Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul din Prahova care si-a ucis iubita de 17 ani este cautat, chiar și in aceste momente, de catre oamenii legii. Barbatul a comis fapta deosebit de grava și a fugit, la scurt timp, de la locul incidentului. Cine e tanarul din Prahova care si-a ucis iubita Poliția efectueaza cercetari in seara de…

- Marin Laurentiu, tanarul de 21 de ani suspectat ca si-a ucis iubita adolescenta la Sotrile, in Prahova, a fost prins de politie, potrivit observator.tv. Politia din Prahova a pus mana pe...

- Politia a lansat un apel in vederea depistarii tanarului suspectat ca si-a ucis iubita. Sambata dimineata, trupul neinsufletit al tinerei de 17 ani a fost gasit in casa lui. Ba mai mult, in primavara acestui an, Laurentiu Marin a mai incercat o data sa o ucida.

- Eugen Chitu (23 de ani), tanarul acuzat ca a spart sediul sectiei de Politie din Cornu, judetul Prahova, de unde ar fi furat mai multe probe dintr-un dosar in care era cercetat, a fost lasat in libertate de judecatori pentru ca nu exista suficient de multe dovezi care sa-l incrimineze.

- Un barbat a fost gasit impuscat marti dimineata, pe o strada din comuna 1 Decembrie, din judetul Ilfov. Suspectul in acest caz, in care mobilul crimei a fost gelozia, a fost identificat,politistii aflandu-se la locuinta acestuia. Interventia este dificila pentru ca exista riscul ca barbatul sa aiba …

- Ziarul Unirea Detalii infioratoare in cazul crimei de la Caracal. Fata le-ar fi spus politistilor la telefon ca e legata cu sarma si ca a fost violata Detalii infioratoare in cazul crimei de la Caracal. Fata le-ar fi spus politistilor la telefon ca e legata cu sarma si ca a fost violata Detalii infioratoare…