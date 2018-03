Stiri pe aceeasi tema

- O tânara din Fagaras a picat examenul auto pentru ca nu a încetinit în preajma unor porumbei. ”Conducatorul auto, mai ales în conditiile în care era candidat pentru obtinerea permisului de conducere, trebuia sa depuna toate diligentele…

- Era una dintre cele mai preciate actrite de telenovele si avea toata lumea la picioarele ei. Succesul si faima ei s-au prabusit intr-o secunda si tot ceea ce avea a disparut din viata ei. In prezent, ea isi castiga existenta ca sofer de taxi.

- Gigantul american Google serbeaza luni in Google Doodle florea-de-colț. Supranumita și floarea-reginei, aceasta este un adevarat simbol romanesc. Planta creste in Muntii Carpati, fiind declarata monument al naturii din 1933, fiind protejata de lege. Floarea reginei poate fi intalnita in Muntii Maramuresului…

- Actorul Cuzin Toma, alias „Firicel” din „Las Fierbinti”, a fost prins de procurorii DIICOT și s-a ales cu dosar penal, pentru detinere de substante interzise. Dupa o ancheta ampla, DIICOT a decis, recent, sa renunte la acuzatii, motivand ca ”in cauza nu exista interes public in urmarirea in continuare…

- Un medic a fost nevoit sa se casatoreasca cu o straina, dupa ce mireasa lui l-a parasit in fața altarului. Motivul este unul incredibil. Femeia l-a parasit doar pentru faptul ca acesta era chel. Ravi Kumar din India a calatorit aproape 1000 de kilometri pentru a se casatori cu o femeie pe…

- Pasagerii unei aeronave din China au trecut prin momente de panica dupa ce bagajul unuia dintre cei aflați la bord a luat foc subit. O stewardesa curajoasa a incercat sa stinga flacarile cu ajutorul unei sticle de apa.

- Diferenta de varsta dintre doi soti le-a ridicat suspiciuni vecinilor, care au sustinut ca barbatul, mai mare cu 29 de ani decat sotia sa, ar fi pedofil. Cei doi spun ca totul a inceput in momentul in care s-au mutat impreuna, pe atunci femeia avea 18 ani, iar el 47. Pentru a scapa…

- Președintele celor de la CS U Craiova, Marcel Popescu, a vorbit despre ratarea transferului lui Mario Felgueiras, de la Pacos. Portarul trecut pe la Brașov și CFR Cluj a fost foarte aproape de revenireai n Romania. "Mario a confirmat ca a existat interes. Faptul ca nu am reușit sa-l aducem e de domeniul…

- Un studiu comandat de Huawei și-a propus sa explice de ce sunt oamenii dependenți tot mai mult de telefoanele mobile. Potrivit studiului, romanii folosesc smartphone-urile pentru a putea ține in permanența legatura cu cei dragi. Pentru realizarea studiului au fost colectate…

- Un barbat in varsta de 37 de ani a adormit peste noapte in masina, in padurea in care ramasese impotmolit. Persoana care il acompania l-a gasit fara suflare a doua zi de dimineata. Motivul pentru care a facut acest gest este incredibil.

- O mama din Caraș-Severin a trecut prin momente cumplite dupa ce propriul sau fiu a incercat sa o incendieze in propria casa. Nebunia barbatului a pornit de la faptul ca mama sa nu a gasit, in documentele pe care le deținea, un act cerut de acesta.

- Ame Bartlebaugh din Ohio (SUA) a cautat rochia de mireasa a mamei sale, in casa bunicii din Willowick. Insa, cand a deschis cutia in care se afla, a gasit o rochie de dantela, insa a ei era simpla si fara maneci. Imediat si-a dat seama ca angajatii curatatoriei la care a dus rochia pe care o purtase…

- Valentine\'s Day, una dintre cele mai cunoscute și apreciate sarbatori internaționale, care a fost imprumutata din SUA, va fi interzisa intr-o țara. Este prima din lume unde aceasta sarbatoare nu se va mai organiza.

- Printii William si Harry ai Marii Britanii nu au mai aparut in rolurile de soldati ai Imperiului Galactic in noul film „Star Wars“, scenele cu ei fiind taiate la montaj dintr-un motiv cel putin amuzant.

- Ce l-a convins pe Lupescu sa candideze dupa o perioada in care a ezitat: Dragnea și Tariceanu i-ar fi fagaduit ca beneficiaza de susținerea lor. Lupescu s-a hotarat, intr-un final, sa candideze pentru președinția FRF. Au insistat foști colegi din echipa naționala, dar și patroni din fotbal, in frunte…

- Au mai ramas patru zile pana la alegerile din handbalul romanesc, programate la Rin Grand Hotel din Bucuresti. Un eveniment care a starnit un interes major, cel putin in randul celor care traiesc in fenomenul handbalistic. Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Handbal a pus la punct ultimele…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei (puțin peste 1,5 miliarde de euro) in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi,…

- Guvernul filipinez a distrus 30 de autoturisme de lux de contrabanda, folosind buldozere pentru a strivi vehiculele confiscate, într-un avertisment transant adresat în egala masura contrabandistilor si oficialilor corupti, relateaza miercuri dpa, citata de

- Un barbat din judetul Bacau a incercat sa se sinucida si a pus mana pe pistol, l-a indreptat spre cap si a tras. Din fericire, el a supravietuit, iar multi vorbesc acum despre producerea unui miracol in acest caz. Potrivit medicilor, el s-a impuscat sub barba, iar glontul i s-a oprit in crestet. Dupa…

- Maxi Oliva a fost la un acord distanta de a parasi pe Dinamo si a se intoarce in patria natala, la Newell's Old Boys. Doar ca fundasul stanga argentinian a fost blocat tocmai de conationalii lui! Mai exact, federatia din tara natala a refuzat sa inregistreze un contract semnat prin fax, iar afacerea…

- Brian si Maria Schulz sunt doi tineri din New Jersey, care au fost nevoiti sa isi uneasca destinele intr-o baie. Pe durata evenimentului, mama mirelului a inceput sa aiba probleme de respiratie, iar o persoana a insotit-o la baie, unde i-a pus o masca de oxigen. A

- Ilie Nastase, unul dintre cei mai apreciati oameni de pe scena sportului romanesc, a facut o destainuire uluitoare. Fostul numar unu mondial a marturisit reporterilor Spynews.ro motivul incredibil pentru care nu participa la partidele de vanatoare organizate de bunul sau prieten Ion Tiriac.

- Simona Gherghe este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV de la postul de televiziune Antena 1, de mai mulți ani fiind gazda emisiunii “Acces Direct”, insa puțini știu ca aceasta și-a dorit, de fapt, sa faca parte din Pro TV, trustul concurent. Simona Gherghe a dezvaluit ca la inceputul carierei…

- Cu toate ca sunt mai scumpe decat portocalele, clementinele se vand mai bine in aceasta perioada. Un kilogram costa in jur de 3 lei, dar primeaza in optiunile clientilor pentru ca aceste citrice sunt mai dulci si mai zemoase decat suratele lor.

- Migdalele au un conținut bogat de zinc, Omega 3, vitamina E, magneziu, calciu și alți compuși benefici. Exista mai multe motive pentru care sa incluzi migdalele în dieta. Înainte de a fi consumate, ține migdalele în apa, vreo 8-10 ore.

- Magistratii de la Tribunalul Vaslui au decis, marti, reluarea de la zero a procesului in care 22 de vamesi de la Vama Albita erau judecati pentru fapte de coruptie.Decizia vine dupa ce judecatorul care a instrumentat dosarul vamesilor a plecat la o alta instanta, exact inainte de ultimul termen…

- Jandarmi maramureseni s-au confruntat cu numeroase solicitari in ultimele 24 de ore. Acestia au aplicat numeroase sanctiuni pentru incalcarea legii. Cersetorii care au impanzit orasul in ultima perioada au fost ridicati de jandarmi . Pentru ca avea domiciliul in alte judete, acestia au fost trimisi…

- Dat ca si transferat la Sparta Praga, Nicusor Stanciu (24 de ani) se afla tot in cantonamentul campioanei Belgiei, Anderlecht Bruxelles. Spynews.ro a aflat ce anume sta in calea trecerii internationalului roman la echipa din Cehia.

- O femeie, mama a șase copii, a mințit ca are nevoie de peste 170.000 de lire sterline fiindca baiatul ei cel mic ar fi suferit de fibroza chistica incurabila. Rebecca Walker a fost condamnata la 21 de luni de închisoare pentru ca a mințit pentru a primi banii respectivi din partea…

- Scandal intr-o aeronava! Totul a inceput dupa ce mai multe persoane s-au luat la bataie intr-un avion, iar aeronava a fost intoarsa de pe pista aeroportului. Totul s-a intamplat in cursa Lisabona-Bucuresti, un martor povestind ce s-a intamplat și cand a pornit disputa.

- Declinul functiilor pulmonare poate fi impiedicat prin dieta alimentara bogata in rosii si fructe, in special mere, sugereaza un nou studiu efectuat de oamenii de stiinta de la Universitatea Johns Hopkins, din Baltimore.

- In urma cu 36 de ani, un american se afla in Romania, atunci cand a nimerit la nunta a doi romani. Nu numai ca a nimerit, americanul a fost invitat de miri la ceremonie. Barbatul strain era singurul de la nunta care avea un aparat fotografic. Așa ca le-a facut proaspat insurațeilor o fotografie pe care…

- Un judecator de instrucție din Egipt a ordonat ca o solista sa fie inchisa timp de 15 zile, in așteptarea unor audieri suplimentarea, in cazul unor acuzații de instigare la depravare intr-un videoclip, arata presa locala.

- In timpul audierii in cazul crimei petrecute intr-un bloc din municipiul Arad, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au obtinut marturisirea suspectului, fostul ginere al victimei, care si-a pus fapta pe seama faptului ca era baut. Conform relatarilor pe care le-a facut in fata anchetatorilor,…

- In urma cu o luna crimele lui au șocat o țara intreaga. Satmareanul Razvan Rentea și ucis bunica, tatal și mama cu sange rece din cauza unei dispute financiare. El a fost arestat preventiv dupa imormantarea victimelor sale, polițiștii saltandu-l imediat dupa ce s-a terminat slujba de la biserica. Acum…

- Acest aspect nu trebuie sa te ingrijoreze....insa ce ne facem cand scaderea tensiunii intervine brusc, fara sa-i stim cauzele.... Printre simptomele tensiunii scazute amintim: ameteli, tulburari de echilibru, transpiratii excesive, senzatie de lesin, scaderea cantitatii de urina, dureri in…

- Kim Jong-Un ar fi ordonat executarea șefului poligonului de teste nucleare din Coreea de Nord. Decizia luata de liderul de la Phenian ar fi fost luata in urma intarzierilor pentru cel de-al șaselea test nuclear al țarii.Testul nuclear pe care Coreea de Nord l-a efectuat in luna septembrie…

- Un ambulantier din Sicilia a fost arestat deoarece isi omora pacientii ca sa primeasca bani de la firma de pompe funebre controlata de mafie, scrie digi24.ro.Aceasta retea macabra a fost deconspirata de un fost mafiot, care a dat informatii autoritatilor.

- Ion Tiriac a avut pretentii considerate exagerate, potrivit Ubitennis. "Tiriac i-a contactat pe cei de la adidas si a cerut termeni mult mai profitabili pentru prelungirea contractului. Totusi, adidas a oferit mult mai putin decat se astepta in echipa romancei. Asa ca au testat piata fara…

- Anul 2017 a fost un an plin de reușite pentru campioana noastra. Simona Halep a reușit performanța carierei sale, a devenit numarul unu in lume, deși nu a caștigat vreun titlu de Grand Slam.Mai mult de atat, jucatoarea a primit și premiul 'Favorita Fanilor in 2017', reușind s-o detroneze in…

- O femeie care calatorea cu avionul, aflata în stare de ebrietate, a fost scoasa afara de catre polițiști dupa ce a atacat o stewardesa. Momentul în care urla isteric și polițiștii o târau efectiv afara de avion, fiindca nu se putea ține pe picioare, a fost filmat și…

- S-a aflat motivul pentru care Magdalena Serban, femeia care a impins-o in fața metroului pe Alina Ciucu, o tanara de 25 de ani si a incercat sa omoare o alta tanara in acelasi fel. Potrivit anchetatorilor, in timp ce se afla in Spania, a fost exploatata de o femeie care are trasaturi…