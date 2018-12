Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Calcutta, India, in varsta de 38 de ani, a șocat intreaga țara dupa ce a trait, timp de 18 zile, cu cadavrul mamei sale in casa. Maitreya Bhattacharya, in varsta de 38 de ani, a trait 18 zile cu cadavrul mamei sale, Krishna, in varsta de 77 de ani, care a fost profesoara, a dezvaluit timesofindia.com…

- Un spaniol care a trait un an intreg cu cadavrul mamei sale de 92 de ani a fost arestat. Conform Dailymail, barbatul i-a incasat pensia in continuare. Poliția a gasit cadavrul „foarte descompus” la ora 13...

- Descoperire inspaimantatoare in cartierul Telecentru. Cadavrul unui barbat a fost gasit strangulat in scara unui bloc de locuit. Incidentul a avut loc aseara, in jurul orei 19:00, scrie canal3.md.

- Moarte cu semne de intrebare intr-un local din Capitala. Cadavrul unui barbat a fost depistat de catre niste clienti, la intrarea in bar. Incidentul a avut loc la inceputul acestei saptamani, in sectorul Rascani, scrie canal3.md.

- Un barbat in varsta de 72 de ani a fost gasit luni, decedat, in toaleta Cimitirului Eroilor din municipiul Buzau, informeaza Agerpres.Septuagenarul, cunoscut om al strazii, s-a adapostit de frig in toaleta cimitirului. Potrivit inspectorului principal Amalia Calugaru de la biroul de…

- Politistii si procurorii din judetul Arges au declansat, luni, o ancheta, dupa ce un barbat din Davidesti a injunghiat de mai multe ori un consatean. Cadavrul a fost gasit in bucataria agresorului, avand si o taietura la gat. Politistii din Arges au fost sesizati, luni, despre faptul ca la Davidesti…

- Corpul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit in apele raului Raut de catre un trecator. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițerul de presa al Inspectoratului de poliție Orhei, Irina Burdujan.

- Un barbat de 60 de ani, internat in Spitalul Municipal Medgidia a fost jefuit de un copil de 13 ani. Potrivit IPJ Constanta, Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Politiei Municipiului Medgidia au identificat un minor, in varsta de 13 ani, banuit de…