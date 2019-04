Stiri pe aceeasi tema

- PSD a dat în judecata luni PNL și ICI (Institutul care gestioneaza domeniile de internet .ro) acuzând încalcarea drepturilor de autor din partea liberalilor care au înregistrat domeniul de internet cu sloganul social-democraților

- Primaria Constanța trebuie sa plateasca penalitați in valoare de 100.000 de euro catre o familie din Constanța. Soții Nicolae și Georgeta Puiu au dat in judecata instituția pentru ca nu erau lasați sa construiasca un bloc de 4 etaje. Primaria nu s-a aparat in instanța: nu a depus intampinare, nu a facut…

- Doamne, mare ți-e gradina! Un tanar de 27 de ani iși da in judecata parinții pentru ca l-au nascut fara sa ii ceara consimțamantul. Mama lui, avocat de meserie, a declarat ca este mandra de fiul ei, admirandu-i „curajul”.

- O femeie impreuna cu fiica ei au fost batute in plina strada in Vaslui de catre un barbat. Motivul uluitor ar fi fost ca barbatul le facea avansuri pe retelele de socializare. Batausul s-a aparat spunand ca cele doua ar fi trimis mesaje obscene pe Facebook sotiei sale.

- Seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru, a deschis un proces Inspectiei Judiciare (IJ) si Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in care cere sa-i fie platita diurna pentru zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale in care a stat in Bucuresti si nu s-a deplasat in Giurgiu, localitatea…

- Hailey Nailor a fost una dintre victimele fenomenului "bullying". Satula sa fie agasata și jignita de colegi și alți cunoscuți, fata a decis sa-și puna capat zilelor, ba chiar a și postat filmulețe cu ultimele clipe din viața ei. Culmea, chiar și in acele momente, cei care o transformasera intr-o…

- Un indian in varsta de 27 de ani, din Mumbai, vrea sa iși dea parinții in judecata pentru ca nu i-au cerut acordul sa il aduca pe lume, potrivit mirror.co.uk.Raphael Samuel vrea sa deschida o acțiune in instanța, in ciuda faptului ca are "o relație extraordinara" cu parinții sai, scrie mediafax.ro.…