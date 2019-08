Stiri pe aceeasi tema

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, una dintre adolescentele despre care Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, a spus ca le-a ucis, le cere autoritaților ca barbatul sa fie „pazit bine”, precizand ca acesta „nu este nebun”.

- Curtea lui Gheorghe Dinca pare un adevarat cimitir. Dupa ce ieri au gasit fragmente osoase, care ar fi umane, astazi anchetatorii au gasit noi fragmente osoase, dar inca nu se știe daca sunt de om sau nu.Citește și: IMAGINI ȘOCANTE Amanuntul care schimba complet mersul anchetei monstrului…

- Incredibil. Dupa ce a acuzat ca a fost batut de polițiști, dar a fost contrazis de IML, iar mai apoi a plimbat anchetatorii pe mai multe piste false, Gheorghe Dinca a cedat. Bestia de la Caracal a batut cu pumnul in masa in fața oamenilor legii și a cerut sa fie lasat in pace.Citește și: Alexandru…

- Probabil singurul om care ar fi putut sa o salveze pe Alexandra Maceșanu din locuința lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, nu a intervenit și nu a mers la poliție. Barbatul a explicat motivul și a precizat ca nu a fost contactat de anchetarori.

- Gheorghe Dinca, banuit de uciderea Luizei Melencu si a Alexandrei Macesanu, a fost luat de anchetatori, luni 29 iulie 2019, si pus sa indice traseul urmat atunci cand ar fi scapat de trupul primei sale victime, insa cautarile au fost fara rezultat.

- Apar noi informații despre bestia din Caracal. Conform unor informații pe surse, acesta ar fi fost audiat și cu privire la o a patra victima.Pana acum Gheorghe Dinca a admis ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, insa anchetatorii cred ca e vinovat și de decapitarea unei fete.…

- Alexandra Maceșanu a reușit sa puna mana pe telefon ca sa sune la 112 dupa ce criminalul din Caracal a plecat la o farmacie. Ea a precizat și motivul pentru care ucigașul s-a deplasat acolo și a explicat de ce nu a putut parasi curtea in absența lui.

- Audiat astazi la Tribunalul din Dolj, Gheorghe Dinca le-a prezentat procurorilor versiunea sa proprie asupra evenimentelor și a faptelor pe care le-a facut, in zilele de miercuri și joi. Presupusul criminal din Caracal susține ca a avut zile obișnuite și nicidecum nu a luat-o la ocazie pe Alexandra…