Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale informeaza ca 3.500 de militari, cu peste 600 de mijloace tehnice, sunt pregatiti sa intervina in caz de necesitate, la nivelul intregii tari, in contextul avertizarilor meteorologice pentru marti si miercuri. “Suntem pregatiti sa intervenim daca va fi nevoie! Ca urmare…

- Dezvaluiri incendiare ale jurnalistului Ion Cristoiu la Romania TV. Acesta a ironizat propunerea de premier a celor de la PSD. Cristoiu spune ca Liviu Dragnea si-a gasit, in sfarsit, un 'Emil Boc' propriu, facand aluzie la relatia dintre Traian Basescu si fostul premier.Citește și: Angajații…

- Incident neplacut in timpul partidei din campionatul Portugaliei intre Estoril și FC Porto.2.500 de fani au fost evacuați de urgența, dupa ce organizatorii partidei au descoperit fisuri in structura stadionul "Antonio Coimbra" și au decis sa opreasca partida.

- Un tânar de doar 20 de ani a decis sa își puna capat zilelor pentru ca nu ar fi avut o mașina, propria casa cu mobila noua și haine de firma. Marturisirea a facut-o chiar mamei lui. Jack Cropper era muncitor constructor și locuia cu prietena sa într-o rulota pe șantierul…

- A da un copil spre adopție nu e niciodata ușor. Doar cineva care a facut așa ceva doar din iubire pentru cel mic știe ce lupta interioara se da, știe cum inima se imparte in doua și niciodata nu va mai fi intreaga. Daca majoritatea femeilor care procedeaza astfel aleg sa nu știe ce se va intampla cu…

- Anca Lungu, aflata deja la al doilea divort, ultimul de Stefan Lungu, urmeaza sa se casatoreasca din nou. Potrivit cancan.ro, vedeta Antenei 1 a anuntat conducerea postului TV pentru care lucreaza ca va parasi domeniul televiziunii, ea fiind acum, potrivit acelorasi surse, in preaviz. Sefii Antenei…

- Un refugiat sirian instalat în Liban si-a dat foc miercuri în fata unui birou al Natiunilor Unite dupa ce familia sa a fost privata de ajutoare de catre ONU, a spus sotia sa, potrivit AFP. Ryad Khalaf Zibou, în vârsta de 43 de ani si tata a patru copii, "si-a…

- Un barbat din Rusia a furat un tanc, iar apoi a intrat cu el într-un magazin. Totul pentru a fura o sticla de vin. Incidentul a avut loc în orașul Murmansk, iar înainte de a întra în magazin, barbatul a trecut și peste o mașina parcata în apropiere.…

- Irina Loghin nu si-a gasit nici acum menajera si recunoaste ca ii este extrem de greu. Artista a postat un mesaj in care marturiseste ce ar trebui sa aiba femeia care ii va pasi pragul casei.

- Motivul pentru care trebuie sa ne preocupe detoxifierea organismului este simplu: stilul de viata ne poate pune la incercare corpul. Desi, in conditii normale, organismul este capabil sa se curete singur, cresterea nivelului de stres, lipsa exercitiilor fizice, constipatia, dieta necorespunzatoare…

- Paula Chirila a inceput cu dreptul anul 2018 și este foarte bucuroasa! Aceasta a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care transmite faptul ca a reușit sa nu se ingrașe de sarbatori.

- Prințul George nu a fost surprins niciodata in public ținandu-și mama de mana. In fiecare fotografie oficiala, precum și la fiecare eveniment la care ducii de Cambridge au participat, el a fost in grija tatalui sau. Se pare insa ca este un motiv pentru care prințul George nu iși ține niciodata mama…

- V. Stoica Mai mulți martori care urmau sa fie audiați de magistrații Tribunalului Buzau in dosarul fostei șefe a Comisiei de Evaluare a persoanelor cu handicap Prahova, Viorica Oniga, nu vor mai ajunge sa depuna marturie in fața instanței de judecata, potrivit unei decizii luate in luna decembrie. Astfel,…

- Anda Adam a intrat in aceeasi familie cu fostul ei iubit, Victor Slav, si actuala partenera de viata a acesteia, Bianca Dragusanu. Cantareata Anda Adam, fostul ei iubit, prezentatorul de televiziune Victor Slav si partenera lui de viata, Bianca Dragusanu, se vor intalni mult mai des decat probabil se…

- Businessurile Facebook si Twitter ar putea fi distruse de public daca nu gestioneaza temerile oamenilor legate de modul in care functioneaza aceste retele, reiese dintr-un comentariu al unui academician de top, publicat de Daily Mail.

- Se vind: 1) complexe de producție și depozitare: - Stația Bulboaca, Raionul Anenii Noi suprafața cladirilor – 7 600 mp suprafața terenului – 2,99 hectare (titlu), toate comunicațiile, fintina arteziana. vinzarea este posibila pe parți. - mun. Chișinau, str. Petricani 23/2 suprafața cladirilor – 6 200…

- O mama a doi copii care a început sa faca produse de îngrijire în hambar pentru pielea sensibila a copiilor ei a reusit sa construiasca un busuiness de 12 milioane de lire sterline anual, scrie Daily Mail. Joanna Jensen, în vârsta de 47 de ani, a…

- Jaime Penedo renunța la Dinamo. Totul a plecat de la bani. Situație tensionata la Dinamo, dupa ce portarul Jaime Penedo (36 de ani) a anunțat conducerea clubului bucureștean ca nu se va prezenta la reunirea lotului. Motivul acestui”divorț” il reprezinta banii. Astfel, conform Telekom Sport, jucatorul…

- Celebrul raper Tupac Shakur a fost împușcat în Las Vegas, într-un atac comis dintr-o mașina în 1996, de persoane necunoscute pâna astazi. La începutul acestei luni, fanii au aflat ca poliția ar fi reușit sa dea de urma pistolului cu care a fost ucis…

- Deși a pierdut derby-ul cu Barcelona și e la 14 puncte de echipa catalana, Real Madrid nu cedaza. Jucatorii lui Zidane spun raspicat ca vor face tot posibilul pentru a prinde din urma marea rivala. "Echipa va da totul, vom lupta pana cand matematica va deveni imposibila. Suntem la 14 puncte in spate,…

- Charity Lee lucra ca ospatar în Abilene, Texas. În anul 2007, poliția a venit la locul ei de munca pentru a o anunța ca fiica ei de 4 ani, Ella, a murit. Fetița fusese înjunghiata de 17 ori de catre fratele ei, Paris, care pe atunci avea 13 ani. Paris a luat un…

- Caz șocant în India. Deepa Ram, în vârsta de 30 de ani, si-a blocat ambele sotii, pe Darius si Mali Devi, într-o masina si le-a dat foc. Conform autoritatilor, barbatul le-a incendiat pe ambele femei din cauza mamei sale, care avea o antipatie fata de ele. Se pare ca…

- Cristiano Ronaldo va finanța construirea unui spital de pediatrie in capitala statului Chile, Santiago, in colaborare cu omul de afaceri italian Alessandro Proto. Spitalul va fi construit in 2020, iar capitala din Chile este primul oraș dintr-o lista mai lunga, unde Cristiano și Alessandro Proto intenționeaza…

- "Alina Ciucu, in varsta dPe 25 de ani, a fost omorata dupa ce a fost strivita sub sinele garniturii de metrou la statia Dristor 1, in Bucuresti, marti seara", publica Daily Mail. "Pasagerii au crezut initial ca tanara s-a sinucis, dar dupa ce au fost cercetate imaginile suprinse de camere, politia…

- Cu titlul “Oroare la Bucuresti”, cotidianul Corriere della Sera a publicat imaginile teribile surprinse la metrou de camerele video de supraveghere, marti seara, iar tabloidul Daily Mail scrie ca politia a arestat o femeie in varsta de 36 de ani care ar fi impins o chelnerita pe sinele de tren, transmite…

- Solistul trupei Coldplay (40 de ani) si actrita de 28 de ani au plecat in vacanta in Israel. Cei doi sunt impreuna de cateva luni, sustine o sursa. Nu numai ca se intalnesc, dar lucrurile par sa devina serioase intre ei. Dakota Johnson si Chris Martin sunt cel mai nou cuplu din showbiz si…

- Desi are o casa de 500.000 de euro in care, fara prea mult efort, ar putea amplasa cei mai frumosi si mai impozanti brazi, Andreea Balan isi doreste ca anul acesta sa aiba un pom cat mai mic, scrie spynews.ro. Ba mai mult, acesta trebuie suspendat! Motivul? Fiica sa, Ella, a devenit o mica nazdravana.…

- Intr-un document dat publicitații in contextul morții Regelui Mihai, se arata ca trebuie folosita adresarea "Majestatea Sa Regina Margareta a Romaniei", iar Radu este numit "Alteța Sa Regala Principele Consort al Romaniei".

- La patru luni de la meciul istoric dintre Floyd Mayweather și Conor McGregor, pugilistul american a oferit o serie de declarații prin care a lasat de ințeles ca a lasat-o mai moale in duelul cu luptatorul irlandez, aflat atunci la primul meci de box al carierei. "O sa va spun tuturor adevarul. Sa știți…

- Fanii au demarat de cateva zile o campanie de strangere de fonduri pentru Petre Aurel, care este bolnav de cancer la colon. Acseta s-a prezentat in cantonamentul stelistilor acolo unde a primit tricourile cu semnaturile tututor fobalistilor. Acestea vor fi scoase pe rand la vanzare, iar banii obtinuti…

- Caz neobisnuit in India. Un barbat de 35 de ani care acuza dureri abdominale a ajuns la spital, fiind suspectat ca s-a otravit cu mancare. In schimb medicii au fost socati cand au vazut, in urma endoscopiei, ca in stomacul sau avea sute de monede de metal, cuie, lame de ras, dar si o bucata de șase…

- Procurorii anticoruptie au pus sechestru asigurator pe un teren, un apartament, doua autoturisme si conturi detinute de Liviu Dragnea, se arata intr-un transmis de DNA miercuri, la solicitarea Agerpres. De asemenea, fostul prefect de Teleorman Teodor Nițulescu a fost chemat miercuri dimineață…

- Mai multe cutremure devastatoare ar putea avea loc anul viitor din cauza încetinirii rotatiei Pamântului, afirma specialisti în fizica pamântului. Specialistii sustin ca în 2018 ar putea avea loc aproximativ 20 de cutremure puternice, cele mai intense având…

- Actorul Chuck Norris, in varsta de 77 de ani, renunta la cariera sa pentru a se dedica sotiei sale, care ar fi fost otravita prin injectare inaintea unui RMN. Actorul a cerut daune de 10 milioane de dolari de la nu mai puțin de 11 companii farmaceutice pe care le face responsabile de otravirea sotiei…

- George Clooney ar putea renunta la actorie, spune intr-un interviu acordat Sunday Times, profesie care il ajuta sa isi plateasca facturile, insa, dupa ce a vandut compania de tequila Casamigos, cineastul afirma ca nu are nevoie de...

- Actorul Ed Westwicl este acuzat de viol de o alta femeie. Aurelie Wynn a povestit cum starul din Gossip Girl a abuzat-o in urma cu trei ani, cand l-a cunoscut prin intermediul unui prieten, relateaza Daily Mail. Actrita Aurelie Wynn, cunoscuta sub numele de scena Aurelie Marie Cao, a descris pe Facebook…

- George Clooney ar putea renunta la actorie, spune intr-un interviu acordat Sunday Times, profesie care il ajuta sa isi plateasca facturile, insa, dupa ce a vandut compania de tequila Casamigos, cineastul afirma ca nu are nevoie de bani.Actorul castiga in medie 16,5 milioane de dolari pentru…

- Daca pana acum nu credeai in dragoste adevarata, este suficient sa ii privești pe Brian și pe Jean. Cuplul de batrani a devenit celebru pe Internet, dupa ce s-a aflat motivul pentru care Brian iși insoțește mereu soția la magazinul de cosmetice.

- Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood a anunțat ca intenționeaza sa renunțe la actorie, iar motivul este unul neașteptat. Intr-un interviu acordat publicației Sunday Times, actorul apreciat la scara mondiala a declarat ca actoria a fost modul prin care și-a platit chiria.

- Un cuplu cere ajutor oamenilor pentru a-și numi copilul nou-nascut. Aceștia au luat decizia pentru ca ei spun "nimic nu se compara" cu numele fiicei pe care au pierdut-o anul trecut. Potrivit unilad.co.uk, bebelușul este al optulea copil al lui Jemma Roberts. Fetița pe…

- Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a avut o noua ieșire la adresa arbitrilor, pe care ii acuza ca au dezavantajat evident echipa din "Gruia" in actualul sezon. "Arbitrii s-au speriat de avantul luat de noi. Se incearca un razboi psihologic, sunt lucruri care au mai fost și inainte. ...

- Inca un deces socheaza lumea filmului de la Hollywood. In varsta de doar 34 de ani, actorul Brad Bufanda, cunoscut pentru rolurile in seriale precum „Veronica Mars” și „Malcolm in the Middle”, s-a sinucis.Potrivit unor surse citate de TMZ, corpul actorului ar fi fost gasit pe trotuar, langa…

- Un barbat din India, care sufera de mai multe probleme de sanatate, a ajuns la spital cu o durere insuportabila in abdomen. Motivul? El a mancat nu mai puțin de 639 de cuie, pe care doctorii le-au indepartat intr-o procedura extrem de dificila. Barbatul in varsta de 48 de ani a mancat sute de cuie,…

- Selena Gomez a fost supusa in vara unui transplant de rinichi, operatie care i-a salvat viata. Cantareata a aparut in emisiunea "Today" alaturi de buna sa prietena, Francia Raisa (29 de ani), cea care i-a donat rinichiul. Selena Gomez a fost operata de urgenta. Artista a facut transplant de…

- „Este datoria noastra sa nu facem uitate tradițiile și portul popular al acestui popor frumos din care facem parte, drept urmare m-am hotarat sa inițiez o campanie online in sensul asta. O campanie in urma careia cei nominalizați de mine vor avea ca provocare sa posteze pe profilele personale o fotografie,…

- Pentru Sunshine Oelfke, o fetița in varsta de cinci ani din SUA, a devenit o obișnuința sa primeasca zilnic lapte la gradinița. Așa ca a fost surprinsa sa vada ca una dintre colegele ei nu a avut lapte la masa de pranz. Dupa ce a aflat ca prietena ei nu a avut bani pentru lapte, fetița a decis sa iși…