Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii unei curse aeriene Suceava-Bucuresti au avut, vineri dimineata, neplacuta surpriza sa nu poata face check-in-ul in aerogara Aeroportului „Stefan cel Mare”, din Salcea, judetul Suceava. Cei mai afectati au fost pasagerii care voiau sa ia alte avioane din Capitala ca sa ajunga in strainatate…

- Caz socant petrecut luni seara in localitatea Ieud. O femeie in varsta de 43 de ani a aruncat cu benzina pe sotul ei, dandu-i foc. Barbatul a fost transportat la spital, in timp ce femeia internata la psihiatrie. “Aseara la ora 23.34 Sectia 2 Politie Rurala Bogdan Voda a fost sesizata prin apelul de…

- DE NEINTELES… Un barbat in varsta de 32 de ani a fost omorat duminica seara, in localitatea Barzesti, la cativa metri de locuinta sa. Andrei Banu se intorsese de la munca, din Anglia pentru a fi alaturi de cei doi copii ai sai in prima zi de scoala. Nu a mai apucat insa. Acesta fusese [...]

- Zilele acestea, procurorii i-au audiat pe mai mulți din vecinii lui Gheorghe Dinca, cel supranumit „criminalul din Caracal”. Pe patru dintre ei, insa, au fost nevoiți sa ii cheme din nou, dupa ce primele dați s-ar fi prezentat bauți.

- EXPLICATIE…Femeia imbracata in haine bisericești care luni seara a impins un barbat pe șinele de tren din gara Vaslui, a fost audiata in aceasta dupa-amiaza de catre un procurer din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui. Falsa maicuța și-a recunoscut gestul, motivand ca in acel moment a crezut…

- Jador are o relatie speciala cu fanii lui. Artistul le este recunoscator sustinatorilor lui pentru tot ce a realizat pana acum si ii considera pe acestia o parte importanta din „echipa” lui. „Fara iubirea fanilor mei as fi ca un copil fara protectia parintilor„, ne-a marturisit, de curand, solistul.…

- Dan Alexa a debutat cu o remiza pe banca celor de la Astra Giurgiu, 2-2 pe teren propriu cu FC Botoșani. La final, antrenorul ar fi fost victima unei scene de gelozie din partea impresarei Anamaria Prodan. La cateva momente dupa meci, in parcarea arenei din Giurgiu, Anamaria Prodan ar fi rabufnit in…