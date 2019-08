Un chelner francez a fost impuscat mortal intr-o suburbie a Parisului de un client furios ca a asteptat prea mult un sandvis, arata publicatia 24 matins Chelnerul a fost ucis la Noisy-le-Grand, in estul capitalei Frantei. Colegii chelnerului au chemat politia dupa ce acesta a fost impuscat in umar cu un pistol de un client … Articolul Motivul incredibil pentru care un chelner a fost ucis de un client, sub privirile ingrozite ale martorilor apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .