul in care un maidanez pune pe fuga un hot si salveaza o femeie VIDEO Fratele…

- O masina a fost avariata in parcare de un brad de Craciun aruncat de la etaj. In urma incidentului autoturismul, marca Audi s a ales cu barbrizul spart. Imaginile au fost facute publice pe Facebook de o tanara indignata de incident. "Voiam sa va arat in ce tara traim. Traim in tara in care unii oameni…

- Dupa cinci inele de campion NBA, Kobe Bryant ar putea primi si un Oscar. Filmul sau "Dear Basketball" candideaza la cel mai bun scurtmetraj de animatie. "Dear Basketball" este un film de patru minute realizat ca un ramas bun luat de Kobe Bryant lumii baschetului."Incredibil. Este enorm ca…

- Conform dispozitiilor Primarului General, ASSMB a suplimentat personalul camerelor de garda din toate cele 19 spitale aflate in administrare, RATB a mobilizat in teren echipe de interventie pentru curatarea statiilor si refugiilor si va avea pregatite utilaje in caz ca se impune degajarea zapezii de…

- Caz revoltator în China. O mama și-a legat propriul copil de scuterul sau și l-a târât pe pamânt, pe motiv ca a fost ”obraznic”. Un martor care a asistat la incident a încercat sa o împiedice pe femeie sa recurga la acest gest, însa mama…

- Postul de Politie Peștișani a fost sesizat cu privire la faptul ca in curtea Liceului din localitate un barbat a agresat un elev. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat de 37 de ani, din localitate, a venit in curtea liceului și a amenințat mai multi elevi, iar pe un…

- Intr-o lume in care majoritatea celebritatilor alege sa-si traiasca altfel viata, castigatorul a patru Premii Emmy Jonathan Jackson, actorul, cantaretul, compozitorul si scriitorul, cunoscut mai ales gratie interpretarii lui Lucky Spencer din serialul “General Hospital”, a ales o alta cale: cea a credinței…

- Gata cu mașinile parcata aiurea! Poliția Locala a municipiului Buzau anunța ca, pana la sfarșitul acestei luni, va desfașura o campanie de distribuire a unor pliante avand ca subiect ridicarea vehiculelor, autovehiculelor și remorcilor care staționeaza neregulamentar pe raza municipiului Buzau. Activitatea…

- Un medic de la Spitalul Orasenesc Baicoi a fost filmata in timp ce rupea nervoasa fișa unui pacient trimis de Spitalul Județean din Ploiești, pe care refuza sa il interneze pe motiv ca „nu ii merge pixul”. Ministerul Sanatatii a cerut ca DSP Prahova sa demareze un control atat la in ambele spitale pentru…

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta seara in comuna Albesti Paleologu, judetul Prahova. Din primele informatii o persoana s a aruncat in fata trenului. La fata locului pompierii intervin cu o descarcerare.Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA de Constanta ...

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, nu poate fi amendat pentru ca a depașit ilegal o coloana de mașini oprite la semafor. Astazi, Ionuț Sirbu, purtatorul de cuvant al IPJ Timiș, a declarat, pentru PRESSALERT.ro: „Conform articolului 109 din OUG 195/2002, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor…

- Mirel Radoi a dezvaluit un dialog incredibil pe care l-a avut pe terenul de fotbal cu atacantul Thierry Henry la un meci intre Franța și Romania. "Cu Thierry Henry. La meciul cu Franța, noi jucam destul de bine și la un moment dat am avut un contact mai dur pentru ca daca il lasam sa se intoarca, nu-l…

- O fetița în vârsta de 11 ani din Slatina este internata în spital, dupa ce, în Ajunul Craciunului, a fost atacata în timp ce dormea de pisica bunicului sau. Acesat a chemat în ajutor Poliția Locala.

- Doua persoane, un barbat de 31 de ani si o tanara de 17 ani, au suferit, duminica, arsuri grave, in urma unui incendiu care a izbucnit dupa ce au aruncat combustibil in soba, transmite corespondentul Mediafax.

- Un ambulantier din Sicilia a fost arestat deoarece isi omora pacientii ca sa primeasca bani de la firma de pompe funebre controlata de mafie, scrie digi24.ro.Aceasta retea macabra a fost deconspirata de un fost mafiot, care a dat informatii autoritatilor.