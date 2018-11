Stiri pe aceeasi tema

- Romanca și-a abandonat bebelușul de 48 de zile intr-un spital din Italia deoarece are o problema cu inima. Impresionați de soarta pruncului, medicii și asistentele s-au mobilizat pentru ca micuțul sa aiba parte de supraveghere permanenta. Bebelușul a venit pe lume in Trento pe 24 septembrie și, dupa…

- Tragedia s-a petrecut la Roma. Victima este o romanca de doar 23 de ani care a fost pur și simplu executata de fostul sau logodnic. Barbatul de 36 de ani și-a chemat fosta prietena pentru o intalnire prin care urmau sa clarifice daca mai pot fi impreuna. Fata a simțit ca ceva este in neregula,…

- Sfarșit cumplit pentru o tanara de 30 de ani din Husi și bebelusul ei, o fetita de numai cateva luni. Cele doua au murit intr-un tragic accident in localitatea Manfredonia, din provincia Foggia, in Italia. Tragedia a avut in urma cu doua zile. Petronela Alecsa se afla intr-o masina, impreuna cu fetita…

- Joseph McClain (24 de ani), unul dintre cei doi baschetbalisti americani injunghiati sambata spre duminica in Braila, a avut prima reactie dupa incidentul reprobabil. Spune ca el si colegul lui, Darrel Bowie, nu au facut nimic gresit si ca au fost, de fapt, victimele unui atac...

- O deputata afgana a devenit deja o "clienta fidela" a situațiilor scandaloase. Cea mai recenta controversa in care Homa Sultani a fost protagonista: o criza de furie care s-a lasat cu distrugerea unor rafturi dintr-o patiserie, scrie Digi24.ro.

- Marian Roșca,romanul declarat decedat in urma tragediei din Italia, a fost gasit in viața intr-un spital din Genova, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. The post Marian Roșca, romanul declarat decedat in urma tragediei din Italia, a fost gasit in viata intr-un spital din Genova appeared first…

- Un roman este acuzat ca ar fi demolat cinci case noi din localitatea britanica Buntingford, iar informatiile disponibile indica faptul ca suspectul ar fi comis aceasta actiune pentru ca nu ar fi fost platit, re...